Có nhiều người đàn ông ngoại tình rồi sẽ quay về bên vợ con. Bởi họ nghĩ không nơi đâu bằng nhà, không có người nào bằng vợ. Nhưng cũng có vô số người ngoại tình rồi chỉ muốn bỏ vợ mà chạy đến với bồ. Thế nên, phụ nữ nên nhớ đừng bao giờ tha thứ cho đàn ông có suy nghĩ như thế này.

Đàn ông ngoại tình sau khi bị phát hiện thường có ý muốn quay về và hối hận vì những chuyện mình đã gây ra. Tuy nhiên sau một thời gian, họ lại chứng nào tật nấy, vẫn muốn thêm một lần thử cảm giác mới. Bởi họ nghĩ có ngoại tình thêm vài lần nữa cũng chẳng sao, khi quay về vợ tha thứ là được. Đàn ông thường lợi dụng sự bao dung của đàn bà, vì vậy tha hồ mà mắc lỗi và sửa sai. Nhưng họ không thể lường trước một điều, sức chịu đựng của đàn bà cũng có giới hạn, đến khi không còn đủ bao dung, chị em phụ nữ sẽ buông bỏ nhẹ tênh. Không ai đủ cao thượng để tha thứ mãi cho một người. Thứ đàn bà cần nhất là tình yêu và một người chồng chung thủy, yêu mình thật lòng chứ không phải ngồi đợi một người bội bạc quay về sau những đổ vỡ.

Đàn ông có suy nghĩ bỏ vợ là người bỏ đi, không đáng được tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Có người nghĩ đến chuyện bỏ vợ con để chạy theo bồ nhí. Nhưng các ông nên nhớ bồ nhí thì đầy rẫy ngoài đường, chỉ có vợ là duy nhất trên cõi đời này. Nhân tình sẽ rời đi sau khi bòn rút tiền của các ông, còn vợ là người làm đầy chiếc ví đó. Bởi vậy đàn ông đừng có suy nghĩ ngoại tình rồi ruồng bỏ vợ con. Những người có suy nghĩ này thường sẽ nhận quả báo vô cùng ê chề và nhục nhã. Đàn bà cũng vậy, đừng để tình yêu của mình che mờ lý trí. Bạn nên biết dùng lý trí để biết khi nào tha thứ, khi nào nên kiên quyết trừng trị kẻ bội bạc. Kẻ ngoại tình và có tư tưởng phản bội nghĩa trăm năm, ruồng bỏ vợ con, không đáng để bạn bao dung và tha thứ.

Muốn có cả vợ lẫn bồ

Đàn ông vốn tham lam, muốn có vợ lẫn bồ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn rất tham lam, có vợ rồi lại muốn có thêm nhân tình. Vợ chăm lo gia đình, nhân tình lo ủi an tâm sự. Vì vậy đàn ông thường muốn giữ cả hai người cho riêng mình. Đa số đàn ông ngoại tình sợ mất vợ, nhưng lại không nỡ bỏ nhân tình. Có người khi bị phát hiện ngoại tình van xin vợ tha thứ, hứa sẽ bỏ bồ, nhưng mấy ai lại làm được. Kiểu đàn ông đáng sợ nhất một là vô tâm, hai là quá tham lam. Người vô tâm khiến bạn phải mệt mỏi. Người quá tham lam, bạn sẽ không thể biết hết được những nhu cầu của anh ấy để đáp ứng. Ở bên một người không biết bao nhiêu là đủ, bạn sẽ luôn chạy theo để đuổi kịp anh ấy. nhưng lòng dạ của anh ấy lại không hoàn toàn đặt nơi bạn. Bởi vậy, đàn bà nên nhớ đừng quá tin tưởng chồng mà làm khổ bản thân. Nếu anh ấy ngoại tình và không muốn bỏ bồ nhí, bạn hãy từ bỏ anh ấy trước. Đừng để bản thân phải vướng vào những đau khổ không dứt ra được.