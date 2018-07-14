Đàn ông vô tâm, đàn bà phải nhẫn tâm gấp bội

Tâm sự gia đình 14/07/2018 16:20

Nhẫn tâm ở đây không phải để đo độ tàn nhẫn của đàn ông đến mức nào, mà cho anh ấy biết được rằng bạn không dễ bắt nạt.

Không có quy chuẩn nào để đối phó với một người đàn ông vô tâm. Cũng chẳng có lời khuyên nào để giải quyết được vấn đề “tâm không đặt đúng chỗ” của đàn ông. Chỉ có cách khi đàn ông vô tâm, đàn bà phải nhẫn tâm gấp bội. Có như vậy, đàn bà mới mong tránh khỏi những tổn thương.

Đối với một người vô tâm, dù bạn có khóc đến cạn nước mắt, họ cũng chẳng để tâm. Đối với một vô tâm, dù bạn có cố gắng để tâm, họ cũng một mực đặt tâm ở một nơi khác. Có người từng nói đàn ông vốn dĩ không vô tâm, chẳng qua là tâm của họ không còn đặt ở nơi bạn. Hoặc có khi họ nghĩ bản thân đã có được rồi thì người đó sẽ mãi ở bên. Vì vậy mà họ cứ tha hồ vô tâm với người phụ nữ bên cạnh. Có thể họ từng yêu thương bạn rất nhiều, đánh đổi tất cả để có bạn. Nhưng khi chán chê rồi thì họ mang hết thảy lòng tin và sự tín nhiệm của bạn đi, không một lời từ biệt.

Đàn ông vô tâm, đàn bà phải nhẫn tâm gấp bội - Ảnh 1
Đàn ông vốn dĩ không vô tâm, chẳng qua là họ nghĩ đã có bạn trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy là phụ nữ, nhẫn tâm được cứ nhẫn tâm. Nhẫn tâm ở đây không phải để đo độ tàn nhẫn của đàn ông đến mức nào, mà cho anh ấy biết được rằng bạn không dễ bắt nạt. Nhiều người thường khuyên tôi nên bỏ người chồng vô tâm. Bởi vì dù bao nhiêu năm tôi tận tụy là bấy nhiêu năm người ta vô tâm. Vậy tôi hy sinh để làm gì? Tuy nhiên tôi không bỏ chồng, tôi cũng không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Vì tôi nghĩ, đàn ông vô tâm, tại sao đàn bà không một lần nhẫn tâm cho đến tận cùng?

Ai cũng nghĩ tôi sống trong hạnh phúc rồi hóa rồ. Họ nói tôi có phúc không biết hưởng, có chồng giỏi giang như vậy mà còn không biết giữ. Nhưng họ không biết rằng, người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người đó lại là người tàn nhẫn trong mắt vợ con. Từ ngày cưới nhau đến giờ, anh ấy không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng cái mà tôi không có chính là sự cảm thông và thấu hiểu. Anh ấy chưa một lần ngồi xuống nắm chặt tay và lắng nghe những câu chuyện của tôi. Những việc anh ấy trải qua đều là chuyện lớn lao, vĩ đại. Còn chuyện của tôi chỉ là nhỏ nhặt, phiền phức.

Đàn ông vô tâm, đàn bà phải nhẫn tâm gấp bội - Ảnh 2
Đàn ông thường không trân trọng người phụ nữ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Vô tâm không phải cho do bẩm sinh đã có, mà là họ tự chọn. Đàn ông rất có hiếu với người mẹ của mình và luôn lưu luyến mối tình đầu. Thậm chí họ còn rất dịu dàng với đối tác, nhất là phụ nữ. Người mà họ đối xử tàn nhẫn chỉ có một mình bạn mà thôi. Thế nên đừng nghĩ việc mình nhẫn tâm là tội ác gì quá to tát. Đôi khi cũng nên tàn nhẫn một chút để đàn ông biết, họ đã chọc giận nhầm người.

Có rất nhiều cách đối phó với chồng vô tâm mà không cần phải ngoại tình, bán rẻ lương tâm của mình. Chẳng hạn như thường ngày công việc của bạn là nấu cơm, quét dọn, làm vui lòng chồng. Vậy thì giờ đây đừng như vậy nữa, bạn hãy sống một cuộc đời mới, chẳng tận tụy cũng không lo toan. Chỉ có vậy bạn mới trả thù được người chồng vô tâm. Đàn ông vốn rất thích được quan tâm, nhưng lại không để ý đến cảm xúc của người khác. Đó là vì tâm hồn của họ ích kỷ, muốn nhận chứ chẳng muốn cho đi.

Đàn ông vô tâm, đàn bà phải nhẫn tâm gấp bội - Ảnh 3
Vì vậy đàn bà phải nhẫn tâm để đàn ông biết giá trị của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ hãy dùng cách nhẹ nhàng nhất là “không quan tâm nữa” để đàn ông biết cảm giác đó như thế nào. Nếu còn thương bạn, anh ấy sẽ không để mất bạn. Còn không thương nữa, bạn có bỏ cũng chẳng tiếc nuối. Khi nhẫn tâm đủ rồi, bạn sẽ thấy được sự thay đổi của chồng. Đàn ông vốn rất sợ đánh mất những thứ vốn dĩ là của mình. Khi cảm nhận được những thứ đó dần mất đi, anh ấy mới cảm thấy sợ hãi và muốn níu giữ.

Ngoài nhan sắc, đây là kiểu phụ nữ khiến đàn ông một lòng tôn thờ, chết cũng không đổi thay

Ngoài nhan sắc, đây là kiểu phụ nữ khiến đàn ông một lòng tôn thờ, chết cũng không đổi thay

Phụ nữ tài năng sẽ khiến đàn ông nể phục. Phụ nữ xinh đẹp sẽ khiến đàn ông xao xuyến. Còn phụ nữ có những điều này, đàn ông sẽ một lòng tôn thờ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm tâm sự gia đình chồng vô tâm cách ứng xử với chồng vô tâm cách trị chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 39 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm