Dưới đây là những câu nói của đàn ông vô tâm vô tình giết chết trái tim yếu đuối của người phụ nữ. Chỉ những ai lấy phải người vô tâm mới thấu hiểu được những điều này.

Thử hỏi phụ nữ lập gia đình không muốn chồng yêu thương thì mong muốn điều gì? Ai cũng muốn có một tấm chồng tốt để yên nhờ tấm thân. Không ai muốn vớ phải người vô tâm để rồi lao đao, lận đận cả đời. Khi chồng nói câu này giống như lấy dao đâm vào trái tim của người phụ nữ. Đàn ông thường nghĩ phụ nữ chỉ thích mè nheo, làm quá mọi chuyện. Những người có suy nghĩ đó thật sự chẳng hiểu gì về vợ của mình. Có nhiều người đàn ông rất ích kỷ, chỉ đòi hỏi sự quan tâm nơi vợ nhưng bản thân mình lại vô tâm đến đáng sợ. Một khi người đã không để tâm, những lời họ nói ra như nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu mềm của người phụ nữ bên cạnh họ.

Một người vô tâm, dù bạn có nói khản cổ cũng chẳng thay đổi được gì - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù có mạnh mẽ và tự lập đến mấy cũng không thể nào quyết định hết mọi thứ trong cuộc đời mình. Sẽ có những lúc họ yếu mềm và muốn dựa dẫm vào người đàn ông. Nhưng chồng lại vô tâm và nói những lời này khiến họ vô cùng thất vọng. Họ cảm thấy bị tổn thương vì câu nói tưởng chừng như không có gì của đàn ông. Có nhiều trường hợp chồng cứ luôn miệng nói mệt khi vợ nhờ vả giúp đỡ chuyện gì đó. Biết rằng đàn ông có rất nhiều mối quan bận tâm, là trụ cột kiếm tiền. Nhưng ở ngoài kia lớn tiếng thế nào cũng được, khi về nhà làm ơn hãy nói chuyện đàng hoàng với vợ một chút. Bạn không biết được suốt một ngày cô ấy phải đối mặt với bếp núc, dọn dẹp nhà cửa mệt mỏi đến dường nào đâu. Vì thế hãy thương họ thay vì cứ đặt nặng vấn đề “chuyện cô, cô làm, chuyện tôi, tôi làm”.

“Anh bận lắm, em ăn cơm một mình đi”

Niềm vui nhỏ nhoi của phụ nữ là nấu một bữa cơm ngon và đợi chồng về ăn. Họ thích ngồi ăn cùng chồng và tâm sự về những vấn đề trong cuộc sống. Nhưng người chồng thường bỏ quên những điều này để vui chơi bên ngoài. Thậm chí có người đang ngồi nhậu vẫn nói dối với vợ là đang họp với khách hàng và để vợ ăn cơm một mình. Phụ nữ nên nhớ đàn ông tận tâm sẽ không nói dối và để bạn phải cô đơn bên mâm cơm.

“Em đừng trưng bộ mặt ủ rũ đó nữa, phụ nữ đúng là rắc rối”

Khi đã cảm nhận đủ sự vô tâm, phụ nữ sẽ rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có những người vô tâm mới nói ra câu tàn nhẫn này với người vợ của mình. Đàn ông nên nhớ không tự dưng mà đàn bà mang bộ mặt ủ dột mỗi ngày. Chắc phải có nguyên nhân gì đó, chẳng hạn như sức khỏe không tốt hoặc chồng đã làm gì đó cho vợ buồn lòng. Thế nên đừng bao giờ nghĩ phụ nữ phải luôn mỉm cười, còn đàn ông thì mặc sức giày vò và mang đến những đau khổ cho vợ. Nếu đàn ông cứ mãi vô tâm như thế này sớm muộn gì vợ cũng chán nản. Sẽ đến một ngày cô ấy chán chồng và vứt bỏ hết những điều vướng bận để tìm lại tự do và hạnh phúc cho bản thân.