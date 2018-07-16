Đàn ông không để tâm những điều này, sớm muộn gì cũng mất vợ vào tay người khác

Đàn ông thường vô tâm, thậm chí họ còn không biết những hành động của mình sẽ khiến vợ tổn thương. Vì vậy họ mặc nhiên giày vò, thử thách tình cảm của người phụ nữ bên cạnh. Tuy nhiên nên nhớ một điều, phụ nữ khi đã cạn tâm chắc chắn họ sẽ muốn bỏ rơi chồng con. Đàn ông đừng nghĩ vợ sẽ mãi ở đó. Đừng nghĩ lòng dạ đàn bà yếu mềm, nói đôi ba câu ngọt ngào rồi sẽ tha thứ. Suy cho cùng, không ai yếu mềm mãi, khi đủ mạnh mẽ, đàn bà sẽ không sống vì ai cả. Nếu thấy vợ có những biểu hiện này, đàn ông nên chuẩn bị tâm lý vì đã sắp mất cô ấy rồi.

Sau đó chị cũng chẳng nói gì, những câu nói của anh khiến chị quá đỗi tổn thương. Không lâu sau, anh tìm đến tôi để trút bầu tâm sự, nhưng lần này lại là sự hối tiếc vì trong nhà không còn tiếng nói của vợ. Anh thèm được chị la mắng như trước thay vì thái độ lạnh nhạt của chị ngay lúc này, khiến anh cảm thấy xa lạ. Bởi vậy đàn ông nên nhớ, đàn bà nói nhiều mới là thương chồng. Còn người không nói, họ sẽ dửng dưng trước những sai lầm của bạn, đến khi bạn vấp ngã và thất bại cũng chẳng buồn khuyên ngăn.

Phụ nữ còn nói là còn thương, nhưng một khi đã im lặng, họ bỏ mặc tất cả và chỉ sống cho riêng mình. Đàn ông thường than vãn vì vợ cứ nói suốt ngày, đi làm về mệt mà còn nghe những câu nói càm ràm của vợ. Có một dạo, anh trai tâm sự với tôi rằng chán cuộc sống hôn nhân quá, không ngờ chị dâu lại thay đổi tâm tính nhiều như vậy. Ngày mới yêu, chị ấy là người dịu dàng, ít nói lại trầm tính. Nhưng khi cưới về rồi, anh phải gánh chịu nhiều điều bực dọc chị mang đến. Có hôm đi làm về mệt mỏi chỉ muốn ngủ, chị ấy lại càm ràm về chuyện anh vứt đồ lung tung, ăn ở dơ bẩn. Khi đó, anh đã mắng vợ, cho rằng đó là việc của phụ nữ, đã là vợ thì phải biết cung phụng chồng.

Theo cảm nhận của tôi, mẹ là người thầy đầu tiên của đàn ông, vợ sẽ là người thầy thứ hai. Người thầy thứ nhất sẽ dạy cho bạn những bước đi đầu đời, bài học làm người đầu tiên. Còn người thầy thứ hai sẽ cùng đồng hành, nhận ra lỗi lầm của bạn và giúp bạn sửa chữa. Tuy họ có nói nhiều nhưng chung quy đều muốn tốt cho bạn mà thôi. Thế nên là đàn ông hãy mừng vì vợ thích càm ràm về những điều nhỏ nhặt, đừng chấp nhận một người im lặng trước lỗi lầm của bạn.

Để mặc chồng ngoại tình

Khi không còn thương nữa, phụ nữ sẽ bỏ mặc chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình là việc khó người phụ nữ nào chấp nhận được. Nhưng một khi họ đã chấp nhận đẩy chồng vào vòng tay người khác, đồng nghĩa với việc đổ vỡ. Những niềm tin và tình yêu trong lòng họ dành cho bạn đã không còn nữa. Họ chỉ muốn bạn rời khỏi cuộc đời của họ ngay lập tức. Nếu một ngày nào đó, các ông ngoại tình, vợ không còn réo gọi, đánh ghen mà trở nên bình thản với mọi thứ, hãy biết rằng cô ấy đã bỏ rơi bạn. Khó có một người phụ nữ nào chấp nhận việc chung đụng với người khác. Nhưng khi họ đã chấp nhận, người đàn ông đó chẳng còn giá trị nào trong mắt họ. Đàn bà đáng sợ nhất là khi cạn tâm, có muốn yêu thương họ lại từ đầu cũng khó lòng mà làm được. Bởi vậy, đàn ông nên thương vợ, đừng vì những cám dỗ mà rẽ ngang, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của đàn bà. Bạn sẽ không biết được khi lòng dạ họ đổi thay, bạn sẽ nhận hậu quả sẽ ê chề, cay đắng biết dường nào đâu.

Dửng dưng trước sai lầm của chồng

Vợ là người giúp đàn ông phát hiện ra những sai lầm của mình. Vì vậy mới có câu, vợ là hậu phương giúp chồng phát triển sự nghiệp. Thế nên đàn ông càng nghe lời vợ sẽ dễ dàng đạt được những thành công nhất định. Bởi phụ nữ có giác quan thứ sáu rất nhạy bén. Họ có thể nhận ra những sai lầm mà chồng vướng phải. Tuy nhiên khi đàn bà dửng dưng với sai lầm của đàn ông, điều đó chứng minh họ không còn thương chồng nữa. Họ chỉ muốn nhìn thấy bạn gặp sai sót và phải trả giá cho những việc làm đó mà thôi.