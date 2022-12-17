Để có thể đọc được tất cả tin nhắn Zalo của chồng thì bạn có thể làm theo những bước như sau:

Bước 2: Tìm cách lấy được điện thoại của chồng. Thông thường, điện thoại luôn ở chế độ tự động đăng nhập Zalo. Nhân lúc không để chồng phát hiện, hãy nhanh chóng làm bước tiếp theo.

Bước 1: Tài Zalo PC về máy bàn, laptop. Để nhanh chóng theo dõi chồng, bạn hãy mở sẵn phần mềm này trên máy tính.

Thực hện quét mã QR trên Zalo của chồng: Bấm vào nút menu có icon 4 chấm hình vuông nằm góc phải màn hình với dòng Iphone, Ipad, và ở góc phải màn hình với dòng Android). Sau đó bấm vào ký hiệu quét mã ở phía bên phải chỗ tìm kiếm trên cùng.

Sau khi quét mã thì Zalo trên máy bạn đã có thể đăng nhập tài khoản Zalo của chồng. Sẽ có thông báo đến điện thoại của chồng “Bạn có muốn đăng nhập không”, hãy bấm đồng ý. Giờ đây, bạn có thể thấy được hết những cuộc trò chuyện, cuộc gọi của chồng với bất kì ai.

Cách 2: Xem tin nhắn Facebook đã bị ẩn

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người chồng ngoại tình sau khi nhắn tin với bồ qua Facebook sẽ xóa liền. Dù vậy, sẽ có nhiều người thích lưu lại nhưng để chế độ ẩn chỉ bản thân xem được. Đây là cách để xem những tin nhắn Facebook bị ẩn đi.

Bước 1: Cố gắng tìm cách đăng nhập tài khoản cá nhân của chồng.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, hãy chọn phần “xem tất cả trong Messenger”. Sau đó, hãy bấm vào biểu tượng bánh răng tùy chọn trên góc trái của giao diện Messenger của máy tính. Khi danh sách tin nhắn hiện ra, hãy bấm chọn “Đoạn chat đã lưu trữ”. Khi vào đây, bạn sẽ xem được hết những tin nhắn lưu trữ, hoặc những nhóm chat mà chồng từng tham gia.

Cách 3: Tra cứu những cuộc gọi bị xóa trong điện thoại

Khi chồng ngoại tình, anh ấy sẽ có những cuộc gói mờ ám và tất nhiên sẽ muốn xóa càng nhanh càng tốt để vợ không phát hiện. Đây sẽ là cách để bạn tra cứu lịch sử những cuộc gọi đã bị xóa trong điện thoại.

Bước 1: Vào các trang web sau đây tùy theo nhà mạng điện thoại mà chồng sử dụng:

Nếu chồng sử dụng mạng Mobifone, hãy vào địa chỉ: http://www.mobifone.com.vn/

Nếu chồng sử dụng mạng Viettel, hãy vào địa chỉ: https://www.vietteltelecom.vn/

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Hãy điền số điện thoại của chồng vào, sẽ có mã OTP gửi về điện thoại của anh ấy.

Bước 3: Đăng nhập tài khoản và xem nhật ký tất cả các cuộc gọi trong ngày của chồng.