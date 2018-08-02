Tâm sự của vợ chồng U60: Hôn nhân như cuộc chiến lâu dài, phải kiên định, vững tâm mới mong trọn đời

"Cuộc sống hôn nhân phải nằm gai nếm mật, càng trải qua nhiều sóng gió, hạnh phúc mới bền lâu. Tuy nhiên trong sóng gió phải vững vàng nắm chặt tay nhau, chứ đừng thấy khó mà buông", đó là chia sẻ của cặp vợ chồng U60 khi nói về hôn nhân.

Trước khi lập gia đình, có lẽ ai cũng nghĩ cuộc sống hôn nhân vui lắm, chỉ toàn màu hồng. Niềm vui được sống chung một nhà, được gặp nhau mỗi ngày. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau san sẻ những nỗi buồn trong cuộc sống. Nhưng khi về sống chung một thời gian, bạn mới vỡ lẽ ra rằng, muốn có được những điều đó, nhất định phải trải qua thời gian chông gai. Hạnh phúc không tự dưng mà đến, cũng chẳng ai dâng tặng, mà phải cùng nhau vun đắp. Hôn nhân phải kiên định mới mong lâu dài - Ảnh minh họa: Internet Trước khi thấu hiểu lẫn nhau, chắc chắn ai cũng phải trải qua những giai đoạn cãi nhau long trời lở đất, suýt chút đã bỏ nhau. Trước khi có thể cùng nhau hạnh phúc, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy chán nhau. Ngày nào cũng nhìn mặt, cũng phải nghe những lời càm ràm khó chịu của đối phương, khi đó chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Vì vậy không tự dưng mà vợ chồng có thể sống với nhau cả đời, không tự dưng mà có nhiều cặp sống với nhau đến răng long đầu bạc.

Vợ chồng tôi đã sống với nhau hơn nửa kiếp người, bây giờ mới là giai đoạn bình ổn nhất. Ngày mới cưới chỉ toàn là cãi vã và xung đột. Hiện tại chúng tôi nhận ra một điều, hôn nhân muốn hạnh phúc phải thật sự kiên định. Theo nghiên cứu, có hơn 80% cặp đôi hạnh phúc đã cãi nhau rất nhiều mới chạm được đến ngưỡng cửa hạnh phúc. Chẳng hạn như vợ chồng tôi. Tôi hơn bà ấy đến 8 tuổi, có rất nhiều bất đồng về quan điểm sống. Bà ấy thì thích tụ tập bạn bè, cà phê cà pháo. Còn tôi lại là người của công việc, lúc nào cũng bận rộn. Cả hai đã cãi nhau rất nhiều về vấn đề đó. Có một khoảng thời gian, tưởng chừng như cuộc hôn nhân của hai người chấm dứt ở rồi, nhưng lại “hồi sinh” trở lại. Chỉ vì khi định ly hôn, cả hai mới vỡ lẽ ra một điều không thể sống thiếu nhau được.

Vậy là kể từ đó, bà ấy bắt đầu thay đổi, không còn càm ràm việc tôi bận rộn để bà ấy ở nhà một mình. Tôi cũng không còn bán mạng cho công việc nữa mà dành thời gian ở bên vợ con. Suy cho cùng, cuộc sống hôn nhân không bao giờ là êm ả. Chắc chắn bạn sẽ trải qua nhiều giai đoạn còn khó khăn hơn, vì thế mà ở thời điểm đầu có nhiều cặp không chịu nổi mà buông tay. Nhưng có những cặp đôi cố gắng vượt qua 5 năm đầu của hôn nhân rồi mọi chuyện mới dần ổn định. Vợ chồng phải cùng nhau xây từng viên gạch để có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Vợ chồng đến với nhau là do duyên phận, nhưng sống được với nhau hay không còn phụ thuộc vào thái độ sống của cả hai. Nếu thái độ dành cho hôn nhân nghiêm túc, bạn sẽ hành xử khác. Dù đối phương có vô lý như thế nào, bạn cũng phải chấp nhận vì đã lựa chọn họ là bạn đời của mình. Dù đối phương có lắm tật xấu, bạn cũng phải bao dung vì đó là người đầu ấp tay gối với mình. Cuộc sống hôn nhân là vậy, dù cãi nhau long trời lở đất cũng không bỏ nhau được. Dù có nhiều lần trái tim lạc lối cũng phải biết nơi đâu là điểm dừng chân cuối cùng của mình. Hôn nhân không phải ngày một ngày hai mà là nghĩa trăm năm - Ảnh minh họa: Internet Ngày nay có nhiều cuộc hôn nhân chóng vánh là vì gặp nhau quá sớm và yêu nhau quá vội. Hoặc là do cuộc sống hiện đại, họ có quá nhiều sự lựa chọn nên dễ thay lòng đổi dạ. Có nhiều cặp đôi chỉ tìm hiểu vài tháng đã đi đến hôn nhân. Họ nghĩ chỉ cần yêu nhau là được, về sống chung một nhà tự khắc mọi chuyện sẽ ổn định. Tuy nhiên bạn nên nhớ, hôn nhân và yêu đương hoàn toàn khác. Hôn nhân là trách nhiệm, còn yêu nhau vốn dĩ chỉ là những cảm xúc. Khi yêu, chỉ cần cãi vã đôi ba câu, hoặc bất đồng quan điểm quá lớn là có thể chia tay. Nhưng khi kết hôn rồi, mọi việc không đơn giản như vậy. Cuộc sống hôn nhân phải trải qua khó khăn mới đến được hạnh phúc. Không có hạnh phúc nào mà không khởi điểm bằng những cơn sóng dữ dội, có những lúc lạc mất tay chèo. Bạn nên nhớ, hôn nhân là cuộc chiến lâu dài, phải thật sự kiên định và vững tâm mới mong răng long đầu bạc. Hôn nhân là cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua những chuỗi ngày khó khăn đến mức muốn buông bỏ.

Dù yêu thương đến mấy thì sau hôn nhân, đàn ông tốt cũng hóa đàn ông tồi Trong cuộc sống này có rất nhiều đàn ông tốt nhưng quan trọng là họ tốt được bao lâu? Đa số họ rồi cũng sẽ thay đổi vì chẳng ai có thể tốt mãi được.

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