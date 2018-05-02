"Bỏ túi” những tuyệt chiêu bắt bài đàn ông ngoại tình này, bạn không bao giờ sợ chồng qua mặt hoặc lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng. Nếu anh ấy có 3/4 điều dưới đây, bạn nên chuẩn bị tâm lý để đối đầu với kẻ thứ ba.

Nếu ngày xưa, anh ấy không phải là người thích chưng diện, tóc vuốt keo, quần áo ủi thẳng tắp nhưng giờ lại khác, ắt hẳn có vấn đề. Rất có thể anh ấy đang giấu “mèo” bên ngoài. Trước đi làm hoặc ra ngoài cùng bạn bè, anh ấy luôn ở trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ, chọn đi chọn lại bộ quần áo thích hợp, thậm chí còn xịt nước hoa, tóc vuốt keo tóc thẳng thớm, chăm chút từ đầu đến chân. Bạn nên chú ý những điều này để biết chồng mình đang có những dấu hiệu gì bất thường. Bởi khi đàn ông ngoại tình, họ luôn có xu hướng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Những việc này chủ yếu để lấy điểm và gây sự chú ý trong mắt nhân tình.

Chồng luôn kiếm cớ bận công việc đi đến tận khuya mới về, chắc chắn anh ấy đã có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu khả nghi chứng tỏ chồng bạn đang có bồ bên ngoài. Có nhiều người cứ viện lý do công việc bận rộn, công ty đang chạy dự án quan trọng để tìm cớ không về nhà. Nhưng thật sự anh ấy đang có những cuộc hẹn hò với người khác. Một người chồng, người cha có trách nhiệm sẽ không bao giờ bỏ vợ con ở nhà để vui chơi bên ngoài. Bạn đừng quá tin tưởng vào anh ấy kẻo lại thiệt thân. Anh ấy nói bận công việc một hai lần có thể tin nhưng quá nhiều lần như vậy, bạn nên thận trọng, đừng để chồng cắm sừng.

Thờ ơ trong cuộc sống thường ngày và chăn gối

Khi đã có mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài, đàn ông có xu hướng bỏ rơi vợ mình. Những cử chỉ thân mật, thậm chí cả việc chăn gối cũng khiến anh ấy chán ghét, mệt mỏi. Phụ nữ nên nhớ, đừng bỏ qua điều này, bởi có thể chồng bạn đang ngấm ngầm phản bội. Những lúc vợ muốn thân mật, chồng lại than mệt và quay lưng đi, hoặc luôn để vợ một mình ở nhà bên mâm cơm. Đây là những chứng cớ này đã tố cáo chồng bạn thay lòng đổi dạ. Hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong lòng.

Luôn tìm cách gây sự khiến vợ chồng cãi vã rồi bỏ ra ngoài

Vợ chồng luôn cãi nhau và nguồn cơn mọi sự xung đột đều bắt nguồn từ anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng bạn thường làm những điều này, chứng tỏ anh ấy không còn tôn trọng mối quan hệ này nữa. Anh ấy chỉ muốn làm tổn thương bạn bởi những câu nói mắng chửi hoặc đụng chạm đến lòng tự trọng. Thậm chí anh ấy gây sự, cãi vã để làm cái cớ bỏ ra ngoài tìm người khác. Hoặc khi có những chuyện vướng mắc bên ngoài, anh ấy luôn mang về nhà trút lên người vợ, xem vợ là “bao cát” muốn đánh, đấm như thế nào cũng được. Đây là biểu hiện anh ấy đã có người khác.

Đàn bà à! Người đàn ông ngoại tình, họ hết yêu rồi tàn nhẫn biết bao nhiêu mà đong đếm. Đừng mãi tận tụy vì một người, đừng dành cả thanh xuân cho ai đó để khiến bản thân mình trở nên đáng thương. Đừng để ai có thể làm bạn đau, nếu níu kéo được hãy tiếp tục giữ gìn hôn nhân, còn không thì buông tay cho nhẹ lòng.