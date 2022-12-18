Nỗi ám ảnh của chị em: "Hạn hán" khi làm chuyện ấy – 5 cách khắc phục đơn giản lại vô cùng hiệu quả

Phụ nữ bị khô khi quan hệ là vấn đề mà không ai muốn gặp phải. Nó ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và tâm lý phụ nữ.

Âm đạo khô không chỉ gây ra đau đớn lúc quan hệ. Khô rát còn ảnh hưởng lúc phụ nữ hoạt động, đi đứng, ngồi, tiểu, tập thể dục,…Nên bị khô rát âm đạo ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày rất nhiều. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hay hạnh phúc vợ chồng. Ảnh minh họa: Internet Sử dụng chất bôi trơn – phụ nữ bị khô rát âm đạo khi quan hệ Sử dụng chất bôi trơn là biện phát hiệu quả nhất thời khi nữ giới bị khô khi quan hệ. Chất bôi trơn sẽ thay thế chất nhờn của âm đạo. Giúp không bị cọ xát mạnh vào niêm mạc phụ nữ. Chất bôi trơn có nhiều loại như: dạng gel, dạng kem,…

Kem dưỡng ẩm âm đạo giúp ngăn ngừa phụ nữ bị khô khi quan hệ Để chữa trị tình trạng khô rát âm đạo thì bạn có thể dụng kem dưỡng ẩm âm đạo. Kem dưỡng sẽ giúp âm đạo ẩm ướt, đàn hồi, hồng hào giúp cải thiện tình trạng khô rát âm đạo. Bạn nên dùng những kem dưỡng nhẹ, lành tình, có độ pH phù hợp với môi trường âm đạo.

Uống đủ nước để cải thiện tình trạng khô âm đạo Nên uống 2l nước mỗi ngày, sẽ giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường hấp thụ chất. Ngoài ra bị khô âm đạo khi quan hệ thì nước sẽ giúp tăng dịch tiết, niêm mạc trong âm đạo mềm và ẩm hơn. Ảnh minh họa: Internet Sử dụng vitamin E giúp khắc phục bị khô khi quan hệ Vitamin E có tác dụng cải thiện tình trạng khô âm đạo. Bạn có thể ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin E như trứng, sữa, thịt, hạt lanh, hoặc dùng viên vitamin E. Bên cạnh đó nên massage vùng kín mỗi ngày. Sau khi massage thì nên vệ sinh lại vùng kín cho sạch sẽ. Bổ sung các thực phẩm giàu probiotics sẽ khắc phục phụ nữ bị khô khi quan hệ Probiotic là sản phẩm chứa nhiều vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra còn giúp duy trì độ pH trong âm đạo, chống lại vi khuẩn từ bên ngoài. Vì thế bạn nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu probiotics nhé. Các thực phẩm như: bánh mỳ làm từ bột chua, thực phẩm lên men, súp miso, sữa chua,…

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