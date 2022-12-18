Yếu sinh lý ở nữ giới – Dấu hiệu, nguyên nhân và cách khắc phục

Phụ nữ yêu 18/12/2022 11:15

Các chàng trai cũng nên biết cách chiều và làm mới chuyện phòng the để vợ mình không cảm thấy cô đơn, buồn chán.

Làm thế nào để kéo dài thời gian thăng hoa

Thời gian đạt thăng hoa ở phụ nữ chỉ có giây chứ không phải là phút. Bạn muốn kéo dài thời gian thăng hoa. Bạn muốn tận hưởng cảm giác “tuyệt vời” khi thăng hoa dài hơn. Bạn có thể dùng những cách này. Ngoài ra các chàng trai cũng nên biết cách chiều và làm mới chuyện phòng the để vợ mình không cảm thấy cô đơn, buồn chán.

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Ảnh minh họa: Internet

Xác định rõ điểm G của bản thân

Điểm G là nơi mà phụ nữ đạt được cực đỉnh. Bạn xác định được điểm G nhạy cảm của mình thì sẽ giúp cho dễ dàng thăng hoa, thậm chí là thăng hoa nhiều lần.

Xác định điểm G thì bạn có thể tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên khoa hay ở người đối tác của mình. Nếu nhờ người đối tác thì bạn hãy nằm ngửa và co đầu gối về phía ngực. Ngón tay bạn nam sẽ chà xát nhẹ nhàng lên thành âm đạo rồi từ từ cong ngón tay lại theo hướng lên trên. Khu vực điểm G sẽ hơi thô ráp. Khi chạm vào sẽ cảm thấy giống như một vết sưng hình đậu.

Chọn đúng tư thế 

Tư thế chuyện ấy là điều đem lại thời gian thăng hoa của phụ nữ kéo dài hơn. Bạn có thể thử những tư thế chuyện ấy khác nhau và lựa chọn được tư thế đem lại thăng hoa cao nhất cho mình.

Tư thế chuyện ấy truyền thống cũng sẽ đem lại sự thăng hoa cho bạn. Bạn cũng nên áp dụng những tư thế mới lạ như kiểu 69, tư thế nữ hoàng trên ngai vàng, tư thế giơ một chân lên cao, tư thế nhận lấy, tư thế ảo thuật, tư thế kế thừa ngai vàng,… Với một số tư thế này sẽ giúp “cậu nhỏ” dễ dàng tiến sâu vào âm đạo. Đồng thời kết hợp kích thích bằng tay cũng sẽ làm bạn nhanh chóng đạt cảm giác thăng hoa. Hãy hợp tác cùng người đối tác để có tư thế giao hợp bạn muốn.

Yếu sinh lý ở nữ giới – Dấu hiệu, nguyên nhân và cách khắc phục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện bài tập Kegel

Tập luyện cơ thể sẽ giúp cơ thể dẽo dai hơn. Chắc hẳn bài tập Kegel cũng không xa lại với những cô gái biết chăm sóc “cô bé”. Kegel là bài tập giúp tăng cường cơ bắp sàn khung chậu. Nó sẽ giúp bạn có cơn co thắt đạt cực thăng hoa giác khi quan hệ sẽ tăng.

Bạn thực hiện bài tập này thường xuyên và đều đặn. Thực hiện 20 lần trong một lần tập và 3 lần tập 1 ngày sẽ hiệu quả cao. Bài tập co cơ là bài tập đơn giản nhất và nó rất giống việc bạn nhịn tiểu.

Tăng cường sinh lý nữ

Cô bé đủ độ “ướt” thì chuyện ấy sẽ luôn giúp tăng thời gian thăng hoa ở phụ nữ. Chính vì vậy, bạn sẽ không thể thăng hoa nếu cô bé khô hạn. Ngoài ra bạn cũng sẽ không có ham muốn, gần gũi… khi sinh lý bạn không tốt. Nếu bạn muốn cơ thể lúc nào cũng rạo rực, sẵn sàng cho chuyện ấy và thăng hoa thì hãy tăng cường sinh lý.

Tăng cường sinh lý bạn có thể bằng các ăn uống hàng ngày và cả dùng những loại thực phẩm chức năng. Ngoài ra, bạn cũng nên chăm sóc cô bé kỹ hơn.

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Từ khóa:   chuyện ấy chuyện phòng the giới tính

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