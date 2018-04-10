Phụ nữ 30 hầu hết đã kết hôn và muốn an phận thủ thường với cuộc sống hiện tại. Họ không còn muốn sân si hay quan tâm đến miệng lưỡi của thiên hạ. Bạn có biết vì sao người ta nói phụ nữ 30 có những thứ gái đôi mươi theo đuổi mãi cũng chẳng có được không? Đó là vì phụ nữ 30 sẽ không còn bồng bột và ngây thơ nữa, họ biết cách đối đãi và tiếp nhận những điều đến với cuộc sống của mình một cách bình lặng nhất.

Phụ nữ bước sang độ tuổi 30 đồng nghĩa với sự ổn định về công việc, tiền bạc, các mối quan hệ… Tất cả đã có một điểm dừng nhất định, nói đúng hơn đây là giai đoạn an phận nhất. Mỗi độ tuổi sẽ có những thế mạnh khác nhau. Nếu cô gái đôi mươi có nét trẻ trung, xinh đẹp, làn da mịn màng thì phụ nữ 30 sẽ sở hữu những điều đặc trưng này.

Phụ nữ dại mới buôn chuyện, sống ảo trên mạng xã hội. Facebook, Zalo... là những trang mạng thịnh hành nhất hiện nay. Người ta lên đó để chia sẻ câu chuyện của mình, có người còn trở thành anh hùng bàn phím chủ yếu để mắng nhiếc, buôn chuyện người khác.

Điều này sẽ mang lại hậu quả vô cùng lớn. Càng lún sâu, bạn sẽ không còn cảm nhận được những thú vui trong cuộc sống đời thật. Bạn sẽ ngày càng tránh xa cuộc sống thực tế của mình, không quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các mối quan hệ mà còn khiến tình cảm vợ chồng nhạt dần.

Phụ nữ 30 biết cách tiết chế cảm xúc của mình. Họ nhận thức được đó chỉ là thế giới ảo, chẳng mang lại những lợi ích gì. Thay vì dành thời gian lướt web, họ cùng chồng con đi chơi, giữ lửa hôn nhân.

Không quan tâm thị phi, miệng lưỡi thiên hạ

Đàn bà 30 không sống vì người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vô tình nghe được những lời sỉ nhục, cô gái đôi mươi sẽ tổn thương, sẽ làm lớn chuyện, chửi bới, mắng mỏ người khác. Còn phụ nữ 30 chỉ nhẹ nhàng mỉm cười cho qua, sau đó họ sẽ tìm cách chứng minh những lời người khác nói là sai. Bởi đi qua những tháng năm thăng trầm, điều họ mong muốn là cuộc sống ổn định, an phận bên gia đình bé nhỏ của mình. Họ suy nghĩ mọi thứ khá đơn giản, miệng của người khác, mình không thể ngăn được, nói chán rồi sẽ im. Thiên hạ không thể đồng hành cùng mình mãi được, không thể cứ soi mói chuyện của mình. Lời thiên hạ giống như mây trời, gió thoảng mây bay, biết đâu mà lường. Chỉ khi bản thân đủ trưởng thành và thành công mới có thể đánh bật lại những lời xấu xa, cay độc đó.

Không lo lắng về ngoại hình của mình

Cô gái đôi mươi quan tâm bản thân hôm nay mặc có đẹp không? Trang điểm có đủ hấp dẫn và bắt mắt không? Thân hình có mập hay ốm đi chút nào không? Còn phụ nữ 30 chỉ quan tâm chồng hôm nay như thế nào, con đi học có ngoan không? Công việc có suôn sẻ không? Họ không quá chăm chút vẻ bề ngoài của mình. Bởi với họ những điều đó không quan trọng, chỉ làm tốn thời gian của bản thân. Thay vì suốt ngày quần quần áo áo, họ tập cách kiếm tiền và chu toàn cho mái ấm của mình. Tuy nhiên không phải lúc nào họ cũng trông luộm thuộm. Họ vẫn biết cách phối hợp quần áo, trang điểm nhưng không làm mất nhiều thời gian của bản thân.

Không đặt gia đình sau công việc

Phụ nữ 30 biết điều chỉnh công việc để có thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ 30 luôn biết sống cho gia đình, có trách nhiệm với chồng con. Họ biết công việc có thể thay đổi được nhưng gia đình vỡ rồi sẽ không thể hàn gắn. Vì vậy, họ luôn đặt gia đình lên trên mọi thứ, không bao giờ lơ là trong việc chăm sóc chồng con.

Không phí phạm thời gian

Với đàn bà 30 từng giây trôi qua đều là khoảnh khắc quan trọng. Bởi thời gian rất tàn nhẫn, lấy đi của họ nhan sắc và để lại sự lão hóa, vết chân chim. Ý thức được điều này, họ luôn trân trọng từng phút trong cuộc đời. Nếu điều sợ hãi nhất của cô gái đôi mươi là không có quần áo đẹp, không có cây son mới, thì nỗi sợ của phụ nữ 30 là thời gian trôi quá nhanh. Họ không kịp hoàn thành công việc hôm nay, không kịp chăm sóc chồng con, không kịp trò chuyện với bạn bè. Vì vậy, họ luôn trân trọng và tận dụng tối đa 24 tiếng một ngày để làm những điều mình thích.