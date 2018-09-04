Dù ‘mỡ dâng đến tận miệng’, kiểu đàn ông ‘vàng mười’ này cũng sẽ không cần vì đã có vợ

Phụ nữ yêu 04/09/2018 14:26

Không phải người đàn ông nào cũng thích ngoại tình, có những người chỉ muốn sống bên cạnh một người đến suốt đời.

Đây là những kiểu đàn ông nhất mực thủy chung, có dâng mỡ đến tận miệng, họ cũng sẽ một mực hướng về vợ con, không chút xao lòng.

Không giấu vợ bất cứ điều gì

Dù ‘mỡ dâng đến tận miệng’, kiểu đàn ông ‘vàng mười’ này cũng sẽ không cần vì đã có vợ - Ảnh 1
Đàn ông chung thủy sẽ không che giấu bất cứ bí mật gì với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Muốn biết người đó có nói dối hay giấu giếm bất cứ chuyện gì không, bạn chỉ cần để ý những cử chỉ nhỏ của họ. Chẳng hạn như thường xuyên hí hoáy nhắn gì đó trong điện thoại, nói chuyện không nhìn vào mắt vợ. Luôn lảng tránh những hành động thân mật khi vợ đến gần hoặc thường xuyên nói chuyện không đầu không đuôi, có ý so sánh vợ với người khác. Hãy để ý người đàn ông của bạn có những dấu hiệu này không? Nếu không, đích thị anh ấy là “vàng mười”, bạn tu ba đời mới lấy được. Thế nên hãy trân trọng và yêu thương họ nhiều hơn.

Ôm vợ khi ngủ

Đàn ông chung thủy có xu hướng ôm hay hành động thân mật với vợ. Họ không ngần ngại trao cho vợ những điều ngọt ngào và lãng mạn nhất. Khi đi ngoài đường, họ không ngại nắm chặt tay bạn. Hoặc ở trước mặt mọi người, họ luôn dành cho bạn những cử chỉ quan tâm. Bởi trong mắt họ chỉ có một mình bạn, chỉ có vợ là người duy nhất họ muốn yêu thương. Nếu từ khi cưới nhau đến giờ, chồng vẫn duy trì thói quen ôm bạn khi đi ngủ, chắc chắn anh ấy chẳng có bí mật gì giấu bạn. Đây là dấu hiệu chứng tỏ anh ấy nghiện vợ hơn là việc có bồ bên ngoài. Hành động ôm này chứng minh những tình cảm của anh ấy dành cho bạn.

Thẳng thắn trong chi tiêu

Dù ‘mỡ dâng đến tận miệng’, kiểu đàn ông ‘vàng mười’ này cũng sẽ không cần vì đã có vợ - Ảnh 2
Anh ấy luôn thẳng thắn trong vấn đề tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Khi tiêu xài hay có việc gì cần tiền, anh ấy luôn bàn bạc và hỏi ý kiến của bạn. Bởi vì anh ấy tôn trọng và yêu thương người vợ của mình. Tuy việc tài chính trong gia đình do anh ấy quyết định nhưng anh ấy vẫn hỏi ý kiến của bạn. Điều này thể hiện rõ nhất tầm quan trọng của bạn trong lòng anh ấy. Không chỉ sợ bạn buồn, anh ấy còn dẹp bỏ những hoài nghi chưa nhen nhóm trong lòng bạn. Điều anh ấy sợ là khiến bạn phải buồn phiền. Thế nên khi làm việc gì liên quan đến tiền, anh ấy luôn thẳng thắn công khai với vợ, không lập quỹ riêng hoặc lấy tiền mà không báo cáo.

Để vợ thoải mái đụng vào những vật dụng cá nhân

Anh ấy chẳng có gì sợ hãi khi vợ muốn dùng chung điện thoại hoặc những vật dụng cá nhân. Thậm chí điện thoại không cài mật khẩu, thường xuyên vứt lung tung. Điều này thể hiện anh ấy vừa tin tưởng, vừa không làm chuyện gì xấu sợ vợ phát hiện. Kiểu người đàn ông này đích thị là người chung thủy, ít khi giấu giếm vợ làm chuyện gì mờ ám. 

Khi cãi nhau anh ấy luôn nhường nhịn bạn

Đa số trong những trận cãi nhau, đàn ông thường muốn mình hơn vợ. Vì lòng tự trọng, vì sĩ diện mà họ muốn cho vợ biết rằng họ là trụ cột gia đình, nói là vợ phải nghe. Tuy nhiên đàn ông càng muốn hơn thua với vợ, càng không phải là người đàn ông tốt. Còn nếu ngược lại, trong những trận cãi vã, chồng bạn luôn im lặng và nhường nhịn thì xin chúc mừng, bạn đã có được người đàn ông chung thủy. Bởi họ sợ làm bạn tổn thương nên sẽ tránh lớn tiếng, không đụng chạm đến lòng tự trọng của bạn. Chỉ có yêu vợ thật lòng, họ mới làm những hành động như thế này mà thôi.

Luôn cảm thấy cô đơn khi không có vợ bên cạnh

Dù ‘mỡ dâng đến tận miệng’, kiểu đàn ông ‘vàng mười’ này cũng sẽ không cần vì đã có vợ - Ảnh 3
Họ luôn muốn được nhìn thấy vợ mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn nhận biết dấu hiệu cô đơn của chồng, bạn chỉ cần để ý đến tần suất nhắn tin và gọi điện cho bạn. Người đàn ông không quan tâm vợ sẽ ít khi làm những hành động này. Còn người đàn ông thương vợ và một lòng chung thủy sẽ luôn có cảm giác cô đơn khi không có vợ bên cạnh. Vì thế họ sẽ thường xuyên điện thoại, nhắn tin chỉ để được nghe giọng vợ và nói những lời ngọt ngào.

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Chúng ta rồi sẽ ổn và hạnh phúc bằng cách này hay cách khác, chẳng qua là ở những giai đoạn nào đó của cuộc đời sẽ có những lúc thăng trầm và đắng cay.

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