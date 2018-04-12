Nếu quá mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả, phụ nữ hãy nghĩ đến 5 chữ này

Phụ nữ yêu 12/04/2018 10:22

5 chữ đơn giản sau đây sẽ giúp bạn sống cuộc đời bình yên, hạnh phúc, không bao giờ bị lung lay bởi những cám dỗ.

Cuộc sống này có quá nhiều thứ phải lo như việc xã hội, việc nhà, chuyện chồng con rồi hàng tá chuyện trên trời dưới đất. Điều đó khiến nhiều chị em lâm vào tình trạng mệt mỏi, chán chường, có khi muốn buông bỏ tất cả để lòng thanh thản hơn. Tuy nhiên, đừng gặp chút khó khăn đã kiếm đường lui, đừng gặp chút vất vả đã vội nản lòng. Những lúc mỏi mệt, bạn hãy nhắm mắt lại và nghĩ về 5 chữ vàng này để thoải mái, lòng nhẹ tênh và thông suốt hơn.

Tĩnh

Nếu quá mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả, phụ nữ hãy nghĩ đến 5 chữ này - Ảnh 1
Nếu không biết, cứ im lặng và cười duyên - Ảnh minh họa: Internet

Có câu “im lặng là vàng”, nếu không biết nói gì thì tốt nhất đừng nói. Nói quá nhiều sẽ mắc lỗi, khiến bản thân kém duyên trong mắt người khác. Đôi khi im lặng là câu trả lời khôn ngoan nhất. Là phụ nữ tốt nhất phải giữ cho mình cốt cách trong sạch, điềm tĩnh, đừng ăn nói bỗ bã như hàng tôm hàng cá. Nói ít làm nhiều để người khác vừa nể vừa phục. Nói quá nhiều sẽ đánh mất đi nhân cách của bản thân, khi đó bạn không thể kiểm soát được hành vi và lời nói của mình. Nói chung, khi có xung đột, nhất định phải bình tâm lại, đừng giận quá mất khôn, đừng nói những lời làm tổn thương đối phương. Điều đó không khiến bạn vui hơn mà chỉ mang lại nhiều phiền toái.

Bình

Phụ nữ phải biết cân bằng cuộc sống để thoải mái và bình yên hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cân bằng, dung hòa mọi thứ để cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Nếu bạn đang bế tắc, muốn buông bỏ hãy nghĩ đến chữ "bình” để tự nhắc nhở bản thân phải cân bằng cuộc sống. Bởi khi biết cách cân bằng mọi thứ, bạn sẽ biết được cách giải quyết vấn đề sao cho nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Ngày nay, nhiều chị em phụ nữ thường mắc phải những lỗi như tập trung quá nhiều cho một việc, không biết dung hòa mọi thứ. Rồi đến khi khó khăn, không có thứ gì để níu kéo, bạn sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Như vậy sẽ tập cho bạn tính cách dễ dàng từ bỏ, không bao giờ thành công trong công việc.

Nhẫn

Có thể bạn sẽ nghĩ, người sai với mình trước, tại sao mình phải nhẫn nhịn để người ta được nước làm tới? Tuy nhiên, nhẫn không đồng nghĩa với nhục. Nhẫn ở đây là nhẫn nại, nhún nhường để mọi thứ qua đi, rồi sẽ dùng hành động của mình để phản bác lại những điều sai trái kia. Khi xung đột, nếu bạn quá nóng giận, chắc chắn bạn sẽ hối hận sau đó. Việc tức giận không chỉ hại sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến danh dự, lòng tự tôn của bản thân.

Nghe

Nếu quá mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả, phụ nữ hãy nghĩ đến 5 chữ này - Ảnh 2
Lắng nghe sẽ giúp bạn có nhiều quyết định sáng suốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lắng nghe là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Việc phân định phải trái, đúng sai ở đời không chỉ dựa vào cách suy nghĩ của bản thân mà còn phải cân nhắc ý kiến của người khác. Điều đó sẽ giúp cho cuộc sống của bạn nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Có những chuyện người trong cuộc sẽ không bao giờ phân định được phải nhờ đến những người bên ngoài. Chẳng hạn lời khuyên của ba mẹ, nếu nghe theo, bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối. Bởi vì ba mẹ là người trải đời nhiều và biết điều gì tốt, điều gì không tốt để răn dạy con cái. Việc lắng nghe chưa bao giờ dư thừa, điều đó sẽ giúp bạn đưa ra sự lựa chọn sáng suốt hơn.

Nhẹ

Xem nhẹ mọi thứ, lòng sẽ thanh thản và êm ả. Sống ở đời, càng cay cú, sân si với nhau càng khiến cuộc sống mệt mỏi và bế tắc. Việc xem nhẹ mọi chuyện như một dạng của buông bỏ, sống trên đời càng suy nghĩ đơn giản sẽ càng hạnh phúc. Người suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn. Vì vậy, đừng quá đặt nặng mọi thứ, cứ tối giản tất cả mọi chuyện ắt cuộc sống sẽ bình yên. Hỉ, nộ, ái, ố là những cảm xúc nhất định ai cũng sẽ trải qua, sớm muộn gì cũng đến. Thay vì cứ mệt mỏi ngóng trông, hãy nhẹ nhàng đón nhận, thuận theo tự nhiên rồi mọi chuyện sẽ an bình.

Phụ nữ dù giàu sang hay nghèo khó cũng đừng mang những thứ này ra đánh đổi

Phụ nữ dù giàu sang hay nghèo khó cũng đừng mang những thứ này ra đánh đổi

Dù đã kết hôn hay đang trong tình trạng độc thân, phụ nữ phải biết giữ những thứ này cho riêng mình, đừng mang ra đánh đổi.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết hạnh phúc phụ nữ làm gì để hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 42 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này