Thời gian đạt khoái cảm của phụ nữ kéo dài bao lâu? Câu trả lời khiến cánh mày dâu "ngớ người"

Thực tế thì thời gian đạt khoái cảm của phụ nữ rất khó xác định vì nó còn phụ thuộc vào nhiều điều. Chị em phụ nữ có thể được kéo dài khoái cảm nếu người bạn tình có kỹ thuật làm tình. Ngoài ra còn có những yếu tố như không gian, thời gian, cảm xúc,…

Phụ nữ thường khó lên đỉnh và đạt cực khoái hơn nam giới. Rất nhiều chàng trai không biết khi nào đối tác của mình lên đỉnh, không biết phụ nữ đạt thăng hoa trong bao lâu? Bởi vì thăng hoa ở bạn nữ thường chỉ kéo dài từ 15 đến 20 giây. Thực tế thì thời gian đạt thăng hoa của phụ nữ rất khó xác định vì nó còn phụ thuộc vào nhiều điều. Chị em phụ nữ có thể được kéo dài thăng hoa nếu người đối tác có kỹ thuật chuyện ấy. Ngoài ra còn có những yếu tố như không gian, thời gian, cảm xúc,…

Ảnh minh họa: Internet Khi quan hệ ở nam giới và nữ giới đều sẽ trải qua những giai đoạn giống nhưng thời gian của mỗi giai đoạn có thể rất khác nhau. Điển hình như là đàn ông sẽ thường đạt cực khoái sớm hơn so với phụ nữ. Còn chị em phụ nữ sẽ mất một khoảng thời gian có thể đến 15 phút sau đó mới đạt thăng hoa. Khi hiểu rõ từng giai đoạn bạn nữ sẽ biết được thăng hoa của mình dài bao lâu và cách để kéo dài. Giai đoạn kích thích là lúc bắt đầu của một cuộc chuyện ấy của hai người. Cơ thể bạn nữ nhận được từ đối tác nào là những cái chạm, những lời nói kích tình. Khi đó phụ nữ cảm thấy cơ thể nóng lên, rạo rực chờ đón một điều gì đó. Nhịp tim sẽ đập nhanh hơn dần.

“Cô bé” bắt đầu những những thay đổi. Âm đạo tiết dịch bôi trơn nhiều dần và âm vật thì phồng to. Kích thước âm đạo dài và rộng chính là sự chuẩn bị cho sự giao hợp. Ngoài ra, có một số phụ nữ sẽ biểu hiện đỏ ở những vùng da mặt, cổ và cả ở ngực. Giai đoạn hưng phấn ở nữ cần bạn phải có những sự nhạy cảm từ các giác quan và trí tưởng tượng. Cơ thể bạn nữ sẽ có sự thay đổi về lượng dịch âm đạo. Lúc này, nhịp tim và huyết áp nhanh, gấp gáp hơn trước. Sự co thắc của các cơ cao hơn nên bầu ngực nhô cao và nhũ hoa cứng hơn so với trước. Ảnh minh họa: Internet Bên trong “cô bé” thì tử cung vận động lại gần khung xương chậu. Âm đạo sẽ được cử động để tạo nên một khoảng lõm lòng chảo. Bạn nữ đã đón nhận sự tiếp xúc từ đối tác. Nói đến thăng hoa thì đây là giai đoạn thường được nhắc đến nhiều nhất. Cơn cực khoái của phụ nữ thường có thể nhiều lần trong mỗi một lần giao ban. Bạn nữ chạm đỉnh thì toàn bộ cơ thể bắt đầu sẳn sàng đón nhận cảm giác đê mê và run rẩy toàn bộ cơ thể. Lúc này, thành bên trong âm đạo sẽ co bóp theo từng đợt. Bạn nữ sẽ còn có những biểu hiện rỉ ra hoặc có người thì bắn ra một lượng dịch nhờn nhỏ khi chạm đỉnh. Cơn thăng hoa qua đi thì mọi thức sẽ chuyển hồi lại ban đầu. Lượng máu từng dồn về “cô bé” đã bắt đầu tản ra, các cơ cũng thả lõng dần. Bạn nữ sẽ có cảm xúc hạnh phúc, thoải mái và có thể buồn ngủ. Ở giai đoạn này thì ở mỗi người nữ sẽ có những cảm xúc khác nhau.

Nỗi ám ảnh của chị em: "Hạn hán" khi làm chuyện ấy – 5 cách khắc phục đơn giản lại vô cùng hiệu quả Phụ nữ bị khô khi quan hệ là vấn đề mà không ai muốn gặp phải. Nó ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và tâm lý phụ nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thoi-gian-at-khoai-cam-cua-phu-nu-keo-dai-bao-lau-cau-tra-loi-khien-canh-may-dau-ngo-nguoi-536119.html