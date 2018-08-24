Sau buổi họp mặt công ty, tôi và anh bạn thân cùng nhau đi làm vài chai. Nghe nói bạn có chuyện buồn nên tôi đành điện thoại về cho vợ con rồi đi nhậu. Ngồi nhâm nhi, trầm ngâm một hồi, bạn đưa chai bia lên uống một hơi rồi gằn giọng: “Tao đang quen một cô nàng, vợ biết và nói tao không bỏ nhân tình, mẹ con cô ấy sẽ dọn đồ về ngoại ở”. Bạn dừng lại, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn thái độ đó tôi cũng hiểu ra đôi phần rằng bạn có tình cảm thật lòng với cô nàng kia. Nhưng lại không muốn bỏ vợ con nên phân vân chẳng biết làm sao. Tôi biết đàn ông thường có tính trăng hoa. Nhưng đó đơn giản chỉ là “bóc bánh trả tiền”, hoặc là tri kỷ tìm đến nhau tâm sự rồi rời đi, chứ ít khi có tình cảm thật sự. Đàn ông ngoại tình thường bao biện bằng những lý do như “anh không hạnh phúc”, “anh không tìm thấy niềm vui khi ở bên vợ”.

Hậu quả của ngoại tình là mất người vợ hiền - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc tình đó, họ có tất cả, có mỹ nhân, được thỏa mãn dục vọng. Nhưng khi bị vợ bỏ rồi mới nhận ra một điều, vợ là tất cả, không có vợ cuộc sống chỉ toàn màu xám xịt. Khi đó họ mới chợt giật mình nhận ra thứ mình cần không phải là cuộc vui nhanh đến chóng tàn. Không phải là người chỉ yêu dựa vào túi tiền, cũng không phải là những lời âu yếm chót lưỡi đầu môi. Thứ mà họ cần là một người vợ hiền, biết chăm lo, biết khoan dung và biết làm cho chiếc ví của mình dày hơn. Nhưng đa số đàn ông khi ở trong cuộc tình ngoài vợ thì không cảm nhận được những thứ đó, để khi mất đi rồi mới ân hận.