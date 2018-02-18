Sức hút khó cưỡng lại của phụ nữ 30 khiến đàn ông khao khát chinh phục

Phụ nữ yêu 18/02/2018 10:28

Sau đây là những đặc điểm thu hút đàn ông của phụ nữ 30, các cô gái đôi mươi khó mà sánh kịp.

Trâm ngồi tựa lưng ra ghế, trên tay cầm tách trà nóng nghi ngút khói. Người đàn bà ngồi trước mặt tôi vừa chạm ngưỡng 30 và chúng tôi đã quen biết nhau hơn 2 năm nay. Tôi từng nghĩ, phụ nữ nào cũng giống nhau, nhưng khi gặp cô ấy, ý nghĩ của tôi đều thay đổi. Trâm là người đàn bà một lần dang dở và hiện tại cô ấy đang một mình nuôi con. Ở cô ấy luôn có gì đó rất đặc biệt khiến tôi không muốn rời xa. Mỗi lần ở bên cạnh, những cử chỉ, hành động dù chỉ là cái nhếch môi nhẹ cũng khiến tôi xao xuyến. Đúng là đàn bà 30, chẳng có gì ngoài sự quyến rũ đặc trưng khiến cánh mày râu chúng tôi cứ mãi say đắm, khát khao một đời ở bên.

Cô ấy tự lập và mạnh mẽ

Tôi còn nhớ sau khi ly hôn, Trâm đã trải qua một thời gian đau khổ và khó khăn. Cô ấy từng nói với tôi, con người không phải tự nhiên mạnh mẽ, mà phải trải qua hết thảy những khó khăn mới trưởng thành được. Cũng vì vậy mà tôi quý và yêu người phụ nữ này vô cùng. Những khi thấy cô ấy một mình gánh với hết mọi việc, tôi xót xa muốn giúp đỡ nhưng Trâm luôn từ chối. Cô ấy muốn tự mình giải quyết mọi thứ, không dựa dẫm vào bất cứ ai. Trâm nói đừng tạo cho cô ấy thói quen ỷ lại, nếu tôi rời đi, cô ấy sẽ rất chông chênh. Nghĩ mà thương, người phụ nữ này luôn như vậy, luôn khiến người khác phải vừa nể vừa yêu.

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Cô ấy là người sống tự lập và mạnh mẽ khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy tự tin và thẳng thắn

Trong công việc và cuộc sống thường ngày, cô ấy đều rất tự tin. Điều quan trọng nhất ở phụ nữ đó chính là thần thái. Không sợ mập, Trâm luôn ăn uống thoải mái và dành thời gian tập thể dục. Phụ nữ 30 không sợ những nếp nhăn nơi khóe mắt, cô ấy sẽ xem đó là dấu vết của sự trưởng thành. Phụ nữ 30 không nói lời ong bướm mà chỉ dành cho nhau những câu chân thành nhất. Bởi khi trải qua hết thảy những khó khăn, cô ấy biết đối xử với nhau chân thành là điều quan trọng và cần thiết cho một mối quan hệ.

Không để tình cảm lấn át lý trí

Cô ấy luôn là người sống theo lý trí. Yêu chân thành nhưng luôn dùng lý trí để quyết định mọi việc. Mọi thứ với cô ấy lúc nào cũng phải rõ ràng. Phụ nữ 30 không còn mít ướt, vùi đầu vào người đàn ông khóc nức nở như con nít. Trâm biết cách tự lau nước mắt của mình, thậm chí sẽ không phung phí nước mắt vì những điều không xứng đáng. Từ ngày quen nhau đến giờ, chưa một lần tôi thấy cô ấy khóc. Trâm luôn dùng nụ cười của mình để khỏa lấp mọi thứ. Người phụ nữ này sống rất tình cảm nhưng chưa bao giờ để con tim chi phối hành động của mình. Cô ấy thương và ghét rất rõ ràng, không dây dưa với bất kỳ ai. Đây là nét đặc biệt mà tôi thích nhất ở cô ấy.

Từ tốn và tỉnh táo

Khi gặp khó khăn, cô gái đôi mươi sẽ khóc òa lên như đứa trẻ, tìm kiếm người giúp đỡ. Nhưng phụ nữ 30 chỉ lặng lẽ tìm cách giải quyết, tự mình vượt qua khó khăn. Từ ngày quen Trâm, nhìn cách cô ấy làm việc và đối xử với nhân viên, tôi lại yêu cô ấy hơn. Người phụ nữ này luôn từ tốn và tỉnh táo trong mọi việc, thắng không kiêu, bại không nản. Phụ nữ 30 có đủ bản lĩnh để giải quyết hết thảy những rắc rối mà bản thân gây ra. Với cô ấy, thất bại để trải nghiệm chứ không phải để nản lòng và buông bỏ.

Phụ nữ 30 và những điều khiến gái 18 phải thèm thuồng

Phụ nữ 30 và những điều khiến gái 18 phải thèm thuồng

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp mặn mà phụ nữ tuổi 30 còn có những nét quyến rũ mà các cô gái 18 phải chạy dài mới đạt được.

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