Vợ chồng không ngủ chung: 'Mồ chôn hôn nhân' của các cặp đôi hay 'chìa khóa' mở ra cánh cửa hôn nhân viên mãn?

Lý do các cặp đôi ngủ riêng sau khi kết hôn

Một trong những nguyên nhân vợ chồng không ngủ chung dễ hiểu nhất là khi độ tuổi các cặp đôi chạm ngưỡng 40-50, nôm na là "hôn nhân tuổi xế chiều". Đó là khi tuổi tác và sức khoẻ đã không còn bảo đảm, ít nhiều ảnh hưởng đời sống gối chăn. Bên cạnh đó, việc đi vào giấc ngủ cũng trở nên khó khăn hơn trước. Không phải ai ai cũng có thể chịu được tiếng ngáy to, hay thói quen trở mình của người bạn đời. Lúc này dễ hiểu ngủ riêng là cứu cánh duy nhất. Thế nhưng đâu là lý do khiến các cặp đôi dù mới kết hôn, còn rất trẻ lại sẵn sàng bỏ qua những lời đồn đoán và dị nghị của người ngoài, chọn phương cách “mỗi người một nơi” khi đêm về? Dễ thấy đó là do thói quen ngủ khác biệt của từng người.