Hãy yêu khi bạn muốn, hãy kết hôn khi bạn thật sự sẵn sàng. Đừng làm những điều bản thân không thích, bởi cưỡng ép chẳng thể mang lại hạnh phúc. Giống như việc chọn lựa mua chiếc túi hoặc đôi giày, không thể chọn bừa, chọn đại, chỉ thứ phù hợp mới khiến bạn hài lòng. Như việc yêu một người cũng vậy, đúng thời điểm, đúng người ắt hẳn sẽ viên mãn. Cuộc sống của bạn chỉ có bạn mới quyết định được sướng hay khổ và biết giữ những điều này để được hạnh phúc.

Khi yêu ai đó, đừng cho đi quá nhiều, bạn sẽ thiệt thòi. Khi kết hôn với ai đó, đừng tận tụy quá mức, bạn sẽ đau khổ. Bởi những thứ trên thế gian này cho đi chưa chắc đã nhận lại được. Vì vậy khi làm gì cũng phải thương mình. Việc yêu thương bản thân chưa bao giờ là thừa thãi cả, đối đãi với mình tốt, ắt hẳn bạn sẽ hạnh phúc. Thương người, người sẽ làm bạn đau, sẽ phản bội bạn, còn thương mình, bạn sẽ nhận lại những điều tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, đừng quá yêu thương bản thân mà bỏ rơi những mối quan hệ xung quanh, đừng ích kỷ để rồi sống cuộc đời cô đơn.

Điều quan trọng nhất của phụ nữ là thanh xuân. Bởi khi đi qua rồi, có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể níu kéo lại được. Bạn đừng quá mê mẩn kiếm tiền mà bỏ rơi cơ thể của mình. Hãy chăm sóc sức khỏe tốt một chút, đảm bảo bạn sẽ không phải hối hận. Việc đối đãi tốt với sức khỏe của mình sẽ giúp bạn có thêm nhiều thời gian để làm những điều mình thích. Đừng quá tham công tiếc việc mà đánh đổi thanh xuân và sức khỏe của bản thân. Nếu cố gắng để đạt được những thứ mình thích, nhưng không có sức khỏe, bạn sẽ làm được gì?

Đừng đánh đổi sự tự do để ôm vào mình những định kiến xưa cũ

Đàn bà đừng quá xem trọng những định kiến xưa cũ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà thường bị những định kiến xưa cũ vận vào người khiến bản thân chẳng thể sống thoải mái được. Bạn luôn sợ miệng lưỡi thế gian chỉ trích đàn bà hư. Hãy nhớ, họ không nuôi bạn được ngày nào, không sống thay bạn được, đừng vì người khác mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Ở xã hội hiện đại, phụ nữ cũng đi làm kiếm tiền như bao người, vì vậy bạn đáng được đối xử công bằng. Những định kiến xưa cũ hãy vứt đi, sống vươn tới tương lai, sống cho đáng một đời, đừng ép bản thân mình vào những khuôn khổ rắc rối kia. Bởi cuộc sống của bạn, sướng hay khổ do bạn chịu, đừng sống vì người khác nữa.

Đừng đánh đổi thời gian để ôm đồm hết mọi việc

Làm việc gì cũng dành thời gian chăm sóc bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn ngoan đừng chuyện gì cũng biết, cũng vơ vào người. Đôi khi bạn cũng phải biết nói không để bản thân thoải mái và cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Sống ngu ngơ một chút, đừng tỏ ra quá tinh thông mọi chuyện để rồi người này nhờ vả, người kia gửi gắm. Ôm nhiều việc bạn sẽ được tín nhiệm, khen ngợi, nhưng chỉ có bạn mới biết khổ đau, mệt mỏi biết dường nào. Trong hôn nhân cũng vậy, hãy nói không khi cần thiết, đừng chuyện gì cũng làm giùm chồng, để rồi hình thành những thói quen xấu cho anh ấy.

Đừng đánh đổi lòng tự trọng để người khác nuôi

Đừng nghĩ cưới chồng để chồng nuôi. Nhiều phụ nữ có suy nghĩ này để rồi cuộc sống cứ quẩn quanh trong nhục nhã. Đàn ông kiếm được tiền, đàn bà cũng phải có công việc và kiếm ra tiền. Khi có tiền, bạn mới có tiếng nói và chỗ đứng trong gia đình. Đừng vì những lời dụ dỗ ngon ngọt của đàn ông mà chấp nhận cuộc sống an phận thủ thường “ở nhà anh nuôi”. Những câu nói đó sáo rỗng lắm, chẳng mang ý nghĩa gì đâu, đừng dại mà tin tưởng. Anh ấy nuôi bạn, rồi cũng sẽ có ngày khinh thường và xem rẻ bạn.