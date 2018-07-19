‘Tử huyệt' của đàn ông, phụ nữ mà đụng vào sẽ khóc ròng vì gia đình đổ vỡ

Đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải có những điểm yếu của riêng mình. Thế nên phụ nữ nên khéo léo một chút, đừng đụng vào những “tử huyệt” này của đàn ông kẻo gia đình tan vỡ.

Chị tôi thường nói cưới nhau bao nhiêu năm rồi mà chồng còn giữ kẽ, đôi khi không thân mật hay lãng mạn. Nhìn những người đàn ông khác chiều chuộng vợ mà chị vô cùng tủi thân. Nhiều lần chị hỏi anh có phải bản thân đã làm gì sai hay không? Tại sao anh lại đối xử với chị như vậy? Anh chỉ nói vỏn vẹn một câu: “Là vì em không xem anh là chồng”. Thoạt đầu chị nghe có hơi khó hiểu. Bao nhiêu năm nay chị luôn quan tâm, chăm sóc cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ, sao anh lại nói vậy? Sau câu nói đó của anh, chị cảm thấy vô cùng bế tắc. Chị hy sinh vì anh bao nhiêu đó chưa đủ để khiến anh cảm động hay sao? Sau đó vài hôm, chị gặp một người bạn. Anh ấy là bạn thân từ thời cấp 2 của chị. Chị mang hết chuyện gia đình tâm sự cùng người bạn đó với mong muốn, anh ấy sẽ giúp mình tháo gỡ những khúc mắc trong lòng. Hơn nữa, anh ấy sẽ thấu hiểu tâm lí đàn ông hơn. Nói chuyện với bạn, chị vỡ lẽ ra nhiều thứ. Hóa ra đàn ông nhìn mạnh mẽ, kiên cường thế thôi nhưng cũng có những điểm yếu riêng của bản thân. Bây giờ đối chiếu lại những lời anh bạn nói, chị mới nhận ra bản thân đã đụng chạm quá nhiều vào những điều này của chồng.

Phụ nữ đừng dại đụng vào những điểm yếu của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Vấn đề tiền bạc Lòng tự trọng của một người đàn ông còn được đong đếm qua tiền bạc, vật chất. Tiền có thể giúp đàn ông tự tin hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên những người vợ lại không để ý chuyện đó mà vô tình nhắc đến tiền bạc trước mặt chồng. Việc vợ thường càu nhàu tiền không đủ trang trải sinh hoạt phí hàng ngày cũng là điều khiến chồng mất mặt. Vợ đừng nên đặt nặng vấn đề vật chất, nếu được hãy cùng chồng kiếm tiền. Đừng cứ ngồi không rồi càm ràm những vấn đề đó, cũng đừng để đàn ông phải kiếm tiền vất vả một mình.

Niềm tin Đàn ông luôn muốn người vợ tin tưởng mình tuyệt đối - Ảnh minh họa: Internet Nhìn có vẻ hời hợt, nhưng thật ra đàn ông rất coi trọng lòng tin và tình cảm. Một khi đã thương ai rồi, thứ họ cho đi là lòng tin của bản thân và cũng muốn nhận lại được thứ đó. Đàn ông vốn rất ghét những cô vợ cứ phán xét, nghi ngờ lung tung. Họ đã quá mệt mỏi với những việc bên ngoài, khi về nhà chỉ muốn thư giãn và thoải mái hơn chứ không phải chịu sự dò xét của vợ rằng mùi hương lạ này từ đâu, quần áo tại sao lại lấm lem như vậy... Là một cô vợ thông minh, bạn nên biết cách ghen như không ghen. Chẳng hạn như thấy chồng có biểu hiện lạ, hãy theo dõi tìm bằng chứng trước rồi vạch trần. Và cũng nên tin tưởng chồng mình một chút, bởi đã là vợ chồng thứ quan trọng nhất là niềm tin nơi nhau. Khi niềm tin đủ vững chắc, mọi phong ba sóng gió ngoài kia cũng chẳng thể nào lung lay được hôn nhân của bạn. Mẹ anh ấy Anh ấy muốn vợ phải tôn trọng người mẹ của mình - Ảnh minh họa: Internet Những người phụ nữ mà đàn ông tôn trọng và yêu thương nhất trong cuộc đời này, chính là mẹ, vợ và mối tình đầu. Mẹ là người đã sinh ra, nuôi dưỡng anh ấy lớn khôn. Mối tình đầu là người dạy anh ấy cách yêu như thế nào cho đúng. Còn vợ là người cùng đồng hành trên con đường của đàn ông trong suốt cuộc đời này. Suy cho cùng những người phụ nữ bước vào cuộc đời của anh ấy đều mang ý nghĩa và giá trị quan trọng khác nhau. Vì thế là vợ, đừng vì ghen tuông mù quáng mà nhục mạ, nói xấu mẹ và mối tình đầu của chồng. Đó là điểm yếu của đàn ông, mỗi khi nhắc đến anh ấy sẽ cảm thấy khó chịu. Một người vợ thông minh luôn biết chấp nhận những cuộc tình quá khứ của chồng và nuông chiều mẹ chồng.

Gửi kẻ thứ ba: Chỉ đàn bà ngốc mới xem đàn ông có vợ là cực phẩm Kẻ thứ ba đừng tưởng đàn ông có vợ là món mồi thơm ngon mà lao vào. Đó vốn chỉ là cái bẫy được bao bọc đẹp đẽ do họ bày ra mà thôi.

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