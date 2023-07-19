Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực

Sao quốc tế 19/07/2023 11:36

Chị đẹp 'Đạp gió 2023' tự hào khi quý tử nhà mình ngoan ngoãn và có thể giao tiếp trôi chảy bằng 4 ngoại ngữ.

Mới đây, chương trình "Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny" của đài SBS với sự tham gia của diễn viên Choo Ja Hyun vừa được phát sóng hôm 17/7 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và người hâm mộ. Điều đáng chú ý là người chồng ngoại quốc - diễn viên Vu Hiểu Quang cùng con trai 5 tuổi của nữ diễn viên cũng góp mặt tại chương trình.

Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực - Ảnh 1

Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực - Ảnh 2
 Choo Ja Hyun cùng chồng vu Hiểu Quang và con trai xuất hiện tại chương trình 

Hình ảnh mới nhất về bé Ba Da (Biển) - cậu con trai của hai diễn viên - khiến ai nấy đều bất ngờ vì giờ đây lớn phổng phao ở lứa tuổi lên 5, là một đứa trẻ ngoan, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ đỉnh cao. Bé Ba Da khiến khán giả ngỡ ngàng khi giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Hàn, tiếng Trung và còn giúp bố Vu Hiểu Quang trò chuyện cùng ekip người Hàn. Nữ diễn viên Choo Ja Hyun cũng tự hào tiết lộ thêm rằng bé còn có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Nhật. 

Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực - Ảnh 3

Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực - Ảnh 4

Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực - Ảnh 5
Vu Hiểu Quang và Choo Ja Hyun đang được xem là cặp đôi “xuyên biên giới” đẹp nhất làng giải trí

Choo Ja Hyun sinh năm 1979, là nữ diễn viên người Hàn Quốc. Choo Ja Hyun nổi tiếng với nhiều phim "Sở Lưu Hương", "Bông hồng có gai"sau đó chuyển sang hoạt động tại thị trường Trung Quốc. Nữ diễn viên gặp Vu Hiểu Quang lần đầu khi cùng hợp tác trong "Cám dỗ về nhà", sau đó cả hai dần nảy sinh tình cảm với nhau.   

Choo Ja Hyun cũng từng xúc động thổ lộ rằng: "Tôi ở Trung Quốc một thân một mình, nhưng từ khi gặp anh ấy, mỗi ngày tôi đều ngủ dậy với một nụ cười. Tình yêu đến khiến tôi hoang mang bất ngờ, không biết nên làm thế nào. Nhưng giờ đây tôi hiểu, cuộc sống sẽ không có gì cả nếu thiếu anh".

Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực - Ảnh 6

Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực - Ảnh 7

Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực - Ảnh 8
Những hình ảnh về bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của bé Ba Da 

Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào tháng 9/2015. 2 năm sau đó, Choo Ja Hyun - Vu Hiểu Quang chính thức về chung một nhà và đón quý tử đầu lòng - bé Ba Da - vào năm 2018. Có thể thấy, dù chỉ mới lên 5 nhưng bé Ba Da được nhiều người khen ngợi trông hoạt bát, lanh lợi. Ba Da mang dòng máu Hàn - Hoa và thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Quý tử nhà Vu Hiểu Đồng cũng được cho là trông giống cả bố và mẹ. 

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