Em và tôi quen nhau trong bữa tiệc của công ty. Em là trợ lý giám đốc của công ty mà tôi hợp tác, em vừa đẹp người lại nói chuyện có duyên. Tôi vốn thích những người phụ nữ có óc hài hước và em lại hội tụ đủ những điều đó. Sau khi kết thúc bữa tiệc, tôi là người chủ động xin số điện thoại và mời em đi uống cà phê. Càng tiếp xúc với em, tôi càng cảm thấy mình như sống lại những cảm xúc thời trẻ. Đã lâu rồi tôi mới có lại thứ cảm giác trái tim đập loạn nhịp khi gặp một người. Dẫu biết tôi và em đã có bến đỗ riêng cho mình, nhưng thật sự tôi không thể để mất em. Biết đâu bây giờ tôi buông tay, sau này sẽ thể gặp lại nữa. Vậy là tôi và em thỏa thuận sẽ là người tình trong bóng tối của nhau.

Em là người tôi yêu và cứu rỗi cuộc đời tôi - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, tôi uống khá say vì buồn chuyện gia đình. Vợ cứ lải nhải những chuyện khiến tôi bực dọc nên tôi hẹn em ra trút bầu tâm sự. Đêm đó người thấm hơi men, đầu óc lâng lâng, quay cuồng, em không thể đưa tôi về nhà nên đành cùng tôi đến khách sạn gần đó. Người em nghiêng ngã khi phải đỡ thân hình to lớn của tôi. Khi đến phòng, cả hai ngã nhào lên giường. Tim tôi bỗng dưng đập loạn nhịp, hơi thở của em phả vào mặt khiến thân người tôi bất giác run lên. Em lần mò cởi chiếc cúc áo đầu tiên của tôi rồi lần lượt đến chiếc cuối cùng. Người tôi bất giác đông cứng, đầu óc tràn ngập gương mặt đẹp đẽ của em. Bất giác em rời khỏi người tôi rồi từ từ cởi quần áo của mình. Trước mặt tôi hiện ra một thân hình tuyệt mỹ đến nao lòng. Dù đã sinh con nhưng thân hình của em vẫn như thời còn con gái, đẹp đến mức chỉ muốn khám phá và chiếm hữu. Vậy là điều gì đến đã đến. Có thể nói hôm đó là đêm khó nhớ nhất trong cuộc đời của tôi.