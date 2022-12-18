Thời gian đạt khoái cảm của phụ nữ kéo dài bao lâu? Câu trả lời khiến cánh mày dâu "ngớ người"

Phụ nữ yêu 18/12/2022 08:14

Thực tế thì thời gian đạt khoái cảm của phụ nữ rất khó xác định vì nó còn phụ thuộc vào nhiều điều. Chị em phụ nữ có thể được kéo dài khoái cảm nếu người bạn tình có kỹ thuật làm tình. Ngoài ra còn có những yếu tố như không gian, thời gian, cảm xúc,…

Phụ nữ thường khó lên đỉnh và đạt cực khoái hơn nam giới. Rất nhiều chàng trai không biết khi nào đối tác của mình lên đỉnh, không biết phụ nữ đạt thăng hoa trong bao lâu? Bởi vì thăng hoa ở bạn nữ thường chỉ kéo dài từ 15 đến 20 giây.

Thực tế thì thời gian đạt thăng hoa của phụ nữ rất khó xác định vì nó còn phụ thuộc vào nhiều điều. Chị em phụ nữ có thể được kéo dài thăng hoa nếu người đối tác có kỹ thuật chuyện ấy. Ngoài ra còn có những yếu tố như không gian, thời gian, cảm xúc,…

Thời gian đạt khoái cảm của phụ nữ kéo dài bao lâu? Câu trả lời khiến cánh mày dâu 'ngớ người' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi quan hệ ở nam giới và nữ giới đều sẽ trải qua những giai đoạn giống nhưng thời gian của mỗi giai đoạn có thể rất khác nhau. Điển hình như là đàn ông sẽ thường đạt cực khoái sớm hơn so với phụ nữ.  Còn chị em phụ nữ sẽ mất một khoảng thời gian có thể đến 15 phút sau đó mới đạt thăng hoa. Khi hiểu rõ từng giai đoạn bạn nữ sẽ biết được thăng hoa của mình dài bao lâu và cách để kéo dài.

Giai đoạn kích thích là lúc bắt đầu của một cuộc chuyện ấy của hai người. Cơ thể bạn nữ nhận được từ đối tác nào là những cái chạm, những lời nói kích tình. Khi đó phụ nữ cảm thấy cơ thể nóng lên, rạo rực chờ đón một điều gì đó. Nhịp tim sẽ đập nhanh hơn dần.

“Cô bé” bắt đầu những những thay đổi. Âm đạo tiết dịch bôi trơn nhiều dần và âm vật thì phồng to. Kích thước âm đạo dài và rộng chính là sự chuẩn bị cho sự giao hợp. Ngoài ra, có một số phụ nữ sẽ biểu hiện đỏ ở những vùng da mặt, cổ và cả ở ngực.

Giai đoạn hưng phấn ở nữ cần bạn phải có những sự nhạy cảm từ các giác quan và trí tưởng tượng. Cơ thể bạn nữ sẽ có sự thay đổi về lượng dịch âm đạo. Lúc này, nhịp tim và huyết áp nhanh, gấp gáp hơn trước. Sự co thắc của các cơ cao hơn nên bầu ngực nhô cao và nhũ hoa cứng hơn so với trước.

Thời gian đạt khoái cảm của phụ nữ kéo dài bao lâu? Câu trả lời khiến cánh mày dâu 'ngớ người' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên trong “cô bé” thì tử cung vận động lại gần khung xương chậu.  Âm đạo sẽ được cử động để tạo nên một khoảng lõm lòng chảo. Bạn nữ đã đón nhận sự tiếp xúc từ đối tác.

Nói đến thăng hoa thì đây là giai đoạn thường được nhắc đến nhiều nhất. Cơn cực khoái của phụ nữ thường có thể nhiều lần trong mỗi một lần giao ban.

Bạn nữ chạm đỉnh thì toàn bộ cơ thể bắt đầu sẳn sàng đón nhận cảm giác đê mê và run rẩy toàn bộ cơ thể. Lúc này, thành bên trong âm đạo sẽ co bóp theo từng đợt. Bạn nữ sẽ còn có những biểu hiện rỉ ra hoặc có người thì bắn ra một lượng dịch nhờn nhỏ khi chạm đỉnh.

Cơn thăng hoa qua đi thì mọi thức sẽ chuyển hồi lại ban đầu. Lượng máu từng dồn về “cô bé” đã bắt đầu tản ra, các cơ cũng thả lõng dần. Bạn nữ sẽ có cảm xúc hạnh phúc, thoải mái và có thể buồn ngủ. Ở giai đoạn này thì ở mỗi người nữ sẽ có những cảm xúc khác nhau.

Nỗi ám ảnh của chị em: "Hạn hán" khi làm chuyện ấy – 5 cách khắc phục đơn giản lại vô cùng hiệu quả

Nỗi ám ảnh của chị em: "Hạn hán" khi làm chuyện ấy – 5 cách khắc phục đơn giản lại vô cùng hiệu quả

Phụ nữ bị khô khi quan hệ là vấn đề mà không ai muốn gặp phải. Nó ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và tâm lý phụ nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the giới tính

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 49 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 26 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”