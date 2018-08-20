Có lẽ đàn ông nghĩ niềm tin là thứ gì đó có thể gầy dựng lại sau những tổn thương và sai lầm. Nhưng với đàn bà, khi chồng đã gạt bỏ tình cảm để lên giường với người đàn bà khác là lúc niềm tin đã đổ nát chẳng thể cứu vãn được.

Chồng tôi ngoại tình đã được hơn 4 tháng nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc. Anh nói thân hình và khả năng giường chiếu của tôi không còn sức hấp dẫn nên đi tìm người khác. Biết được lý do đó tôi cố gắng hoàn thiện và thay đổi mình. Dù chồng trở về nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn rất khó chịu. Tôi nhìn đâu cũng thấy anh ấy sẽ phản bội. Mỗi khi anh đụng vào người, tôi đều giật mình nghĩ đến cảnh tượng anh và người đàn bà kia làm chuyện ấy. Dần dần tôi cảm thấy sợ hãi người chồng của mình. Những cử chỉ, lời nói ngọt ngào của anh khiến tôi nổi da gà và không muốn nhìn vào mắt chồng mỗi khi nói chuyện. Lòng tin của phụ nữ một khi đã đổ vỡ thì mọi thứ cũng sẽ biến mất - Ảnh minh họa: Internet Những lời nói của anh giờ đây tôi không biết có nên tin hay không. Tôi sợ những lời nói đó là dối trá, ngọt ngào cho êm tai rồi anh lại ngựa quen đường cũ. Tôi thường gặp rất nhiều trường hợp chồng quay về ăn năn, hối hận sau khi ngoại tình, được vợ tha thứ nhưng rồi dăm bữa nửa tháng lại tiếp tục giở thói quen cũ. Giống như hoàn cảnh của cô bạn thân của tôi. Bây giờ cô ấy rất đau khổ không biết nên buông hay tiếp tục. Bởi chồng lúc nào cũng tỏ vẻ hối hận nhưng rồi lại hành động khác với lời nói. Hiện tại cô ấy rất mệt mỏi, chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng vì đứa con gái còn quá nhỏ nên không dám buông bỏ. Vì vậy cô phải cắn răng chịu đựng hết năm này qua tháng khác.

Phụ nữ có chồng ngoại tình như sống chung với bão. Không biết khi nào mái nhà sẽ bị cơn bão đó hất tung, không biết khi nào cơn bão đó sẽ mang đi hạnh phúc của gia đình mình. Chắc ai có chồng ngoại tình cũng sẽ thấu hiểu những nỗi niềm mà tôi đang phải mang ngay bây giờ. Mỗi lần nhìn thấy anh là tôi lại có cảm giác rất khó chịu. Như thể có bức tường vô hình nào đó ngăn cách giữ chúng tôi. Muốn nói chuyện với anh, lời nói cũng không trọn vẹn. Muốn cùng anh ăn bữa cơm cũng không có đủ can đảm để đối mặt. Cũng vì vậy mà tôi luôn viện cớ đi ăn với bạn bè, đồng nghiệp rồi mới về nhà. Có lẽ đàn ông nghĩ niềm tin là thứ gì đó có thể gầy dựng lại sau những tổn thương và sai lầm. Nhưng với đàn bà, một khi chồng đã gạt bỏ lý trí để lên giường với người đàn bà khác là lúc niềm tin đã đổ nát chẳng thể cứu vãn được. Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ dễ dãi mà muốn làm gì thì làm - Ảnh minh họa: Internet Những người vợ khi yêu đều đặt hết niềm tin nơi chồng. Khi tình yêu càng lớn, niềm tin họ trao cho chồng càng sâu đậm. Cũng vì thế mà họ luôn phải chịu nhiều tổn thương khi phát hiện chồng phản bội. Chắc hẳn người phụ nữ nào cũng sẽ tin chồng, dù ít hay nhiều và tôi cũng vậy. Từ khi cưới nhau đến giờ, tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh. Tiền bạc, những vấn đề trong nhà trong cửa cũng để anh toàn quyền quyết định. Anh nói tôi sẽ không cãi mà chăm chú lắng nghe. Nhưng rồi khi biết anh bội bạc, tôi có cảm giác như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.

Phụ nữ đừng đặt niềm tin ở một người nào đó quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet Có câu càng hy vọng, càng đặt niềm tin vào một thứ hoặc một người nào đó, đến khi mọi thứ biến mất, người cũng quay lưng thì sẽ đau đớn lắm. Thế nên lời khuyên dành cho phụ nữ là đừng cho đi quá nhiều, cũng đừng quá hy vọng vào một người nào đó để đến khi người đó quay lưng, người chịu đau khổ chỉ có thể là bạn. Một người phụ nữ thông minh sẽ không tin tưởng quá nhiều về người chồng của mình. Họ luôn biết vạch ra cho bản thân những giới hạn nhất định. Tin tưởng cũng có chừng mực và yêu thương cũng phải có giới hạn. Phụ nữ nên nhớ người yêu bạn sẽ không làm bạn đau, người không yêu bạn sẽ mặc sức đạp đổ những niềm tin trong bạn để lên giường với người đàn bà khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-su-cua-vo-co-chong-ngoai-tinh-long-tin-bi-phan-boi-khi-chong-dap-do-tat-ca-de-len-giuong-voi-nguoi-dan-ba-khac-294283.html