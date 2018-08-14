Đàn ông nhẫn tâm làm những điều này chứng tỏ đã hết yêu vợ nhưng lại chẳng muốn ly hôn

Đàn bà đừng tự ru ngủ chính mình nữa, hết yêu là hết yêu, không thể cưỡng cầu. Đàn ông một khi đã dứt tình, cạn nghĩa, họ sẽ làm những điều này khiến vợ phải sống trong dằn vặt và tủi thân.

Những món ăn bạn nấu giờ đây giống như là thứ thuốc độc khiến anh ấy sợ hãi khi đụng vào. Thậm chí còn mắng bạn vô dụng, phụ nữ mà không biết nấu ăn. Cách vợ chăm sóc, quản lý thời gian cũng khiến anh ấy cáu bẳn và nóng giận. Thế nên đàn bà tự ru ngủ mình bằng cách tự an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn. Rằng chồng chịu áp lực công việc nên chồng mới tỏ thái độ như vậy. Bạn hãy bình tĩnh và sáng suốt nhận ra rằng anh ấy đã hết yêu.

Khi yêu, đàn ông sẽ cưng chiều người phụ nữ bên cạnh hết mực. Bạn muốn gì họ cũng sẽ đáp ứng hết thảy. Nhưng khi đã hết yêu, một tiếng ho của bạn cũng khiến họ cảm thấy khó chịu. Đàn ông là vậy, hết tình cảm rồi họ sẽ trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Ngày xưa, bạn nấu ăn dù dở đến mấy anh ấy cũng ăn hết để bạn vui lòng. Một tiếng sổ mũi của bạn cũng khiến anh ấy lo sốt vó, rồi chạy đôn chạy đáo mua thuốc. Nhưng bây giờ, những thói quen của bạn khiến anh ấy vô cùng khó chịu.

Hay tranh cãi, hơn thua với vợ

Họ tranh cãi và muốn giành phần thắng về mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi không còn yêu, đàn ông sẽ không còn nhường nhịn vợ nữa. Họ xem thường những cảm xúc của vợ. Vợ có buồn, vui hay gặp chuyện gì khó khăn cũng không phải là vấn đề của họ. Trong những cuộc tranh luận, họ thường rạch ròi việc “tôi đúng, cô sai”, chứ không còn như xưa là “do anh sai”. Họ luôn muốn chiến thắng vợ trong những lần xung đột. Thậm chí họ lại luôn kiếm chuyện, những bực dọc bên ngoài họ cũng mang về nhà để trút lên đầu vợ. Ngày trước, họ luôn lắng nghe những câu chuyện của vợ. Mỗi ngày vào đúng giờ đó sẽ nhắn tin hỏi vợ như thế nào. Nhưng khi đã hết yêu, họ mặc vợ muốn làm gì cũng được. Những câu chuyện của vợ không còn ý nghĩa gì với cuộc sống của họ.

Nhẫn tâm làm tổn thương vợ

Ngày yêu nhau, bạn bị đứt tay một chút cũng khiến họ đau lòng. Họ luôn chú trọng lời ăn tiếng nói của mình để tránh làm tổn thương bạn. Nhưng khi cạn tình rồi, họ lại tàn nhẫn đối xử tệ bạc với người phụ nữ của mình. Đàn ông thích bảo vệ người khác. Khi yêu lúc nào họ cũng là người đứng ra gánh vác hết những chuyện nặng nhọc, khó khăn. Họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ vợ trước những lời nói của cha mẹ hoặc anh em dòng họ. Trong thâm tâm của họ chỉ muốn người vợ của mình hạnh phúc. Tuy nhiên đến giai đoạn dứt tình cạn nghĩa, đàn ông sẽ chọn cách tàn nhẫn là làm tổn thương người phụ nữ của mình. Họ sẵn sàng nói những lời khó nghe và khiến vợ phải khóc hàng đêm.

Thờ ơ với cơ thể của vợ

Thậm chí còn không muốn đụng chạm đến vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất xem trọng vấn đề tình dục. Họ luôn mong muốn khám phá cơ thể của người phụ nữ. Đó là bản năng mà người đàn ông nào cũng có. Thế nhưng khi không còn yêu, họ sẽ chọn cách phớt lờ dù vợ có thay đồ trước mặt. Hoặc những cử chỉ đụng chạm thân xác với vợ cũng khiến họ nổi da gà và luôn tìm cách tránh né. Khi đó phụ nữ nên hiểu, bạn chẳng còn là gì trong mắt chồng nữa. Người vợ nào cũng phải biết nhận ra dấu hiệu này của chồng để không tự ru ngủ bản thân trong cuộc hôn nhân đã sắp đến hồi kết.