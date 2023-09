Xác định thực hư chuyện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Câu hỏi này không thể thiếu khi bạn phát hiện chồng ngoại tình. Vì có những người vợ khá mù quáng, chỉ cần nghe ai đó nói chồng họ đi với cô này, cô kia là đã tức giận, nổi đóa lên làm lớn chuyện. Chuyện này vốn dĩ không hay ho gì. Thế nên điều mà bạn nên làm đầu tiên là tìm hiểu sự việc đó có đúng hay không? Chồng bạn có thật sự đang qua lại với một người phụ nữ nào đó hay không? Có trường hợp vợ chỉ nghe từ một phía, chưa rõ thực hư ra sao đã quy tội cho chồng. Bạn nên nhớ có những người rất ác mồm ác miệng, những câu nói của họ cốt yếu chỉ để công kích gia đình của bạn mà thôi. Một người phụ nữ thông minh, hãy tin vào những gì mắt thấy, đừng nghe lời bất cứ ai.

Nếu chồng muốn quay về, bạn có chấp nhận không?

Có nên tha thứ cho chồng hay không? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình không phải ai cũng bỏ vợ bỏ con. Họ chìm đắm trong cơn say tình nhưng vẫn đủ lý trí để biết những gì xa tầm với và những gì gần với hiện thực. Họ luôn biết rằng vợ là nhà, là mái ấm và là chỗ dựa của mình suốt cuộc đời. Nhân tình rồi cũng sẽ thay lòng và chạy theo người khác. Thế nên đàn ông ngoại tình luôn muốn vợ chừa cho mình một lối thoát để quay về sau vấp ngã. Khi đó bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để suy xét mọi việc. Bạn nên xem xét chồng là say nắng nhất thời hay là anh ấy có tật lăng nhăng. Nếu say nắng nhất thời, bạn có thể tha thứ cho chồng. Còn nếu máu lăng nhăng đã ngấm vào người, hết lần này đến lần khác lừa dối vợ, khi đó bạn đừng nên tha thứ. Phụ nữ nên biết làm những gì tốt cho bản thân mình. Đừng dại mà tha thứ mù quáng để rồi bị lừa gạt lòng tin và tình yêu.