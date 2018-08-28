Phụ nữ chia tay rồi đừng lãng phí thời gian nhắn cho người cũ những điều này

Có nhiều người rất ngoan cố, dù đã chia tay rồi vẫn muốn đối phương nhớ về mình nên ra sức nhắn tin và dùng mọi cách để dằn vặt tinh thần của nhau.

Dưới đây là những câu phụ nữ có chết cũng đừng nhắn cho người cũ, nếu không sẽ bị người ta chê cười và mang tiếng là lụy tình, suốt đời cũng không thoát được nỗi ám ảnh quá khứ. “Em cảm thấy rất buồn, chúng ta có thể quay lại không?”

Phụ nữ đừng dại níu kéo một người không còn tình cảm - Ảnh minh họa: Internet Đây là câu nói vô nghĩa nhất. Khi yêu người ta có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe những điều bạn nói. Nhưng khi đã không còn tình nghĩa, việc bạn nhắn những câu này chẳng có chút tác dụng gì. Thậm chí còn khiến người ta chê cười, coi rẻ mà thôi. Tôi có cô bạn thân mới ly hôn chồng hơn một tuần. Suốt một tuần qua, cô ấy như người đã chết. Lúc nào cũng khóc lóc, nhắn tin và gọi điện để báo về tình hình hiện tại của mình cho chồng cũ biết. Nhưng nhận lại chỉ là những lời cay độc như “cô phiền quá, đừng nhắn tin cho tôi nữa”, “cô có bị điên không?”, “cô không có chuyện gì để làm hả?”. Và câu cuối cùng mà cô ấy nhận được từ người cũ là “cô đừng làm phiền tôi nữa, vợ mới của tôi sẽ ghen”. Khi nhận được dòng tin nhắn đó, cô không còn khóc nữa mà chỉ cảm thấy bản thân thật đáng khinh. Thời gian qua cô đã chà đạp lòng tự trọng của bản thân như vậy sao? Phụ nữ nên nhớ dù có yêu đến mấy, đã đến quyết định chia tay thì hãy chấp nhận. Điều bạn nên làm là làm lại cuộc đời chứ không phải sống mãi trong quá khứ đau buồn.

“Em nhớ anh nhiều lắm” Khi bạn nói nhớ họ, họ sẽ thẳng thừng cười vào mặt bạn và thầm nghĩ rằng “cô thật buồn cười”. Vì khi hết yêu con người ta tàn nhẫn lắm, chỉ cần những thứ gì liên quan đến bạn cũng sẽ khiến họ cảm thấy thật đáng xấu hổ. Việc bạn nhớ họ không giải quyết được gì mà còn khiến cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Hãy tự kiềm chế cảm xúc của bản thân, đừng để mình trở thành trò cười của thiên hạ. “Em đang sống rất tốt, em đã quen người mới” Sau chia tay đừng tỏ ra mình đang hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người sau chia tay cứ muốn tỏ ra mạnh mẽ. Bạn ra sức tìm cho mình một cuộc tình mới để khoe khoang với người cũ rằng “không có anh tôi vẫn sống tốt”. Tuy nhiên những việc làm này chỉ khiến bạn càng trở nên ấu trĩ và khờ dại. Họ sẽ không ganh tỵ với những gì bạn đang có, bởi họ cũng đang có hạnh phúc của riêng mình. Vì trong khi hạnh phúc, người ta sẽ không nghĩ gì khác ngoài niềm vui của bản thân. Dù bạn có cố gắng hạnh phúc hơn họ, họ cũng chẳng mảy may quan tâm. “Em sẽ giữ thật kỹ những vật kỷ niệm của chúng mình” Hãy cất vật kỷ niệm vào một chỗ rồi khóa lại - Ảnh minh họa: Internet Việc bạn đốt hay giữ lại những vật kỷ niệm là quyền của bạn. Bạn muốn giữ hay bỏ đi không còn quan trọng với họ nữa. Bởi đơn giản họ đã hết yêu. Khi đó, những tấm hình tình cảm cũ có mang vứt thùng rác cũng chẳng ai quan tâm. Hết yêu rồi, chiếc nhẫn đeo trên tay bạn có mang đi bán hoặc vứt bỏ cũng không khiến họ khó chịu. Thế nên sau chia tay đừng làm những chuyện trẻ con này, cũng đừng khóc quá nhiều vì những chuyện đã qua. Nếu giữa cả hai có quá nhiều vật kỷ niệm, hãy nhẹ nhàng cất vào một chiếc hộp nhỏ, đừng mang ra xem, cũng đừng vứt đi. Bạn chỉ nên cất đi thôi, đừng đá động gì đến.

Muốn sống sót và bắt đầu chặng đường mới sau ly hôn, phụ nữ không nên làm những điều khờ dại này Phụ nữ là người nặng lòng nhất trong chuyện tình cảm. Dù bao nhiêu tháng năm trôi qua, họ vẫn nhớ về quá khứ. Vì vậy họ không thể thoát ra khỏi những ám ảnh mà người cũ, kỷ niệm xưa mang lại.

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