Có lẽ đàn ông dùng rất nhiều thời gian để suy nghĩ rằng tại sao vợ lại đi ngoại tình? Nhưng rồi cũng chẳng tìm ra được câu trả lời, vì đa số họ không chịu thừa nhận nguyên nhân đều bắt nguồn từ bản thân mà luôn đổ lỗi cho người phụ nữ.

Theo tôi đàn ông thất bại ở đâu cũng được, nhưng hôn nhân thì không. Quan điểm này của tôi chắc hẳn không xa lạ, nhưng lại ít có người đàn ông nào chịu thừa nhận. Họ luôn muốn chứng minh vị thế của mình ngoài xã hội, sợ thất bại trong công việc, sợ đánh mất đi những mối quan hệ của mình. Có lẽ đàn ông nghĩ việc thất nghiệp hay không có địa vị trong xã hội là nhục nhã nhất. Nhưng không phải vậy, nỗi nhục lớn nhất của đàn ông là để vợ đi ngoại tình. Phụ nữ ngoại tình là vì thiếu thốn tình cảm - Ảnh minh họa: Internet Nói về việc ngoại tình, có thể đàn ông đi tìm mối quan hệ khác chỉ vì vợ nhàm chán. Còn một khi đàn bà đi ngoại tình, chắc chắn một điều là do người đàn ông kia vô dụng. Vô dụng ở đây không phải là thất bại trong công việc hay không kiếm được nhiều tiền. Mà vô dụng ở việc không hiểu và chăm sóc cho người đầu ấp tay gối với mình. Phụ nữ vốn nhạy cảm, chỉ cần một ánh nhìn hay cử chỉ thờ ơ cũng đủ để họ phải suy nghĩ triền miên không dứt. Nhưng đàn ông lại luôn nghĩ đó là thói quen xấu của phụ nữ và không mấy để tâm đến. Họ nghĩ phụ nữ sáng nắng chiều mưa, tốt nhất là đừng nên đụng đến. Tuy nhiên hành động này vô tình khiến cho phụ nữ cảm thấy cô đơn và chán chồng.

Tôi có rất nhiều người bạn làm chức lớn trong xã hội nhưng hôn nhân lại không hạnh phúc. Chung quy một điều là vì họ không thật sự quan tâm đến người vợ của mình. Có nhiều trường hợp, chồng cứ mải mê chạy theo vinh hoa phú quý, danh lợi địa vị mà quên hẳn mình có một người vợ ở nhà đợi cơm. Quên hẳn việc mình phải chăm lo cho cảm xúc của người bạn đời. Vậy là đến khi họ có mọi thứ trong tay, trở về nhà thì vợ đã đi theo người khác. Và cũng có trường hợp vì mải mê kiếm tiền, tranh quyền đoạt lợi, đàn ông bị cắm sừng lúc nào cũng chẳng hay biết. Tôi thấy đó mới là nỗi nhục lớn nhất của đàn ông, chứ không phải là thất nghiệp. Đàn ông thường nghĩ đàn bà ngoại tình là lăng loàn, trắc nết - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đừng trách đàn bà ngoại tình. Vì có lý do đàn bà mới chọn con đường đó, chứ không như cánh mày râu dễ dàng lên giường với một người không quen biết. Đàn bà ngoại tình, chắc hẳn đã lâu rồi họ không được chồng yêu thương, quan tâm. Họ ngoại tình là vì thiếu thốn tình cảm. Giống như bạn nuôi một con thú cưng nhưng thường xuyên bỏ mặc không chăm lo. Khi bị chủ bỏ đói “yêu thương” vài ngày, khi họ trở về chúng cũng sẽ không buồn vẫy đuôi hay chạy đến mừng. Dù chúng có trung thành đến mức nào cũng sẽ không chấp nhận được người đã từng bỏ rơi mình.

Phụ nữ cũng vậy, khi bị chồng bỏ rơi quá lâu, họ sẽ trở nên lạnh nhạt, không còn muốn gần gũi nữa. Không phải vì họ giận lẫy, cũng chẳng phải vì họ mè nheo, làm nũng, mà vì họ không còn tôn trọng chồng nữa. Mà khi không còn tôn trọng, họ có thể sẽ chạy theo tiếng gọi con tim để khỏa lấp những trống trải trong lòng. Có nhiều người coi việc phụ nữ ngoại tình là lăng loàn, trắc nết. Đàn bà ngoại tình sẽ bị bêu rếu, sỉ vả. Nhưng suy cho cùng để vợ ngoại tình là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Thậm chí có nhiều người đàn ông chưa hiểu nguyên nhân là gì, chỉ biết vợ ngoại tình là lại mắng chửi, đòi ly hôn. Họ nghĩ vợ ngoại tình là do cô ấy không chung thủy chứ không bao giờ tự nhìn nhận lại bản thân mình đã làm sai chuyện gì. Đã thật sự hiểu được những nỗi đau mà vợ phải chịu đựng hay chưa? Họ vì sĩ diện mà thẳng thừng đổ hết mọi tội danh cho đàn bà. Nhưng theo tôi thấy đàn ông nên suy xét lại mình. Đừng nên chỉ đổ lỗi cho đàn bà, cũng đừng xem đàn bà ngoại tình là vết nhơ.

Tâm sự người đàn bà ngoại tình: Thân xác bên chồng nhưng trái tim đã nằm ở nơi khác Chị chưa từng nghĩ bản thân sẽ chọn con đường ngoại tình để giải tỏa những ấm ức và cô đơn trong lòng. Nhưng rồi cũng đến một ngày chị phải thừa nhận mình đã ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/noi-nhuc-lon-nhat-cuoc-doi-cua-dan-ong-khong-phai-la-that-nghiep-ma-la-de-vo-di-ngoai-tinh-295726.html