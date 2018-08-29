Những câu nói kinh điển khi tổn thương của phụ nữ nhưng đàn ông lại thờ ơ tưởng chừng ‘không có gì’

Phụ nữ thích vòng vo, ít khi nói thẳng suy nghĩ của mình trong khi đàn ông lại vô tâm. Cũng vì vậy mà cánh mày râu thường khó nhận ra người phụ nữ của mình đã chịu nhiều tổn thương. Thế nên đàn ông hãy để ý khi vợ nói những câu này, họ nói “không có gì” nhưng thật sự là có chuyện rất lớn.

Đa số phụ nữ khóc nhưng lại không thừa nhận chuyện đó. Và đàn ông vì hời hợt nên cũng nghĩ là chẳng có chuyện gì xảy ra với vợ. Điều này vô tình khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên rạn nứt. Người vợ cứ giấu nỗi đau và nước mắt để sống bên chồng, chồng thì lại vô tâm chẳng hề đoái hoài. Một khi người phụ nữ đã cố tình giấu đi những buồn phiền, đồng nghĩa với việc họ không muốn chồng liên quan đến cuộc đời của mình nữa. Họ muốn một mình gánh chịu và không cần chồng hỏi han quan tâm.

Đàn ông thường có những mối quan hệ như “em gái mưa”, “em gái nuôi”… Và những mối quan hệ này khiến vợ vô cùng chán ghét. Tuy không nói ra nhưng thật sự phụ nữ vốn rất dị ứng với ba chữ “em gái nuôi”. Có nhiều trường hợp chồng vì “em gái” của mình mà bỏ bê vợ con, thậm chí còn muốn vợ thông cảm cho những cử chỉ thân mật của mình với cô nàng kia. Thậm chí có người còn mở tiệc cho “em gái” rồi rủ rê vợ đến chúc mừng khi cô ấy thành công trong việc gì đó. Họ tưởng mối quan hệ của vợ và “em gái “ rất tốt. Nhưng thực tế chẳng hề tốt như họ nghĩ.

Việc cô ấy chúc mừng cho "em gái mưa" của chồng toàn là giả dối - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ, phụ nữ vốn dĩ rất ích kỷ. Họ không bao giờ muốn san sẻ người đàn ông của mình cho bất cứ ai. Đàn ông hãy chú ý khi vợ mỉm cười nói câu chúc mừng cho “em gái”. Thật sự họ đang cay cú trong lòng chứ không thoải mái gì. Khi nói câu này, phụ nữ đang ngầm gửi đến chồng một thông điệp. Một là họ muốn chồng sớm chấm dứt mối quan hệ này. Hai là họ đã chịu quá nhiều tổn thương trong chuyện này.

Em không sao

Phụ nữ nói “không sao” nghĩa là họ đã tổn thương rất lớn. Thông thường họ sẽ than vãn sao chồng không tốt, sao chồng quan tâm đến cảm xúc của mình. Nhưng một khi đã thốt ra câu nói này, đồng nghĩa với việc họ đã quá đau đớn để than vãn hay dè bĩu chồng. Tuy nhiên đàn ông lại xem lời nói này là thật và thản nhiên bỏ mặc vợ. Có câu “đàn bà nói một, đàn ông chỉ hiểu một, còn đàn ông nói một, đàn bà hiểu đến mười”. Đàn ông thường có suy nghĩ khá đơn giản, họ chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài mà ít khi để tâm đến biểu cảm gương mặt và thái độ của vợ. Họ tin vào những câu vợ nói mà không biết đó là những câu nói “lẫy”, hờn giận của phụ nữ.

Anh cứ làm những điều anh muốn

Họ mặc kệ chồng khi đã đủ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ không muốn quan tâm nữa, họ sẽ nói những câu này để bỏ mặc chồng. Nhưng đàn ông lại nghĩ đó là câu nói thật và thoải mái làm những điều mình muốn. Họ không nghĩ sau câu nói đó là sự bỏ mặc, là sự thờ ơ của vợ, chứ chẳng mang ý nghĩa tốt đẹp gì. Đàn ông nên nhớ, phụ nữ rất ít khi bỏ rơi người chồng của mình. Nhưng khi đủ tổn thương, họ sẽ tàn nhẫn hơn các anh nghĩ nhiều. Thế nên hãy để tâm đến vợ một chút. Đàn bà nói vậy nhưng chưa chắc đã nghĩ vậy đâu.