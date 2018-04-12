Nếu quá mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả, phụ nữ hãy nghĩ đến 5 chữ này

Cuộc sống này có quá nhiều thứ phải lo như việc xã hội, việc nhà, chuyện chồng con rồi hàng tá chuyện trên trời dưới đất. Điều đó khiến nhiều chị em lâm vào tình trạng mệt mỏi, chán chường, có khi muốn buông bỏ tất cả để lòng thanh thản hơn. Tuy nhiên, đừng gặp chút khó khăn đã kiếm đường lui, đừng gặp chút vất vả đã vội nản lòng. Những lúc mỏi mệt, bạn hãy nhắm mắt lại và nghĩ về 5 chữ vàng này để thoải mái, lòng nhẹ tênh và thông suốt hơn.

Có câu “im lặng là vàng”, nếu không biết nói gì thì tốt nhất đừng nói. Nói quá nhiều sẽ mắc lỗi, khiến bản thân kém duyên trong mắt người khác. Đôi khi im lặng là câu trả lời khôn ngoan nhất. Là phụ nữ tốt nhất phải giữ cho mình cốt cách trong sạch, điềm tĩnh, đừng ăn nói bỗ bã như hàng tôm hàng cá. Nói ít làm nhiều để người khác vừa nể vừa phục. Nói quá nhiều sẽ đánh mất đi nhân cách của bản thân, khi đó bạn không thể kiểm soát được hành vi và lời nói của mình. Nói chung, khi có xung đột, nhất định phải bình tâm lại, đừng giận quá mất khôn, đừng nói những lời làm tổn thương đối phương. Điều đó không khiến bạn vui hơn mà chỉ mang lại nhiều phiền toái.

Phụ nữ phải biết cân bằng cuộc sống để thoải mái và bình yên hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cân bằng, dung hòa mọi thứ để cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Nếu bạn đang bế tắc, muốn buông bỏ hãy nghĩ đến chữ "bình” để tự nhắc nhở bản thân phải cân bằng cuộc sống. Bởi khi biết cách cân bằng mọi thứ, bạn sẽ biết được cách giải quyết vấn đề sao cho nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Ngày nay, nhiều chị em phụ nữ thường mắc phải những lỗi như tập trung quá nhiều cho một việc, không biết dung hòa mọi thứ. Rồi đến khi khó khăn, không có thứ gì để níu kéo, bạn sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Như vậy sẽ tập cho bạn tính cách dễ dàng từ bỏ, không bao giờ thành công trong công việc.

Nhẫn

Có thể bạn sẽ nghĩ, người sai với mình trước, tại sao mình phải nhẫn nhịn để người ta được nước làm tới? Tuy nhiên, nhẫn không đồng nghĩa với nhục. Nhẫn ở đây là nhẫn nại, nhún nhường để mọi thứ qua đi, rồi sẽ dùng hành động của mình để phản bác lại những điều sai trái kia. Khi xung đột, nếu bạn quá nóng giận, chắc chắn bạn sẽ hối hận sau đó. Việc tức giận không chỉ hại sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến danh dự, lòng tự tôn của bản thân.

Nghe

Lắng nghe sẽ giúp bạn có nhiều quyết định sáng suốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lắng nghe là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Việc phân định phải trái, đúng sai ở đời không chỉ dựa vào cách suy nghĩ của bản thân mà còn phải cân nhắc ý kiến của người khác. Điều đó sẽ giúp cho cuộc sống của bạn nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Có những chuyện người trong cuộc sẽ không bao giờ phân định được phải nhờ đến những người bên ngoài. Chẳng hạn lời khuyên của ba mẹ, nếu nghe theo, bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối. Bởi vì ba mẹ là người trải đời nhiều và biết điều gì tốt, điều gì không tốt để răn dạy con cái. Việc lắng nghe chưa bao giờ dư thừa, điều đó sẽ giúp bạn đưa ra sự lựa chọn sáng suốt hơn.

Nhẹ

Xem nhẹ mọi thứ, lòng sẽ thanh thản và êm ả. Sống ở đời, càng cay cú, sân si với nhau càng khiến cuộc sống mệt mỏi và bế tắc. Việc xem nhẹ mọi chuyện như một dạng của buông bỏ, sống trên đời càng suy nghĩ đơn giản sẽ càng hạnh phúc. Người suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn. Vì vậy, đừng quá đặt nặng mọi thứ, cứ tối giản tất cả mọi chuyện ắt cuộc sống sẽ bình yên. Hỉ, nộ, ái, ố là những cảm xúc nhất định ai cũng sẽ trải qua, sớm muộn gì cũng đến. Thay vì cứ mệt mỏi ngóng trông, hãy nhẹ nhàng đón nhận, thuận theo tự nhiên rồi mọi chuyện sẽ an bình.