Sau khi ngoại tình, tôi mất tất cả. Vợ con ôm tiền bỏ đi, anh em ruột cũng quay lưng, không một ai ngó ngàng, giúp đỡ.

Việc tôi ngoại tình bắt nguồn từ vợ, cô ấy bán mảnh đất của mẹ tôi cho mà không xin phép. Thời gian đó vợ chồng tôi cãi nhau khá nhiều, chiến tranh lạnh suốt, không khí trong gia đình vô cùng căng thẳng. Tôi cảm giác như cô ấy không tôn trọng ý kiến của tôi. Từ trước đến giờ, cô ấy luôn là người nắm quyền hành trong nhà. Có lẽ tôi nhường nhịn quá lâu nên vợ được nước lấn tới. Biết tôi ngoại tình, vợ ôm tiền cùng hai con bỏ nhà đi - Ảnh minh họa: Internet Tức nước vỡ bờ, tôi không thể im lặng nữa, lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép tôi cứ mãi yếu đuối. Tôi làm lớn chuyện, tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt. Thời gian này, tôi quen biết một người phụ nữ. Ở bên cô ấy tôi có thể tâm sự mọi chuyện, dần dần rồi thương nhau lúc nào không hay.

Biết tôi qua lại với người phụ nữ khác, cô ấy cho gắn camera theo dõi trên xe của tôi. Lần đó, cô ấy kéo hai đứa con tìm đến tận nơi tôi hẹn hò để đánh ghen rồi quay clip lại. Kể từ đó chúng tôi không nói với nhau câu nào, chỉ chờ ngày ra tòa ký đơn rồi đường ai nấy đi. Đúng là tôi sai nhưng hành động của cô ấy khiến tôi chỉ muốn bỏ gia đình này ngay lập tức. Một mình cô ấy biết chuyện này thôi cũng đủ rồi, đằng này lại kéo con cái, anh chị em của tôi vào chuyện này. Thử hỏi, mặt mũi tôi biết giấu vào đâu, sau này con tôi sẽ nghĩ cha chúng là người như thế nào. Vừa rồi, cô ấy ôm tiền đưa hai con về ngoại sống. Ai cũng đốc thúc cô ấy ly hôn để tài sản được chia ba, tôi một phần, cô ấy và hai con hai phần còn lại. Trong lúc tôi thất thế nhất, không một ai bên cạnh. Ngày nào cũng đi làm rồi về lủi thủi một mình, không người cơm nước, anh em cũng xa lánh, không ai hỏi han tôi lấy một lời.

Anh em ruột cũng tàn nhẫn quay lưng - Ảnh minh họa: Internet Tôi nhận lỗi của mình, nhưng tôi không ngờ anh em ruột thịt và người cùng chung chăn gối bấy lâu nay lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Anh ruột thì xúi giục vợ tôi ly hôn để chia tài sản. Chị dâu thì không tiếc lời mắng chửi tôi là thằng đàn ông tồi. Những đứa cháu thì hùa theo vợ tôi kéo nhau đi đánh ghen, đồn đoán tôi bị bỏ bùa khiến cho tình cảm vợ chồng tôi ngày càng tệ hại. Rồi sau đó họ tìm thầy này, bà khác để chạy chữa cho tôi. Nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết được tôi hoàn toàn tỉnh táo trong chuyện này. Do bức tường hôn nhân của chúng tôi chưa đủ lớn mới không chịu được phong ba bão táp. Do cô ấy không tôn trọng nên tôi mới đi đến bước đường này. Do những lời ra tiếng vào của thiên hạ mà gia đình tôi không thể chống cự nổi giữa tâm bão. Đàn ông ngoại tình dù lý do gì đi nữa cũng là sai trái - Ảnh minh họa: Internet Sau chuyện này, tôi mới nhận ra nhiều chuyện. Là vợ chồng, khi có xung đột, hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau. Tuyệt đối đừng nghe lời thiên hạ, đừng để những lời lẽ không tốt ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như phán đoán của mình. Những người vợ nên tôn trọng chồng mình một chút để anh ấy thể hiện được bản lĩnh. Những người đàn ông trước khi làm việc gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo. Việc sa ngã vào vòng tay của người khác là chuyện không thể chấp nhận trong hôn nhân, dù lý do có chính đáng đến đâu. Suy cho cùng, tôi không chối bỏ lỗi lầm của mình, cũng không đổ hết lỗi cho vợ. Điều mà tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và buồn bã là chính những người thân không bênh vực mình. Đến cuối cùng họ vẫn chọn cách chì chiết, chà đạp tôi không thương tiếc. Dù tôi có sai lầm đến đâu, vợ không thể tha thứ nhưng điều tôi cần là một lời an ủi, động viên của người thân.

Đàn ông ngoại tình có thể tha thứ nhưng khi phạm phải những điều này phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua Đàn ông ngoại tình chưa phải là điều tệ hại nhất. Bởi vì, dù say mê của lạ, họ vẫn sẽ biết đường quay về bên vợ con. Chỉ khi phạm phải những điều này, đàn ông mới thật sự là đồ bỏ đi, chị em phụ nữ tuyệt đối đừng tha thứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-tam-su-cua-nguoi-dan-ong-ngoai-tinh-vo-bo-di-anh-em-ruot-deu-quay-lung-286180.html