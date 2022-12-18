Hôn nhân muốn hạnh phúc thì cả vợ và chồng đều phải biết vì đối phương để có cách sống sao cho hòa hợp. Tuyệt đối đừng có những suy nghĩ sau đây nếu không muốn hôn nhân rạn nứt và dễ dẫn đến ly hôn.

Chỉ đề cao và coi trọng cái tôi của bản thân Bất cứ ai đều có cái tôi riêng, cao quý và kiêu ngạo. Và tất nhiên, khi hai người xa lạ đến với nhau thì đều có những quan điểm, suy nghĩ khác nhau. Vì thế, để hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải thấu hiểu, sẻ chia và biết cách sống hòa hợp. Sẵn sàng vì đối phương để thay đổi bản thân theo hướng tốt đẹp hơn. Còn nếu như ai cũng chỉ coi trọng, đề cao cái tôi của bản thân thì mâu thuẫn sẽ ngày một nhiều. Cả hai luôn muốn mình phải là người “chiến thắng” trong mỗi cuộc tranh luận, cãi vã thì chắc chắn sớm hay muộn hôn nhân cũng chấm dứt, đường ai nấy đi.

Ảnh minh họa: Internet Luôn nghi ngờ lẫn nhau Vợ chồng muốn sống hạnh phúc, ngoài tình yêu còn cần phải có sự tin tưởng lẫn nhau. Có như vậy, dù tình yêu phai nhạt thì niềm tin nơi nhau chính là cầu nối để gắn kết vợ chồng, giúp hai người bên nhau hạnh phúc. Chỉ cần có niềm tin thì dù có khó khăn, vất vả đến đâu vợ chồng đều có hướng giải quyết nhằm giúp cuộc sống gia đình thêm gắn bó và hạnh phúc. Thế nhưng, nếu vợ chồng không còn tin tưởng ở đối phương, luôn hoài nghi nhau thì cuộc sống gia đình luôn căng thẳng và có nhiều mâu thuẫn. Dù vợ hay chồng làm bất cứ việc gì, đi đâu… đều bị người còn lại soi mói, chỉ trích, nghi ngờ. Từ đó, cả hai sẽ gây hiểu lầm, cảm thấy khó chịu về nhau, kéo theo đó là những cuộc cãi vã không hồi kết. Khi mâu thuẫn, vấn đề không được giải quyết thì hôn nhân sớm hay muộn cũng rạn nứt, thậm chí là ly hôn.

Ảnh minh họa: Internet Ai cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình trong chuyện ấy Hôn nhân có bền vững, hạnh phúc hay không phụ thuộc rất lớn vào sự hòa hợp trong đời sống chăn gối. Đây chính là sợi dây gắn kết cảm xúc, tình cảm, giúp cả hai luôn muốn được ở bên đối phương. Thế nhưng, ai cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc và muốn bản thân đạt được thăng hoa trong chuyện ấy mà bỏ qua cảm xúc của đối phương. Ai cũng chỉ muốn tìm cách để mình có thể mãn nguyện, đạt khoái cảm mà bất chấp sự đau đớn, khó chịu của đối phương thì chắc chắn hôn nhân mãi không thể hạnh phúc. Thậm chí có thể dẫn đến ly hôn vì đời sống chăn gối nguội lạnh. Một gia đình hạnh phúc khi cả hai thấu hiểu, chia sẻ và cùng chung tay xây dựng tổ ấm. Còn nếu như ai cũng vì lợi ích của bản thân mà bất chấp suy nghĩ, cảm xúc của người kia thì sớm hay muộn cũng làm hôn nhân rạn nứt.

3 thói quen 'ngược đời' sẽ thay đổi hẳn cuộc sống hôn nhân mà phụ nữ thông minh cần làm ngay Thay vì cứ làm theo những quy tắc bất di bất dịch, chị em hãy thử dùng những cách "ngược đời" dưới đây, biết đâu lại tốt cho cuộc hôn nhân của mình!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-ba-khon-nuon-hanh-phuc-bo-ngay-3-suy-nghi-oc-hai-nay-neu-khong-muon-hon-nhan-ran-nut-ly-hon-nhanh-chong-536184.html