Lộ diện con trai chị đẹp 'Đạp gió 2023': Càng lớn càng điển trai, 5 tuổi đã nói được 4 thứ tiếng, có bố ngoại quốc rất quyền lực

Mới đây, chương trình "Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny" của đài SBS với sự tham gia của diễn viên Choo Ja Hyun vừa được phát sóng hôm 17/7 nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và người hâm mộ. Điều đáng chú ý là người chồng ngoại quốc - diễn viên Vu Hiểu Quang cùng con trai 5 tuổi của nữ diễn viên cũng góp mặt tại chương trình.