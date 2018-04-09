Phụ nữ khôn ngoan hay ngốc nghếch, đọc bài này là biết ngay

1. Phụ nữ ngốc tìm cách giữ đàn ông, phụ nữ thông tìm cách giữ nhan sắc. Phụ nữ ngốc tận tụy, chăm sóc đàn ông, phụ nữ khôn chỉ quan tâm đến con và bản thân.

Phụ nữ đừng lấy việc chọn chồng làm thước đo cho độ thông minh của mình. Bởi việc lấy chồng như đánh bạc, không dựa vào trí tuệ mà là sự may mắn. Không phải dựa vào cách kiếm tiền, chức vụ, địa vị trong xã hội để chứng nhận đó là phụ nữ khôn ngoan. Muốn biết phụ nữ khôn hay ngốc chỉ cần đọc bài này sẽ rõ.

3. Phụ nữ ngốc chê bai, bới móc khuyết điểm của đàn ông. Phụ nữ khôn ngoan góp ý để đàn ông khắc phục điểm xấu của bản thân, hoặc chỉ chú ý đến ưu điểm của anh ấy.

2. Phụ nữ ngốc luôn giữ chuẩn mực công dung ngôn hạnh, phụ nữ khôn biết cách hư nhưng không hỏng.

4. Phụ nữ ngốc chỉ biết làm việc nhà, quanh quẩn bên xó bếp. Phụ nữ khôn khéo léo chỉ dẫn đàn ông cách làm việc nhà.

5. Phụ nữ ngốc chỉ biết ngồi lê đôi mách chuyện nhà. Phụ nữ khôn biết giới hạn nào nên nói, tâm sự chuyện gia đình là điều tối kỵ.

6. Phụ nữ ngốc sẵn sàng cãi nhau với đàn ông chốn đông người. Phụ nữ khôn biết giữ thể diện, nói năng nhỏ nhẹ, bảo vệ lòng tự trọng của đàn ông.

Đàn bà ngốc thương chồng nhiều, đàn bà khôn thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

7. Phụ nữ ngốc luôn xem bản thân mình là trung tâm, chuyện gì cũng tinh thông. Phụ nữ khôn biết giấu mình, không phải việc gì cũng biết.

8. Phụ nữ ngốc cứ bơi móc quá khứ của đàn ông. Phụ nữ khôn biết cùng đàn ông tạo nên một tương lai tươi sáng.

9. Phụ nữ ngốc thích được tặng những đóa hoa đẹp. Phụ nữ khôn thích những món quà có giá trị, mang tính kỷ niệm.

10. Phụ nữ ngốc thích mặc gì thì mặc, không quan tâm đến thị hiếu của người khác. Phụ nữ khôn chọn cách ăn mặc phù hợp với người đàn ông bên cạnh.

11. Phụ nữ ngốc tìm cách để đàn ông hiểu mình. Phụ nữ khôn chẳng cần ai hiểu.

12. Phụ nữ ngốc sợ cô đơn nên vớ đại một cuộc hôn nhân để sưởi ấm tâm hồn. Phụ nữ khôn độc thân vẫn có thể sống tốt, một mình cũng có thể nuôi sống bản thân.

13. Phụ nữ ngốc ganh tỵ với nhan sắc, vóc dáng của người khác, xem các cô gái đẹp là kẻ thù không đội trời chung. Phụ nữ thông minh biết biến mình trở nên xinh đẹp và biến thù thành bạn.

14. Phụ nữ ngốc sống chết giữ cuộc hôn nhân, cuộc tình đã vỡ. Phụ nữ khôn biết cách buông bỏ, xem việc kết thúc là một bắt đầu.

Phụ nữ ngốc hay khôn nhìn qua cách đối nhân xử thế là biết ngay - Ảnh minh họa: Internet

15. Phụ nữ ngốc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chiếc túi xách hay bộ quần áo họ đang mặc thuộc nhãn hiệu nào. Phụ nữ khôn tìm cách tiếp xúc, đánh giá người khác khi họ mở miệng nói những câu đầu tiên.

16. Phụ nữ ngốc luôn hạ thấp giá trị của đàn ông. Phụ nữ khôn biết cách tôn trọng và nâng cao giá trị của người đàn ông bên cạnh.

17. Phụ nữ ngốc không vì người khác mà chấp nhận thay đổi thói quen của mình. Phụ nữ khôn biết cách sống thật với chính mình và hướng người khác chấp nhận con người thật của họ.

18. Phụ nữ ngốc tán thưởng bản thân. Phụ nữ khôn khéo léo ca tụng, khen ngợi người khác.

19. Phụ nữ ngốc thích phô trương thân thế, khoe chồng tài giỏi, nhà giàu có. Phụ nữ khôn sống bình lặng hơn.

20. Phụ nữ ngốc giữ đàn ông 24/24, bắt ép anh ấy phải kề bên. Phụ nữ khôn vừa thả vừa buông, giữ như không giữ khiến đàn ông vừa nể vừa yêu.

21. Phụ nữ ngốc khi kết hôn chỉ biết chồng con. Phụ nữ khôn lấy lòng ba mẹ chồng.