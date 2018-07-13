Ngoài nhan sắc, đây là kiểu phụ nữ khiến đàn ông một lòng tôn thờ, chết cũng không đổi thay

Phụ nữ yêu 13/07/2018 16:50

Phụ nữ tài năng sẽ khiến đàn ông nể phục. Phụ nữ xinh đẹp sẽ khiến đàn ông xao xuyến. Còn phụ nữ có những điều này, đàn ông sẽ một lòng tôn thờ.

Đừng hỏi người đàn ông đó tốt ra sao khi cứ mãi vấn vương một người phụ nữ. Hãy hỏi rằng người phụ nữ đó như thế nào mà có thể giữ được trái tim của đàn ông. Đàn ông có rất nhiều người phụ nữ đi ngang cuộc đời, nhưng không phải người nào họ cũng chấp nhận giữ lại. Họ không cần người quá xinh đẹp, người họ cần chỉ thuộc những kiểu sau đây.

Giao tiếp giỏi và hài hước

Ngoài nhan sắc, đây là kiểu phụ nữ khiến đàn ông một lòng tôn thờ, chết cũng không đổi thay - Ảnh 1
Phụ nữ khéo ăn khéo nói sẽ được đàn ông nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích nói chuyện với những người phụ nữ có đầu óc hài hước, vui tính. Không cần người phụ nữ đó phải có đôi chân dài, vòng 1 và 3 đầy đặn, chỉ cần biết cách nói chuyện là được. Trò chuyện với người vui tính sẽ khiến cho cuộc sống của họ thoải mái hơn. Những áp lực trong công việc cũng giải tỏa phần nào. Tiếp xúc với người suốt ngày có gương mặt ủ dột sẽ khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Thế nên phụ nữ hãy cười thật tươi. Dù cuộc sống có khó khăn đến mấy, chỉ cần cười mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Đối mặt với muôn vàn trắc trở, người vẫn cười được là người mạnh mẽ và đáng trân trọng nhất.

Nhìn xa trông rộng, biết nghĩ cho tương lai

Ngoài nhan sắc, đây là kiểu phụ nữ khiến đàn ông một lòng tôn thờ, chết cũng không đổi thay - Ảnh 2
Đàn ông cần một người biết nghĩ cho tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nhìn xa trông rộng, biết suy nghĩ cho tương lai là người có trách nhiệm. Cưới người đó về, đàn ông sẽ chẳng cần lo chuyện con cái, việc nhà. Đó là điều mà họ luôn khao khát ở một người phụ nữ. Họ muốn có bữa cơm ngon lành khi về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi, muốn nhìn thấy ngôi nhà sạch sẽ và tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ thơ. Nhìn đàn ông phong lưu vậy thôi, nhưng cũng có những lúc họ muốn tìm được một bến đỗ bình yên của cuộc đời mình. Chẳng ai mãi rong chơi, bay nhảy hoài được.

Khí chất tự tin

Đa số đàn bà thường không khéo léo trong giao tiếp bằng đàn ông. Vì vậy mà những việc đối ngoại đều giao cho đàn ông đảm nhiệm. Tuy nhiên đàn ông lại rất thích một người vợ tự tin giao tiếp, có thể cùng anh ấy xông pha. Họ muốn một người vợ đảm đang, nhưng lại cần một người có thể cùng họ giải quyết khó khăn. Thế nên là phụ nữ hãy rèn luyện cho mình sự tự tin nhất định. Đừng cứ mãi ru rú trong căn bếp đầy dầu mỡ, hãy ra ngoài để biết nhiều hơn. Biết ngoài kia đàn ông họ đang làm những gì, có mối quan hệ với những ai, công việc của họ là như thế nào. Khi đó bạn mới giữ được trái tim lẫn thể xác của đàn ông.

Yêu chân thành

Ngoài nhan sắc, đây là kiểu phụ nữ khiến đàn ông một lòng tôn thờ, chết cũng không đổi thay - Ảnh 3
Chân thành trong tình yêu, hôn nhân là điều tiên quyết với phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Bề ngoài đàn ông là người trăng hoa, nhưng họ lại muốn bản thân được yêu thương chân thành. Họ thích chơi bời, qua lại với nhiều người, nhưng mong muốn có một người yêu mình thật lòng. Ai cũng vậy, dù đàn ông hay phụ nữ đều muốn có một tình yêu vẹn tròn, không giả dối. Phụ nữ đừng cứ mãi đứng núi này trông núi nọ. Bạn không biết hậu quả của việc ngoại tình cay đắng và đau đớn biết dường nào đâu. Thế nên, đàn ông có ngoại tình thì mặc họ, phụ nữ đừng dại trả đũa bằng cách "ông ăn chả, bà ăn nem".

Có công việc ổn định

Đàn ông thích nuôi người phụ nữ anh ta yêu, nhưng lại mong muốn người đó có thể tự kiếm tiền. Bởi không ai đủ sức lực và kiên nhẫn để nuôi bạn cả đời. Có những lúc đàn ông sẽ thất bại, khi đó phải có người đứng ra gánh vác gia đình. Là người phụ nữ khôn ngoan, kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu của bạn. Đừng giở thói tiểu thư, quen được nuông chiều nên lười biếng, không muốn lao động.

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