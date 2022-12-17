3 cách đơn giản có thể theo dõi, lục tung ‘ổ ngoại tình’ của chồng trong Zalo, Facebook, vợ nhất định phải ghi nhớ!

Phụ nữ yêu 17/12/2022 11:41

Một người vợ khôn ngoan nên biết những cách này để phòng tránh việc chồng ăn vụng mà mình lại không hề hay biết gì.

Cách 1: Theo dõi chồng từ Zalo trên máy tính

3 cách đơn giản có thể theo dõi, lục tung ‘ổ ngoại tình’ của chồng trong Zalo, Facebook, vợ nhất định phải ghi nhớ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Để có thể đọc được tất cả tin nhắn Zalo của chồng thì bạn có thể làm theo những bước như sau:

Bước 1: Tài Zalo PC về máy bàn, laptop. Để nhanh chóng theo dõi chồng, bạn hãy mở sẵn phần mềm này trên máy tính.

Bước 2: Tìm cách lấy được điện thoại của chồng. Thông thường, điện thoại luôn ở chế độ tự động đăng nhập Zalo. Nhân lúc không để chồng phát hiện, hãy nhanh chóng làm bước tiếp theo.

Thực hện quét mã QR trên Zalo của chồng: Bấm vào nút menu có icon 4 chấm hình vuông nằm góc phải màn hình với dòng Iphone, Ipad, và ở góc phải màn hình với dòng Android). Sau đó bấm vào ký hiệu quét mã ở phía bên phải chỗ tìm kiếm trên cùng.

Sau khi quét mã thì Zalo trên máy bạn đã có thể đăng nhập tài khoản Zalo của chồng. Sẽ có thông báo đến điện thoại của chồng “Bạn có muốn đăng nhập không”, hãy bấm đồng ý. Giờ đây, bạn có thể thấy được hết những cuộc trò chuyện, cuộc gọi của chồng với bất kì ai.

Cách 2: Xem tin nhắn Facebook đã bị ẩn

3 cách đơn giản có thể theo dõi, lục tung ‘ổ ngoại tình’ của chồng trong Zalo, Facebook, vợ nhất định phải ghi nhớ! - Ảnh 2

Ảnh minh họa: Internet 

Nhiều người chồng ngoại tình sau khi nhắn tin với bồ qua Facebook sẽ xóa liền. Dù vậy, sẽ có nhiều người thích lưu lại nhưng để chế độ ẩn chỉ bản thân xem được. Đây là cách để xem những tin nhắn Facebook bị ẩn đi.

Bước 1: Cố gắng tìm cách đăng nhập tài khoản cá nhân của chồng.

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, hãy chọn phần “xem tất cả trong Messenger”. Sau đó, hãy bấm vào biểu tượng bánh răng tùy chọn trên góc trái của giao diện Messenger của máy tính. Khi danh sách tin nhắn hiện ra, hãy bấm chọn “Đoạn chat đã lưu trữ”. Khi vào đây, bạn sẽ xem được hết những tin nhắn lưu trữ, hoặc những nhóm chat mà chồng từng tham gia.

Cách 3: Tra cứu những cuộc gọi bị xóa trong điện thoại

Khi chồng ngoại tình, anh ấy sẽ có những cuộc gói mờ ám và tất nhiên sẽ muốn xóa càng nhanh càng tốt để vợ không phát hiện. Đây sẽ là cách để bạn tra cứu lịch sử những cuộc gọi đã bị xóa trong điện thoại.

Bước 1: Vào các trang web sau đây tùy theo nhà mạng điện thoại mà chồng sử dụng:

Nếu chồng sử dụng mạng Mobifone, hãy vào địa chỉ:  http://www.mobifone.com.vn/

Nếu chồng sử dụng mạng Viettel, hãy vào địa chỉ: https://www.vietteltelecom.vn/ 

Bước 2: Đăng ký tài khoản

Hãy điền số điện thoại của chồng vào, sẽ có mã OTP gửi về điện thoại của anh ấy.

Bước 3: Đăng nhập tài khoản và xem nhật ký tất cả các cuộc gọi trong ngày của chồng.

Những câu ‘KINH ĐIỂN’ của đàn ông hay đi ngoại tình, đàn bà thông minh nên nhận ra "lời nói dối ngọt ngào" khi chưa quá muộn

Những câu ‘KINH ĐIỂN’ của đàn ông hay đi ngoại tình, đàn bà thông minh nên nhận ra "lời nói dối ngọt ngào" khi chưa quá muộn

Nếu không thể chối bay chối biến được nữa, đàn ông sẽ nhận lỗi và nói lời "kinh điển" này.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 45 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 22 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Định đi vạch trần kẻ thứ ba, tôi ngỡ ngàng khi biết chính mình mới là người đến sau

Ngoại tình 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/9/2026: Vàng SJC giảm tiếp 1,4 triệu, cao hơn thế giới 12 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”