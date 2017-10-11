Phụ nữ dù có thông minh, xinh đẹp và giỏi giang đến mức nào cũng phải biết tập cách nói “không” để cuộc sống luôn được thoải mái và hạnh phúc, không bao giờ phải khổ sở vì đàn ông.

Bạn hãy dùng số tiền kiếm được để đi mát xa, shopping, làm nail… tận hưởng một cuộc sống sanh chảnh chính hiệu. Phụ nữ nên nhớ không có gì là phí phạm khi bạn dành những điều tốt đẹp cho mình. Tuổi xuân của phụ nữ ngắn ngủi lắm, một cái chớp mắt thôi bạn sẽ không còn là một cô gái tuổi đôi mươi nữa. Vì thế hãy hào phóng một chút, đừng quá keo kiệt với bản thân.

Phụ nữ rất phóng khoáng với chồng con nhưng lại hà tiện với chính mình. Họ không thích mua những chiếc đầm, đôi giày quá đắt đỏ. Quanh đi quẩn lại trong tủ đồ của họ chỉ toàn là những chiếc áo cũ đã lỗi thời. Vì thời gian gần đây họ có mua gì cho bản thân mình đâu. Bạn đừng quá tàn nhẫn với mình như thế nữa. Hãy cho phép mình phung phí một chút, chẳng chết ai đâu mà lo.

Không phụ thuộc, dựa dẫm vào người khác

Có câu “phụ nữ nên đi làm, tự lập tài chính mới thật sự hạnh phúc”. Phụ nữ luôn có thiên hướng tìm kiếm một người đàn ông tốt để khi khó khăn có anh ấy bên cạnh bảo vệ và che chở bạn. Nhưng điều đó không đúng một chút nào, bạn nên nhớ đàn ông có thể cho bạn tất cả rồi cũng sẽ đến một ngày anh ta sẽ khinh thường và nhạo báng bạn.

Phụ nữ nên tự lập đừng quá dựa dẫm và tin tưởng vào người khác. Vì khi người đó rời đi, bạn sẽ chẳng còn gì ngoài sự cô đơn và mất niềm tin vào cuộc sống. Thay vì cứ nằng nặc đòi anh ấy mua cho bạn cái áo này, chiếc đầm kia, bạn hãy tự kiếm tiền mà mua chúng. Điều đó sẽ ý nghĩa và giá trị hơn khi nhận quà của người khác.

Không tự ti về bản thân

Bạn đừng cố gắng hướng mình thay đổi đẹp như người này, quyến rũ, sang chảnh như người kia. Chỉ khi bạn là chính mình thì mới đáng trân trọng và được yêu quý. Mỗi người có một nét đẹp và thu hút riêng. Ví dụ như khuôn mặt bạn không đẹp nhưng bù lại bạn có một nụ cười rất duyên, cách nói chuyện rất cuốn hút. Phụ nữ đừng nên tự đánh giá thấp bản thân mình. Cuộc sống này chẳng ai hoàn hảo cả, đừng tự biến mình thành người khác mà quên đi bản chất thật sự của chính mình.

Không ôm đồm hết thảy mọi việc về mình

Tất nhiên chuyện chăm sóc chồng, con là chức trách của người phụ nữ. Nhưng bạn đừng quá ôm đồm mọi thứ vào mình, hãy dành thời gian để quan tâm đến bản thân một chút. Điều đó không thừa đâu, đôi khi phụ nữ cũng phải lười biếng một chút cũng chẳng chết ai.

Ví dụ bạn hãy thử không ủi áo cho chồng một ngày để tranh thủ thời gian ngủ nướng một chút. Có thể anh ấy sẽ cằn nhằn đấy nhưng bạn hãy tập cho anh ấy làm mọi việc khi không có vợ. Trong hôn nhân vợ chồng đều có trách nhiệm như nhau, không ai hơn ai. Vì thế phụ nữ đừng tự ôm trách nhiệm một mình để tự chịu những đắng cay.

Không quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ

Phụ nữ đừng quá quan tâm đến người khác nghĩ gì, nói gì về bạn. Miệng lưỡi thế gian mà làm sao tránh khỏi những lời thị phi, đàm tiếu. Ngày hôm nay họ có thể nói tốt trước mặt bạn nhưng sang hôm sau lại bình thản đặt điều nói xấu sau lưng bạn.

Vậy thì cớ gì phải quan tâm quá nhiều vào những người có bản chất hai mặt đó. Đừng bao giờ cay cú hay chì chiết một người vì những điều vớ vẩn như vậy. Bạn không bao giờ sống vừa lòng hết tất cả mọi người, thay vào đó cứ mỉm cười cho mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua. Sống một cuộc đời không oán không hờn bất kỳ ai, khi đó bạn đã hạnh phúc rồi.