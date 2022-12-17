Những câu ‘KINH ĐIỂN’ của đàn ông hay đi ngoại tình, đàn bà thông minh nên nhận ra "lời nói dối ngọt ngào" khi chưa quá muộn

Phụ nữ yêu 17/12/2022 11:37

Nếu không thể chối bay chối biến được nữa, đàn ông sẽ nhận lỗi và nói lời "kinh điển" này.

Tối nay anh bận nên về trễ

Thường ngày, chồng của bạn tan làm sẽ về sớm nhưng khoảng thời gian gần đây, tần suất về nhà muộn buổi tối của chồng ngày càng dày lên thì bạn hoàn toàn có quyền nghi ngờ. Hơn 75% là chồng bạn đang ngoại tình chứ không chỉ đơn thuần là bận việc công ty hay đi tiếp đối tác.

Những câu ‘KINH ĐIỂN’ của đàn ông hay đi ngoại tình, đàn bà thông minh nên nhận ra 'lời nói dối ngọt ngào' khi chưa quá muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ là đồng nghiệp hoặc anh chỉ vui chơi thôi

Hầu hết các anh đàn ông khi bị bắt gặp ngoại tình sẽ tự nhiên thốt ra những lời này để bào chữa. Họ đổ lỗi cho bản chất đàn ông thích khám phá, chẳng thanh niên nào lại nằm ngoài quy luật ấy.

Họ dũng cảm chấp nhận mọi quyết định sau cuối mà vợ sẽ đưa ra. Nhưng vẫn cố gài lại một lời van xin cho họ thêm cơ hội. Bởi họ biết, trong những lời đổ lỗi đầy lý do khách quan cùng nhiều thành ý chủ quan này, phụ nữ sẽ mềm lòng tha thứ. Vì vậy, trước khi quyết định tha thứ phụ nữ nên tìm hiểu kỹ mối quan hệ mập mờ mà bạn đã nhìn thấy.

Bọn anh chỉ ngồi uống cà phê

Đây là câu nói tố cáo đàn ông ngoại tình. Nên nhớ, trong các mối quan hệ đặc biệt là mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà rất hiếm khi có mối quan hệ bạn bè thông thường. Thông thường việc đi cà phê chính là khởi đầu cho mối quan hệ lâu dài sau đó.

Vì vậy, bạn không nên chủ quan bỏ qua những lần như thế này vì đó chính là lời biện minh cho những hành động sai trái mà anh ấy đang chuẩn bị thực hiện.

Những câu ‘KINH ĐIỂN’ của đàn ông hay đi ngoại tình, đàn bà thông minh nên nhận ra 'lời nói dối ngọt ngào' khi chưa quá muộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hứa hẹn chẳng có lần sau

Nếu không thể chối bay chối biến được nữa, đàn ông sẽ nhận lỗi và nói lời "kinh điển" này. Mấy câu "anh hứa sẽ không có lần sau" hay "bỏ qua một lần này cho anh". Có lẽ đây là câu nói khá quen thuộc mà các anh chồng hay dùng để lắp liếm chỗ sai của mình.

Phụ nữ thường mềm lòng với những câu nói như thế này nên dễ dàng tha thứ. Nhưng đàn ông khi họ đã có lần đầu thì chắc chắn sẽ lại có lần thứ 2, thứ 3. Hãy tỉnh táo và nói chuyện thẳng thắn với chồng để tránh đưa cuộc hôn nhân của bạn vào ngõ cụt.

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Điều mà con trai cần nhất ở người yêu đó chính là sự tin tưởng. Sự tin tưởng sẽ khiến cho họ tự tin hơn trong việc cố gắng trở thành chỗ dựa cho bạn.

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Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân gia đình

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