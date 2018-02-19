“Cô ấy và anh chỉ là bạn, không có bất cứ mối quan hệ nào khác”

Anh và chị là mối tình đầu của nhau. Yêu nhau được 4 năm rồi quyết định tính đến chuyện trăm năm. Cả hai chính thức về chung một nhà, cuộc sống cũng bắt đầu sang trang mới. Những năm đầu, cuộc sống của cả hai không có gì đáng nói, nhưng khi chị sinh đứa con đầu lòng, anh bắt đầu thay đổi. Theo dõi chồng một thời gian, chị phát hiện anh thường xuyên lừa mình bằng những câu nói này.

“Dạo này công ty có nhiều việc quá nên anh về nhà muộn”

Những người vợ nên nhớ, giữa đàn ông và đàn bà không bao giờ có mối quan hệ bạn bè thuần túy. Ở họ luôn tồn tại thứ gọi là tình yêu. Đàn ông khi phát hiện ngoại tình luôn dùng câu này để chống chế, bào chữa cho lỗi lầm của mình. Anh ấy phủ nhận mối quan hệ với người khác để lấy được lòng tin từ bạn. Phụ nữ nên nhớ, bạn có thể không thông minh nhưng đừng để người khác xem mình là con rối, mãi đùa giỡn với cảm xúc của bạn.

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho sự đổi thay của đàn ông. Anh ấy không còn dành thời gian chăm sóc vợ con mà luôn viện cớ bận bịu. Là vợ, bạn phải tinh ý phát hiện ra điều này để không bị chồng lừa dối. Tất nhiên đàn ông phải lo cho sự nghiệp, nhưng thực tế anh ấy không bận bịu như những gì anh ấy nói. Nếu thương vợ con thật lòng, dù bận đến mấy, anh ấy cũng sẽ cố gắng dành thời gian bên cạnh vợ con.

Chồng luôn viện cớ bận bịu để không trò chuyện cùng vợ - Ảnh minh họa: Internet

“Nếu không sống được với nhau nữa thì ly hôn đi”

Anh ấy thường xuyên nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt bạn. Điều này chứng tỏ, anh ấy đã chán ngán cuộc hôn nhân này và đã bắt đầu một mối quan hệ khác. Ở bên người ấy, anh ấy tìm được cảm giác mới lạ và không muốn tiếp tục mối quan hệ với bạn nữa. Khi yêu thật lòng, anh ấy sẽ không mang chuyện hôn nhân của mình ra đùa giỡn và không bao giờ nhắc đến hai chữ “ly hôn”.

“Anh mệt mỏi rồi, không muốn đôi co với em”

Anh ấy không còn muốn tương tác và tâm sự với bạn. Anh ấy luôn viện cớ né tránh khi bạn muốn nói chuyện thẳng thắn. Một khi vợ chồng đã không còn muốn nói chuyện với nhau, việc ly hôn sẽ sớm xảy ra. Chồng ngoại tình luôn xem trọng nhân tình hơn vợ. Những lời nói của nhân tình là lời hay ý đẹp, còn của vợ là những câu nhàm chán, chói tai. Phụ nữ nên biết những điều này để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, không phải sốc khi chồng đề nghị ly hôn.

“Em đã làm gì có lỗi với anh đúng không?”

Đây là câu đổ thừa tinh vi nhất của đàn ông ngoại tình. Khi vô tình bị phát hiện việc lăng nhăng, vụng trộm của mình, đàn ông luôn dùng câu này để đẩy hết những lỗi lầm sang cho người vợ. Có nhiều cô vợ "trúng chiêu" này.

“Em không tôn trọng quyền riêng tư của anh khiến anh mệt mỏi”

Câu nói này thể hiện anh ấy đã có người khác. Vì sợ bạn phát hiện ra điều gì đó nên anh ta luôn tìm cách bảo vệ quyền riêng tư của mình. Chẳng hạn, bạn vô tình đụng vào điện thoại của chồng, anh ấy trở nên cáu gắt, tỏ vẻ tức giận. Đây là biểu hiện dễ nhận biết nhất của đàn ông ngoại tình.