Nhẫn tâm ở đây không phải để đo độ tàn nhẫn của đàn ông đến mức nào, mà cho anh ấy biết được rằng bạn không dễ bắt nạt.

Không có quy chuẩn nào để đối phó với một người đàn ông vô tâm. Cũng chẳng có lời khuyên nào để giải quyết được vấn đề “tâm không đặt đúng chỗ” của đàn ông. Chỉ có cách khi đàn ông vô tâm, đàn bà phải nhẫn tâm gấp bội. Có như vậy, đàn bà mới mong tránh khỏi những tổn thương. Đối với một người vô tâm, dù bạn có khóc đến cạn nước mắt, họ cũng chẳng để tâm. Đối với một vô tâm, dù bạn có cố gắng để tâm, họ cũng một mực đặt tâm ở một nơi khác. Có người từng nói đàn ông vốn dĩ không vô tâm, chẳng qua là tâm của họ không còn đặt ở nơi bạn. Hoặc có khi họ nghĩ bản thân đã có được rồi thì người đó sẽ mãi ở bên. Vì vậy mà họ cứ tha hồ vô tâm với người phụ nữ bên cạnh. Có thể họ từng yêu thương bạn rất nhiều, đánh đổi tất cả để có bạn. Nhưng khi chán chê rồi thì họ mang hết thảy lòng tin và sự tín nhiệm của bạn đi, không một lời từ biệt.

Đàn ông vốn dĩ không vô tâm, chẳng qua là họ nghĩ đã có bạn trong tay - Ảnh minh họa: Internet Bởi vậy là phụ nữ, nhẫn tâm được cứ nhẫn tâm. Nhẫn tâm ở đây không phải để đo độ tàn nhẫn của đàn ông đến mức nào, mà cho anh ấy biết được rằng bạn không dễ bắt nạt. Nhiều người thường khuyên tôi nên bỏ người chồng vô tâm. Bởi vì dù bao nhiêu năm tôi tận tụy là bấy nhiêu năm người ta vô tâm. Vậy tôi hy sinh để làm gì? Tuy nhiên tôi không bỏ chồng, tôi cũng không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Vì tôi nghĩ, đàn ông vô tâm, tại sao đàn bà không một lần nhẫn tâm cho đến tận cùng? Ai cũng nghĩ tôi sống trong hạnh phúc rồi hóa rồ. Họ nói tôi có phúc không biết hưởng, có chồng giỏi giang như vậy mà còn không biết giữ. Nhưng họ không biết rằng, người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người đó lại là người tàn nhẫn trong mắt vợ con. Từ ngày cưới nhau đến giờ, anh ấy không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì, nhưng cái mà tôi không có chính là sự cảm thông và thấu hiểu. Anh ấy chưa một lần ngồi xuống nắm chặt tay và lắng nghe những câu chuyện của tôi. Những việc anh ấy trải qua đều là chuyện lớn lao, vĩ đại. Còn chuyện của tôi chỉ là nhỏ nhặt, phiền phức.

Đàn ông thường không trân trọng người phụ nữ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Vô tâm không phải cho do bẩm sinh đã có, mà là họ tự chọn. Đàn ông rất có hiếu với người mẹ của mình và luôn lưu luyến mối tình đầu. Thậm chí họ còn rất dịu dàng với đối tác, nhất là phụ nữ. Người mà họ đối xử tàn nhẫn chỉ có một mình bạn mà thôi. Thế nên đừng nghĩ việc mình nhẫn tâm là tội ác gì quá to tát. Đôi khi cũng nên tàn nhẫn một chút để đàn ông biết, họ đã chọc giận nhầm người. Có rất nhiều cách đối phó với chồng vô tâm mà không cần phải ngoại tình, bán rẻ lương tâm của mình. Chẳng hạn như thường ngày công việc của bạn là nấu cơm, quét dọn, làm vui lòng chồng. Vậy thì giờ đây đừng như vậy nữa, bạn hãy sống một cuộc đời mới, chẳng tận tụy cũng không lo toan. Chỉ có vậy bạn mới trả thù được người chồng vô tâm. Đàn ông vốn rất thích được quan tâm, nhưng lại không để ý đến cảm xúc của người khác. Đó là vì tâm hồn của họ ích kỷ, muốn nhận chứ chẳng muốn cho đi. Vì vậy đàn bà phải nhẫn tâm để đàn ông biết giá trị của mình - Ảnh minh họa: Internet Thế nên phụ nữ hãy dùng cách nhẹ nhàng nhất là “không quan tâm nữa” để đàn ông biết cảm giác đó như thế nào. Nếu còn thương bạn, anh ấy sẽ không để mất bạn. Còn không thương nữa, bạn có bỏ cũng chẳng tiếc nuối. Khi nhẫn tâm đủ rồi, bạn sẽ thấy được sự thay đổi của chồng. Đàn ông vốn rất sợ đánh mất những thứ vốn dĩ là của mình. Khi cảm nhận được những thứ đó dần mất đi, anh ấy mới cảm thấy sợ hãi và muốn níu giữ.

Ngoài nhan sắc, đây là kiểu phụ nữ khiến đàn ông một lòng tôn thờ, chết cũng không đổi thay Phụ nữ tài năng sẽ khiến đàn ông nể phục. Phụ nữ xinh đẹp sẽ khiến đàn ông xao xuyến. Còn phụ nữ có những điều này, đàn ông sẽ một lòng tôn thờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-vo-tam-dan-ba-phai-nhan-tam-gap-boi-290150.html