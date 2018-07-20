Vợ chồng phá bỏ giới hạn này trong hôn nhân, gia đình sớm muộn gì cũng đổ vỡ

Khi có chuyện, dù to tát hay nhỏ nhặt, hãy đóng cửa bảo nhau đừng để thiên hạ biết vợ chồng bạn đang xảy ra vấn đề. Người thương bạn, họ sẽ cho những lời khuyên thích đáng nhưng người xấu tính, họ sẽ khiến cuộc hôn nhân của bạn rạn nứt. Không chỉ có chuyện cãi nhau trước mặt người ngoài, vợ chồng bạn cũng phải tránh những điều này kẻo hôn nhân đổ vỡ.

Việc cãi nhau trước mặt con cái sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Nếu thương con, vợ chồng bạn đừng làm những chuyện này. Khi một đứa trẻ tiếp nhận quá nhiều thông tin xấu, chúng sẽ mang tâm trạng buồn bã, ủ dột. Và khi chứng kiến những trận cãi nhau của ba mẹ, chúng sẽ cảm thấy thất vọng. Là một người cha, người mẹ tâm lý, bạn hãy cho con cái của mình một tuổi thơ trong trẻo nhất. Đừng để chúng phải lớn lên trong môi trường không văn minh. Nếu đối phương quá đáng, hãy cãi nhau ở một nơi không có mặt con.

Thời điểm đau ốm, vợ chồng hãy thương nhau nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Việc cãi nhau khi đối phương đau ốm là điều tàn nhẫn nhất trên đời. Bạn thử nghĩ khi bản thân ốm đau mà còn phải nghe những lời mắng nhiếc của người kia, liệu bạn có chấp nhận được? Khi ốm đau bệnh tật, con người ta sẽ trở nên yếu mềm nhất. Vì thế vợ chồng đừng đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy. Nếu được hãy quan tâm đến bạn đời của mình một chút. Đừng cứ nghĩ phải trút hết những bực dọc trong lòng mà bất chấp tất cả. Có những giới hạn trong hôn nhân, nếu bạn cố vượt qua, hậu quả nhận lại sẽ là tổn thương và đổ vỡ.

Đừng nhắc lại món nợ cũ

Khi đối phương làm gì cho bạn, hoặc ngược lại, hãy trân trọng và cảm ơn vì điều đó. Điều tốt nhất là bạn đừng bao giờ nhắc lại món nợ đó và đòi hỏi đối phương phải báo đáp. Bởi họ đã dùng cả cuộc đời của mình để ở bên cạnh bạn. Đó là món quà vô giá nhất hơn cả món nợ xưa cũ kia. Hãy trân trọng những gì thuộc về hiện tại và tương lai, đừng bới móc quá khứ kẻo làm tổn thương nhau.

Đừng lôi ba mẹ vào những cuộc tranh luận

Chuyện vợ chồng đừng lôi phụ huynh vào - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã trở thành người lớn, bạn phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Thế nên khi có chuyện gì xảy ra hãy tự mình giải quyết, vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Đừng bao giờ lôi kéo ba mẹ vào chuyện riêng của vợ chồng bạn. Và cũng tuyệt đối cấm kỵ chuyện mắng chửi ba mẹ của chồng/vợ. Bởi người lớn vốn dĩ chẳng có tội tình gì. Bạn làm vậy chỉ mang tiếng bất hiếu và phải nhận lại quả báo. Sau này con cái sẽ nhìn theo cách bạn đối xử với ba mẹ mà đối đãi ngược lại với bạn. Nếu có chuyện, vợ chồng hãy đóng cửa bảo nhau, đừng đánh động đến ba mẹ. Họ đã quá mệt mỏi vì bạn rồi, hãy để họ an ổn khi về già.

Đập đồ khi cãi vã

Việc này không những làm hao tốn tiền bạc mà còn gây mất hòa khí nghiêm trọng. Vợ chồng cãi nhau nếu không giữ được bình tĩnh mà thường xuyên làm điều này, sớm muộn gì cũng ly hôn. Có nhiều cặp vợ chồng khi cãi vã thường đập điện thoại, chén đĩa trước mặt đối phương. Hành động này chỉ chứng tỏ một điều bạn quá trẻ con, không biết kiềm chế cơn giận. Hơn nữa, tiếng đồ đạc vỡ rất chói tai, ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Khi đó cơn nóng giận không dừng lại mà còn tiếp tục phát triển lên đến cao trào, dẫn đến nhiều hệ lụy xấu khác.