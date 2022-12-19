Vợ chồng không ngủ chung: 'Mồ chôn hôn nhân' của các cặp đôi hay 'chìa khóa' mở ra cánh cửa hôn nhân viên mãn?

Phụ nữ yêu 19/12/2022 07:37

Tuy vậy, đi đến cùng chúng ta vẫn phải giải một bài toán chung cho hôn nhân: đó là sự quan tâm và thời gian bạn dành cho người bạn đời của mình là bao nhiêu? Và dĩ nhiên, sẽ không có một công thức chung hay biện pháp hữu hiệu duy nhất cho từng gia đình, việc ngủ chung - ngủ riêng cũng thế. 

Lý do các cặp đôi ngủ riêng sau khi kết hôn

Một trong những nguyên nhân vợ chồng không ngủ chung dễ hiểu nhất là khi độ tuổi các cặp đôi chạm ngưỡng 40-50, nôm na là "hôn nhân tuổi xế chiều". Đó là khi tuổi tác và sức khoẻ đã không còn bảo đảm, ít nhiều ảnh hưởng đời sống gối chăn. Bên cạnh đó, việc đi vào giấc ngủ cũng trở nên khó khăn hơn trước. Không phải ai ai cũng có thể chịu được tiếng ngáy to, hay thói quen trở mình của người bạn đời. Lúc này dễ hiểu ngủ riêng là cứu cánh duy nhất. Thế nhưng đâu là lý do khiến các cặp đôi dù mới kết hôn, còn rất trẻ lại sẵn sàng bỏ qua những lời đồn đoán và dị nghị của người ngoài, chọn phương cách “mỗi người một nơi” khi đêm về? Dễ thấy đó là do thói quen ngủ khác biệt của từng người. 

Vợ chồng không ngủ chung: 'Mồ chôn hôn nhân' của các cặp đôi hay 'chìa khóa' mở ra cánh cửa hôn nhân viên mãn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thêm một nguyên do nữ, đó lày ra việc "người thì đi sớm - kẻ thì về muộn" cũng là điều dễ hiểu. Đó là chưa kể đến thói quen và sở thích của phần lớn các "đức lang quân" là thích thức khuya xem bóng đá hay các bà vợ thích cày phim Hàn khi đêm về. Do đó, ngủ riêng là lựa chọn thích hợp để không ảnh hưởng đến người bạn đời.

Vợ chồng không ngủ chung mang lại lợi ích gì?

Không phải ai kết hôn cũng giữ được nhịp sống và ngủ nghỉ như khi còn độc thân. Không ít trường hợp than phiền, hay thậm chí là đâm đơn ly dị chỉ vì không thể yên giấc cùng đối phương hoặc chí ít là không quen với việc có người nửa đêm trở mình hay tiếng ngáy quá to khiến bản thân mất giấc, đâm ra sức khoẻ và tâm lý xảy ra vấn đề. Về lâu về dài hôn nhân bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. Nếu "đối phó" bằng cách đợi đến nửa đêm mới bỏ ra ngoài, thử tưởng tượng xem người bạn đời sẽ suy nghĩ gì khi tỉnh giấc và phát hiện người kia không bên cạnh: "Anh ấy/cô ấy có người khác? Mình không còn đủ sức hấp dẫn? Anh ấy không còn yêu mình?"...

Vợ chồng không ngủ chung: 'Mồ chôn hôn nhân' của các cặp đôi hay 'chìa khóa' mở ra cánh cửa hôn nhân viên mãn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng việc ngủ riêng đã giúp cho chất lượng cuộc sống hôn nhân của họ đi lên rõ rệt. Không chỉ tần suất tranh cãi giảm đi, mà chính việc cải thiện giấc ngủ, khi tâm lý sảng khoái và tỉnh táo hơn, cũng cải thiện năng suất làm việc. Đó là chưa kể đến mặt tâm lý, việc "xa cách" nhau vô tình đã khiến bản thân trở nên bí ẩn và hấp dẫn hơn trong mắt người bạn đời. Đó như một thứ gia vị thêm thắt cho đời sống hôn nhân vốn dĩ đã có thể nguội lạnh ít nhiều sau thời gian dài kết hôn. Ngủ riêng lúc này được xem như một phương cách giúp hâm nóng lại tình cảm, đặc biệt là các cặp đôi đang bắt đầu xảy ra vấn đề hay có dấu hiệu hôn nhân bế tắc.
 

Tuy vậy, đi đến cùng chúng ta vẫn phải giải một bài toán chung cho hôn nhân: đó là sự quan tâm và thời gian bạn dành cho người bạn đời của mình là bao nhiêu? Và dĩ nhiên, sẽ không có một công thức chung hay biện pháp hữu hiệu duy nhất cho từng gia đình, việc ngủ chung - ngủ riêng cũng thế. 

9 dấu hiệu một người phụ nữ chung thủy trong tình yêu, đàn ông có được nhất định phải trân quý cô ấy cả đời!

9 dấu hiệu một người phụ nữ chung thủy trong tình yêu, đàn ông có được nhất định phải trân quý cô ấy cả đời!

Nếu đàn bà yêu thật lòng, họ sẽ muốn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống với bạn. Vì bạn là chỗ dựa của cô ấy, là người duy nhất cô ấy tin tưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hôn nhân gia đình chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 49 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 27 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”