Sự thật cay đắng về đàn ông ngoại tình, đọc mà thấy xót xa thay cho những người vợ

Phụ nữ yêu 14/05/2018 17:08

Đàn ông ngoại tình không chỉ vì tình dục mà họ còn trao trọn tình cảm của mình với bồ nhí, vợ có đọc đừng giật mình.

Có những người vợ cứ nghĩ chồng ngoại tình chán rồi về, vì không ai bằng vợ, không nơi đâu bằng nhà. Tuy nhiên, họ không biết một điều rằng, trong quá trình tìm hiểu, có nhiều người đã nảy sinh tình cảm thật sự với bồ. Cũng vì vậy mà đàn ông cứ mãi dùng dằng không nỡ bỏ rơi cô nhân tình bé nhỏ của mình.

Thoạt đầu đàn ông ngoại tình vì chiếc giường nhưng sau đó lại nảy sinh tình cảm

Sự thật cay đắng về đàn ông ngoại tình, đọc mà thấy xót xa thay cho những người vợ - Ảnh 1
Đôi khi đàn ông ngoại tình vì tình cảm thật sự của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tìm đến nhân tình mới đầu là chỉ vì cô đơn nhưng sau đó sẽ dần nảy sinh tình cảm. Những ngày đầu đơn thuần chỉ là khỏa lấp những trống trải trong lòng, nhưng sau đó càng tìm hiểu, họ sẽ phát hiện vô số điểm chung. Nhân tình ăn nói nhỏ nhẹ, luôn san sẻ những điều bực dọc với anh ấy, còn vợ thì lại hay càm ràm. Hoặc họ tìm được ở nhân tình những quan điểm, sở thích chung.

Không phải cô nhân tình nào cũng “bòn rút” tiền của đàn ông như nhiều người thường nghĩ. Bởi vậy những cô vợ nên thận trọng, đừng lơ là, đừng nghĩ chồng chơi chán rồi về. Hãy tìm cách giữ chồng để không phải hối hận về sau.

Đàn ông ngoại tình vì thương người phụ nữ đó thật lòng

Sự thật cay đắng về đàn ông ngoại tình, đọc mà thấy xót xa thay cho những người vợ - Ảnh 2
Đàn ông ngoại tình không chỉ vì chiếc giường mà còn do tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Không phải người đàn ông nào cũng tìm đến với nhân tình vì tình dục. Đôi khi họ đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu, chứ không phải bị bỏ bùa mê như nhiều chị em thường nghĩ. Có thể trước khi lấy vợ, anh ấy chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, cưới vì gia đình thúc ép. Vì vậy khi tìm được đúng người, việc nảy sinh tình cảm chân thành cũng là điều bình thường. Đàn ông ngoại tình luôn cảm thấy người thứ ba thật sự rất đáng thương. Bởi vậy, anh ấy luôn cảm thấy thương người đó thật lòng, luôn tìm cách bảo vệ nhân tình của mình hết lòng.  

Nhiều người thường nghĩ, đàn ông tìm tình mới chỉ để thỏa mãn xác thịt. Nhưng một số người lại không đặt nặng chuyện đó.

Chấp nhận hy sinh tất cả để bảo vệ cô nhân tình bé bỏng của mình

Sự thật cay đắng về đàn ông ngoại tình, đọc mà thấy xót xa thay cho những người vợ - Ảnh 3
Có khi họ chấp nhận hy sinh để bảo vệ người tình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông ngoại tình khi bị phát hiện đều cố gắng bảo vệ người tình trước đòn thù của vợ. Họ biết kết quả của cuộc tình vụng trộm này sẽ không đi đến đâu, nhưng vẫn muốn thương người đó đến cuối cùng. Họ biết chuyện tình này là sai trái nhưng vẫn muốn ở bên cạnh nhau dù ngày mai có ra sao. Họ bất chấp tất cả mọi rào cản để yêu thương người phụ nữ ấy. Đàn ông một khi đã yêu là yêu hết mình, ngược lại cũng vô cùng tàn nhẫn. Đôi khi với họ, vợ chỉ là người bản thân có trách nhiệm, còn nhân tình mới là tình yêu thật sự. 

Một người vợ tâm lý nên biết những vấn đề chồng mình đang gặp phải để giúp anh ấy vượt qua. Vợ chồng đồng lòng, không có có kẻ thứ ba nào xuất hiện. Và cũng nên nhớ đừng quá thờ ơ, tin vào câu nói “đàn ông chỉ say nắng nhất thời”. Bởi khi tìm được đúng người, họ yêu mãnh liệt và cuồng nhiệt, bạn không thể nào có thể cắt đứt được cuộc tình đó đâu. Hãy thông minh và sáng suốt trong chuyện hôn nhân của mình để không phải chịu cay đắng.

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