Đàn ông thích chiếm hữu nhưng khi có trong tay rồi, họ lại không biết trân trọng và đi tìm một thứ mới. Việc chọn vợ cũng vậy. Họ chọn một người ngoan ngoãn, nghe lời để về trông coi gia đình, là hậu phương đỡ đần họ trong mọi việc. Nhưng họ lại thích tìm kiếm gái hư để thỏa mãn chuyện sinh lý. Nhiều người hoài nghi về lòng chung thủy của đàn ông, không biết liệu họ có thật sự thương vợ? Trên thực tế, họ thương vợ, nhưng bản năng lại mạnh hơn, đôi khi lại lấn át cả tình yêu dành cho một người. Vì vậy vợ nên biết những lý do việc đàn ông luôn thích qua đêm với gái hư để không phải hụt hẫng khi phát hiện.

Nhu cầu tình dục của đàn ông rất lớn. Khi vợ không đáp ứng đủ hoặc thấy chán, họ thích lên giường với một cô nàng lẳng lơ. Khi lên giường với một cô nàng hư, anh ấy sẽ cảm thấy vô cùng kích thích và thỏa mãn. Nhân tình có thể đáp ứng cho anh ấy tất cả mọi thứ. Họ biết cân bằng giữa việc ngoan hiền và hư hỏng. Điều này khó cô vợ nào làm được,có lẽ gặp nhau quá thường xuyên nên khiến tình cảm của cả hai bị bão hòa. Còn nhân tình thì chỉ đến rồi đi nên gây ra cảm giác thương nhớ vô cùng mãnh liệt. Những cô gái hư luôn có tuyệt chiêu giữ chân đàn ông rất tốt. Họ biết làm thế nào để khiến đàn ông say mê khi ở trên giường.

Họ giúp đàn ông có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng mắc sai lầm, các bà vợ sẽ tìm cách tha thứ. Khi chồng đạt được thành công, vợ sẽ ca tụng, tán thưởng. Nhưng thực tế thứ anh ấy cần không phải là những lời sáo rỗng đó. Anh ấy cần một người giúp mình nhận ra khuyết điểm một cách chân thành nhất. Vợ khó làm được điều này bởi họ sợ đụng chạm đến lòng tự trọng của chồng. Còn nhân tình thì khác, họ chẳng sợ mích lòng ai, thậm chí là suy nghĩ có hơi tiêu cực một chút. Họ cho đàn ông biết rằng cuộc đời vốn dĩ không màu hồng. Đôi lúc cũng phải chấp nhận bản thân là kẻ thất bại, chứ không thể sống mãi trong những lời tán thưởng của người khác.

Biết cách đối thoại với đàn ông

Đôi lúc vợ cảm thấy mệt mỏi và chán ngán khi phải trả lời câu hỏi của chồng. Nhưng nhân tình lại khác, họ biết cách đối thoại, giao tiếp khéo léo với đàn ông. Cũng vì vậy mà các ông mê gái hư hơn là mê vợ. Gái hư biết tranh cãi, còn vợ thì luôn nhường nhịn. Gái hư chẳng sợ mất gì nên luôn đối đầu với đàn ông, vợ sợ mất gia đình nên luôn nhường chồng. Vì vậy mà vợ không biết tiếp chuyện với chồng như thế nào cho đúng đắn. Ăn nói quá thẳng thắn sẽ khiến chồng mất mặt, còn cứ mãi im lặng thì hôn nhân trở nên tẻ nhạt. Nhân tình thì không quan tâm đến những điều đó, bởi vốn dĩ họ là người qua đường, không có người này sẽ có người khác.

Chịu chơi, có thể trở thành bạn nhậu của đàn ông

Gái hư chấp nhận làm bạn nhậu của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Vợ nghĩ việc nhậu nhẹt, say mèm là chuyện xấu nên không cho bản thân vướng vào, đồng thời cấm chồng làm điều đó. Còn nhân tình tự nguyện trở thành bạn nhậu của đàn ông khi anh ấy muốn. Đó là lý do tại sao đàn ông thích qua lại với những cô gái hư. Đàn ông cần một người vợ ngoan để nhắc nhở anh ấy giữ gìn sức khỏe nhưng lại thích tìm bạn nhậu riêng cho bản thân mình. Gái hư không bao giờ phàn nàn về chuyện đó mà sẽ cùng tham gia, giúp các ông giải tỏa căng thẳng.

Gái hư không lo nghĩ quá nhiều

Vợ là người thích lo xa, luôn nhắc nhở chồng làm việc gì cũng nên cẩn thận. Còn nhân tình thì không màng đến những chuyện đó, họ sống buông thả và không nghĩ ngợi nhiều cho tương lai. Vợ có trách nhiệm giữ gìn một gia đình hạnh phúc, đảm bảo chồng con ăn no, mặc ấm. Nhân tình thì không có bổn phận với chuyện đó. Công việc của họ là “mua vui” cho đàn ông và nhận lại những gì mình đã bỏ ra.