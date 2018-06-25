Vợ chồng chán nhau là việc không thể tránh khỏi trong hôn nhân. Giai đoạn này thường xảy ra vào khoảng 3-5 năm sau khi kết hôn. Lúc này, chồng nhận ra vợ quá cũ, không có gì mới và luôn khao khát tìm kiếm của lạ. Đây cũng là giai đoạn đàn ông có xu hướng ngoại tình nhiều nhất vì chán vợ. Vì thế, phụ nữ nên biết những dấu hiệu chồng chán vợ để tìm cách giữ lửa hôn nhân.

Đây là giai đoạn đầu của sự chán nhau trong hôn nhân. Khi yêu, đàn ông là người chủ động tặng quà, tạo bất ngờ trong những ngày lễ, kỷ niệm. Nhưng sau khi kết hôn vài năm, anh ấy cảm thấy những chuyện đó không còn quan trọng và mặc nhiên phớt lờ mọi thứ. Thậm chí còn viện cớ bận rộn, không nhớ được những ngày đó. Đây là dấu hiệu anh ấy đang cảm thấy chán bạn, không còn muốn tạo bất ngờ để bạn vui nữa.

Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, anh ấy đều đùn đẩy hết cho bạn, không muốn nhúng tay vào việc gì. Bởi anh ấy cảm thấy chán cuộc sống hôn nhân này, ngán đến tận cổ người vợ như bạn. Đàn ông vốn là trụ cột của gia đình. Nhưng một khi đã phớt lờ mọi thứ, chứng tỏ anh ấy không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.

Luôn đổ lỗi cho bạn

Hành động này thể hiện sự không tôn trọng người bạn đời của mình. Khi gia đình xảy ra chuyện, anh ấy luôn tìm cách đổ hết lỗi lầm cho bạn. Thậm chí còn khiến bạn phải mất mặt, khó xử trước mặt người khác. Khi không còn yêu nữa, đàn ông tàn nhẫn chà đạp lên lòng tự trọng của vợ. Lúc này, vợ hãy bình tĩnh xem xét nguyên nhân là gì. Nếu tìm được lý do, hãy thẳng thắn nói chuyện với chồng. Nếu là lỗi của bạn, hãy tìm cách thay đổi, sửa chữa.

Luôn chê bai vợ xấu

Anh ấy hay chê bai vợ xấu xí, già nua - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy luôn dùng những từ ngữ chê bai, mạt sát vợ. Hoặc luôn khiến vợ phải buồn phiền về thân hình sồ sề sau khi sinh nở của mình. Điều đó chứng tỏ rằng, anh ấy đã chán bạn đến tận cổ và muốn tìm kiếm những cô gái xinh đẹp hơn. Nếu muốn giữ lửa hôn nhân, hãy chăm chỉ tập thể dục hoặc làm đẹp một chút để níu chân chồng.

Không buồn đụng đến vợ trong thời gian dài

Tình dục là chuyện rất quan trọng trong đời sống vợ chồng, nhất là với đàn ông. Nhưng một khi anh ấy không muốn đụng chạm, thân mật với vợ, điều này vô cùng nguy hiểm. Hoặc anh ấy đã có nhân tình bên ngoài, hoặc là anh ấy đã chán vợ.

Luôn áp đặt, sai khiến vợ

Sai khiến và tìm cách hành hạ tinh thần vợ là cách đàn ông hết yêu sẽ làm - Ảnh minh họa: Internet

Khi không còn yêu nữa, anh ấy sẽ quay sang dày vò và mang lại đau khổ cho vợ. Nếu chồng bạn đang có dấu hiệu áp đặt, sai khiến quá mức, chứng tỏ anh ấy đã chán bạn vô cùng. Thậm chí anh ấy còn xem bạn là “cái gai trong mắt” chỉ muốn nhổ đi ngay.

Nói chung, đàn ông hết yêu, chán vợ là dấu hiệu cảnh báo một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ. Nếu biết được điều này, một là vợ nên tìm cách khắc phục, hai là nên thủ sẵn con đường lui cho mình.