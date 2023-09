Anh em ruột cũng tàn nhẫn quay lưng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhận lỗi của mình, nhưng tôi không ngờ anh em ruột thịt và người cùng chung chăn gối bấy lâu nay lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Anh ruột thì xúi giục vợ tôi ly hôn để chia tài sản. Chị dâu thì không tiếc lời mắng chửi tôi là thằng đàn ông tồi. Những đứa cháu thì hùa theo vợ tôi kéo nhau đi đánh ghen, đồn đoán tôi bị bỏ bùa khiến cho tình cảm vợ chồng tôi ngày càng tệ hại.

Rồi sau đó họ tìm thầy này, bà khác để chạy chữa cho tôi. Nhưng chỉ có bản thân tôi mới biết được tôi hoàn toàn tỉnh táo trong chuyện này. Do bức tường hôn nhân của chúng tôi chưa đủ lớn mới không chịu được phong ba bão táp. Do cô ấy không tôn trọng nên tôi mới đi đến bước đường này. Do những lời ra tiếng vào của thiên hạ mà gia đình tôi không thể chống cự nổi giữa tâm bão.

Đàn ông ngoại tình dù lý do gì đi nữa cũng là sai trái - Ảnh minh họa: Internet

Sau chuyện này, tôi mới nhận ra nhiều chuyện. Là vợ chồng, khi có xung đột, hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau. Tuyệt đối đừng nghe lời thiên hạ, đừng để những lời lẽ không tốt ảnh hưởng đến tâm trạng cũng như phán đoán của mình. Những người vợ nên tôn trọng chồng mình một chút để anh ấy thể hiện được bản lĩnh. Những người đàn ông trước khi làm việc gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo. Việc sa ngã vào vòng tay của người khác là chuyện không thể chấp nhận trong hôn nhân, dù lý do có chính đáng đến đâu.

Suy cho cùng, tôi không chối bỏ lỗi lầm của mình, cũng không đổ hết lỗi cho vợ. Điều mà tôi cảm thấy vô cùng thất vọng và buồn bã là chính những người thân không bênh vực mình. Đến cuối cùng họ vẫn chọn cách chì chiết, chà đạp tôi không thương tiếc. Dù tôi có sai lầm đến đâu, vợ không thể tha thứ nhưng điều tôi cần là một lời an ủi, động viên của người thân.