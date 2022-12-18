Điện thoại của chồng có 5 dấu hiệu này, biết chắc chắn anh ấy đang ngoại tình, chị em "chặn đứng" kịp thời

Phụ nữ yêu 18/12/2022 11:02

Hãy luôn là một người vợ tỉnh táo và sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Dù tin tưởng chồng đến mấy, các bà vợ cũng không nên chủ quan, coi thường những điểm lạ trên điện thoại của chồng. Có thể đó chỉ là những dấu hiệu không có ý nghĩa gì nhưng cũng có thể đó là dấu hiệu chồng ngoại tình mà nếu kịp thời tinh ý, chị em có thể cứu được cả cuộc hôn nhân.

Dưới đây là 5 dấu hiệu dễ nhận biết nhất trên điện thoại của chồng, các chị em nên kiểm tra hàng ngày nhé!

Điện thoại của chồng có 5 dấu hiệu này, biết chắc chắn anh ấy đang ngoại tình, chị em 'chặn đứng' kịp thời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tin nhắn trong điện thoại ít bất thường

Nếu chồng bạn là người thích dùng điện thoại để chat với bạn bè mà bỗng dưng dạo gần đây lại bỏ hẳn thói quen đó, chưa kể lượng tin nhắn trong điện thoại ít bất thường thì chứng tỏ anh ta đang che giấu điều gì đó. Rất có thể đây là dấu hiệu ngoại tình đầu tiên.

Đàn ông rất sợ "giác quan thứ 6" của phụ nữ nên khi anh ta nhắn tin "thả thính" với ai khác sẽ cố gắng xóa sạch dấu vết theo phong cách "thà xóa nhầm còn hơn bỏ sót".

Vì vậy, lượng tin nhắn ít bất thường trong máy chồng chứng tỏ anh ta đã "dọn dẹp" điện thoại trước đó phòng lúc bạn kiểm tra vì một lý do nào đó.

Lịch sử cuộc gọi chỉ toàn số trong danh bạ

Với nhiều người chồng ngoại tình, anh ta sẽ chẳng dại gì lưu số của bồ nhí vào máy, dù với cái tên nào đi chăng nữa vì nguy cơ bị vợ tóm được vẫn có. Thay vì thế, anh ta chỉ cần nhớ số của bồ là đủ và dễ dàng xóa đi trước khi về nhà gặp bạn.

Một người bình thường một ngày nhận rất nhiều cuộc điện thoại từ các số lạ và chẳng mấy ai rảnh rỗi xóa sạch hết chúng. Nếu chồng bạn lại có thể kiên nhẫn làm điều này, chứng tỏ anh ta đang làm gì khuất tất rồi.

Điện thoại của chồng có 5 dấu hiệu này, biết chắc chắn anh ấy đang ngoại tình, chị em 'chặn đứng' kịp thời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thường xuyên thay mật khẩu mới

Vợ chồng biết mật khẩu điện thoại nhau không có gì lạ. Nó chỉ bất thường khi chồng bạn bỗng dưng thường xuyên thay đổi mật khẩu điện thoại. Dù bạn hỏi thì anh ta vẫn cho mật khẩu mới nhưng điều đó cũng dấu hiệu rất đáng nghi ngờ.

Đừng nghĩ đơn giản là chồng vẫn cho mật khẩu tức là anh ấy không có gì giấu giếm. Hãy tưởng tượng mỗi khi có tin nhắn đến máy chồng, bạn sẽ không thể nào xem trước đó là tin nhắn gì mà phải đợi khi chồng ở đấy.

Luôn luôn để điện thoại ở chế độ rung

Tuy đây là thói quen của nhiều người nhưng cũng là một dấu hiệu chồng ngoại tình mà phụ nữ cần lưu ý.

Thông thường, mọi người chỉ để chế độ rung ở cơ quan hoặc lúc đi ngủ nhưng nếu chồng bạn 24/7 để chế độ đó, thậm chí ngay cả khi đi chơi thì điều này rất có vấn đềĐể điện thoại ở chế độ máy bay khi đi ngủ

Để chế độ rung chưa đủ, chồng bạn còn cẩn thận để cả chế độ máy bay, rất có thể anh ta sợ rằng cô bồ sẽ gọi điện hoặc nhắn tin bất ngờ và anh ta sẽ không kịp phản ứng.

Thực tế, rất nhiều người chồng dùng mánh khóe này để qua mặt vợ mình. Hãy là người vợ tỉnh táo để không bị đánh lừa nhé!

Yêu thương, chung thủy và tin tưởng là 3 yếu tố hàng đầu để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Những dấu hiệu trên chỉ là vài điều phụ nữ nên tham khảo và quan tâm chồng nhiều hơn.

Không phải ông chồng nào có đủ những dấu hiệu trên cũng là đang ngoại tình. Tuy nhiên, chị em cần tỉnh táo trước những cử chỉ quan tâm, ngon ngọt của chồng vì đằng sau đó rất có thể là một bí mật không thể nào ngờ.

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