Con gái ơi, đàn ông làm con khóc trong ba giai đoạn này thì đừng tận tụy làm gì nữa!

Phụ nữ lấy chồng là để được hạnh phúc chứ chẳng ai muốn nước mắt ướt đẫm gối hàng đêm, đau khổ cũng không ai thấu.

Ngày con về nhà chồng, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều thứ: đồ nữ trang quý giá, quần áo và cả bức thư này. 26 năm con sống trong vòng tay ba mẹ, chưa bao giờ đi đâu xa một mình. Vậy mà bây giờ con lại đi đến một nơi xa để làm dâu, làm vợ người ta. Nhưng đó là sự lựa chọn của con, mẹ luôn tin rằng con sẽ chọn đúng. Tuy nhiên con gái à, nếu tủi thân, đau khổ, nếu người đàn ông đó đối xử tệ bạc với con thì về với mẹ, mẹ sẽ luôn dang rộng vòng tay để đón con về. Và nên nhớ một điều là con đừng tận tụy hi sinh nữa nếu chồng làm con khóc trong ba giai đoạn này. Giai đoạn mang thai, ở cữ

Phụ nữ mang thai và ở cữ rất nhạy cảm - Ảnh minh họa: Internet Đây là giai đoạn nhạy cảm nhất của phụ nữ. Khi con mang thai, tâm trạng của con sẽ lên xuống thất thường. Con sẽ dễ khóc, dễ nổi giận và dễ mắng người. Nhưng người đàn ông yêu con, họ sẽ chấp nhận những điều đó và tìm cách xoa dịu con. Còn người không yêu con sẽ làm con phải đau khổ và khóc rất nhiều trong giai đoạn này. Cuộc đời phụ nữ có ngoại hình đẹp nhất nhất ở tuổi mười tám, đôi mươi. Đến khi lấy chồng sinh con rồi, thân hình không còn xinh đẹp như trước, đàn ông cũng sẽ chán ngán khi nhìn thấy vợ như vậy. Giai đoạn vợ mang thai và ở cữ là thời điểm thuận tiện nhất cho đàn ông ngoại tình. Vì rất nhiều lý do mà họ lại chọn những mối quan hệ ngoài luồng khác thay vì ở bên cạnh chăm sóc vợ. Hơn nữa khi mang thai và ở cữ, cơ thể của phụ nữ rất yếu, thế nên con không được phép khóc. Nếu không, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con và tâm trạng của đứa bé. Sau này mắt con sẽ mờ và cơ thể sẽ yếu dần dù mới 30. Và tất nhiên người làm cho con khóc cũng không đáng được tha thứ. Chỉ khi không yêu con, họ mới tàn nhẫn làm con khóc ở trong giai đoạn này.

Giai đoạn gặp khó khăn trong công việc Khi con gặp khó khăn, người yêu con sẽ động viên và an ủi - Ảnh minh họa: Internet Người ở bên con trong lúc khó khăn mới là người chân thành. Còn người lợi dụng khó khăn đó để đả kích, sỉ nhục con vô dụng là người tệ bạc. Khi gặp trục trặc trong công việc, con hãy san sẻ với chồng. Nếu họ dang rộng vòng tay ôm con vào lòng, xoa dịu những tổn thương, đó là người đáng dựa vào. Còn nếu người đó thờ ơ và lảng sang chuyện khác, con hãy suy nghĩ lại về người chồng của mình. Tự hỏi liệu họ có thật lòng yêu con hay không, liệu họ có thật tâm muốn con được hạnh phúc hay không? Vì khi yêu thật lòng, họ sẽ không để con phải khóc và đối mặt khó khăn một mình. Họ sẽ không đợi đến khi con phải lên tiếng rồi mới ngỏ lời giúp. Người không yêu con, họ sẽ để con khóc đến cạn nước mắt, đợi con van xin. Và khi đó, trong thâm tâm con nên biết làm gì rồi, đúng không? Giai đoạn lưng chừng giữa 40 và 50 tuổi Nếu đàn ông làm con khóc ở giai đoạn này đừng tận tụy nữa - Ảnh minh họa: Internet Ở giai đoạn này cơ thể phụ nữ bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt. Khi bước vào thời kỳ mãn kinh, con sẽ chịu vô số nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Cơ thể con sẽ rệu rã, người như mất đi sức sống, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi và rã rời. Có những đêm con ngủ không ngon giấc rồi không còn tinh thần để làm bất cứ chuyện gì. Đây có thể là giai đoạn khủng hoảng nhất cuộc đời của phụ nữ. Không những có những thay đổi về cơ thể, mà con còn phải đối mặt với nỗi sợ thất nghiệp và phải sống bám chồng. Có thể vì sức khỏe hay vấn đề gì đó mà con không còn có thể tiếp tục làm việc được nữa, vậy là phải chấp nhận sống nhờ vào chồng. Khi đó người đàn ông thương vợ sẽ sẵn sàng cưu mang con vô điều kiện. Còn nếu không yêu con thật lòng, họ sẽ xem thường và mặc sức giày vò con.

Những câu nói kinh điển khi tổn thương của phụ nữ nhưng đàn ông lại thờ ơ tưởng chừng ‘không có gì’ Dưới đây là những câu nói của phụ nữ khi bị tổn thương nặng nhưng đàn ông lại thờ ơ và không tin, dẫn đến nhiều chuyện đáng tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-oi-dan-ong-lam-con-khoc-trong-ba-giai-doan-nay-thi-dung-tan-tuy-lam-gi-nua-295558.html