Muốn sống sót và bắt đầu chặng đường mới sau ly hôn, phụ nữ không nên làm những điều khờ dại này

Phụ nữ yêu 27/08/2018 15:53

Phụ nữ là người nặng lòng nhất trong chuyện tình cảm. Dù bao nhiêu tháng năm trôi qua, họ vẫn nhớ về quá khứ. Vì vậy họ không thể thoát ra khỏi những ám ảnh mà người cũ, kỷ niệm xưa mang lại.

Vậy làm thế nào để quên hết những điều đau buồn và bắt đầu cuộc sống mới? Rất đơn giản, chỉ cần bạn đừng làm những điều này là được.

Cố gắng thay đổi bản thân và nuôi hy vọng níu kéo chút gì đó

Muốn sống sót và bắt đầu chặng đường mới sau ly hôn, phụ nữ không nên làm những điều khờ dại này - Ảnh 1
Sau ly hôn, phụ nữ đừng cố nuôi hy vọng sẽ quay lại - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều chuyện kết thúc là kết thúc, chia tay là chia tay, dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng cải thiện được gì. Nhưng vẫn có những người vẫn khờ dại nuôi hy vọng cho bản thân. Họ nghĩ chỉ cần mình thay đổi, mọi chuyện có thể cứu vãn, người kia sẽ suy nghĩ và quay lại. Tuy nhiên hết duyên là hết duyên, người đi rồi khó lòng mà níu giữ. Nếu được chỉ là những mảnh tình vụn vỡ, khó hàn gắn, dù ở bên nhau hạnh phúc cũng không tròn đầy. Thế nên khi hết tình cảm hãy để người ra đi, đừng níu kéo cũng đừng cố gắng thay đổi bản thân và nuôi hy vọng viển vông. Đây là cách tốt nhất để bạn nhanh chóng quên đi quá khứ đau buồn.

Than vãn trên mạng xã hội

Muốn sống sót và bắt đầu chặng đường mới sau ly hôn, phụ nữ không nên làm những điều khờ dại này - Ảnh 2
Đừng than vãn trên mạng xã hội để người khác bàn ra tán vào - Ảnh minh họa: Internet

Thời buổi công nghệ hiện đại, nhiều người dù vui buồn hay tức giận cũng đăng lên mạng xã hội để mọi người chia sẻ, tâm sự. Nhưng mạng xã hội như con dao hai lưỡi. Việc than vãn cho cả thế giới biết chẳng được ích lợi gì mà còn chuốc thêm buồn phiền vào người. Vì không phải ai cũng thật lòng quan tâm và muốn san sẻ cùng bạn. Có người an ủi thì tất nhiên cũng có những lời bình luận ác ý nhằm công kích bạn. Nỗi buồn ly hôn chưa chấm dứt lại rước thêm họa thị phi vào người, vì thế hãy suy nghĩ kỹ trước khi đăng gì đó lên mạng.

Tìm cách trả thù

Có nhiều người luôn tìm cách trả thù người cũ. Nhưng càng hận thù, bạn càng bị mắc kẹt. Để rồi đến cuối cùng, bạn vẫn nhận ra là người ấy không còn yêu mình nữa. Vậy phụ nữ dùng trăm phương nghìn kế để trả đũa đàn ông là vì điều gì? Có phải là những điều nhỏ nhen của đàn bà, có phải là vì không muốn thua thiệt bất cứ ai hay không? Nên nhớ phụ nữ càng sân si, thù hận càng thất bại trong cuộc đời này. Bạn sẽ bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn suốt đời cũng không thể thoát khỏi.

Không muốn mở lòng với ai nữa

Muốn sống sót và bắt đầu chặng đường mới sau ly hôn, phụ nữ không nên làm những điều khờ dại này - Ảnh 3
Phụ nữ nên mở lòng ra để đón nhận những điều tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sau đổ vỡ, bạn muốn khép lòng mình lại và chẳng muốn yêu ai nữa. Bởi bạn sợ tiếp tục bị tổn thương và phản bội. Tuy nhiên đây là cách làm khờ dại, vì khi bạn không cho ai bước vào trái tim mình, đồng nghĩa với việc không bao giờ quên được người cũ. Mà không quên được người cũ, bạn khó lòng tìm được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình. 

Ép bản thân phải cố quên

Có câu càng cố quên lại càng nhớ, bạn càng bắt ép bản thân càng trở nên bế tắc mà thôi. Thế nên cách hiệu quả nhất để sống sót sau ly hôn là cứ để thả lỏng bản thân. Đừng ép bản thân phải quên ngay một người mà hãy dành cho mình thời gian nghỉ ngơi. Vết thương nào cũng cần có thời gian để lành lại và tổn thương nào cũng phải cần có người xoa dịu, chữa lành. Suy cho cùng cách sống sót tốt nhất sau ly hôn là đối xử tốt với bản thân một chút, tốt với người đã từng quan tâm đến mình và nhìn nhận cuộc sống tích cực hơn.

 

Đàn ông nhẫn tâm làm những điều này chứng tỏ đã hết yêu vợ nhưng lại chẳng muốn ly hôn

Đàn ông nhẫn tâm làm những điều này chứng tỏ đã hết yêu vợ nhưng lại chẳng muốn ly hôn

Dưới đây là những điều đàn ông sẽ làm khi không còn tình cảm với vợ, nếu có biết vợ cũng đừng quá đau lòng.

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