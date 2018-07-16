Đàn bà thường than khổ tâm vì không buông bỏ được những điều này

“Bỏ thì thương, vương thì tội” đó là câu nói hoàn toàn đúng với phụ nữ. Không biết vì họ ích kỷ hay lý do gì nhưng đa số phụ nữ dẫu biết khổ nhưng vẫn không buông bỏ. Dẫu biết bị bội bạc, đối xử tệ nhưng vẫn muốn dấn thân và gìn giữ một người đàn ông cho riêng mình. Tuy nhiên, có những thứ càng giữ càng khiến cho bản thân cảm thấy mệt mỏi. Suy cho cùng phụ nữ phải buông bỏ những điều này mới mong có cuộc sống hạnh phúc.

Đàn bà vốn dĩ rất mềm yếu. Họ khó chấp nhận được một người chung chăn gối bấy lâu nay lại không còn thương mình nữa. Cũng vì vậy mà họ luôn ra sức níu giữ một trái tim đã nguội lạnh. Song đó đàn ông khi dứt tình, cạn nghĩa, họ tàn nhẫn biết bao nhiêu. Thế nên phụ nữ càng muốn giữ, đàn ông sẽ càng làm cho họ đau đớn đến tột cùng. Điều ngu ngốc nhất trên cuộc đời này là giữ một người đã không còn thương mình. Dù trăm đắng nghìn cay, hết duyên là hết duyên, níu kéo cũng chỉ hoài công vô ích. Đàn bà đáng thương nhất là tự mình đơn phương, tự mình loay hoay trong cuộc hôn nhân đã đổ vỡ. Nếu không muốn khổ đau, hãy nhẹ nhàng buông tay. Bạn nên nhớ, đàn ông có tâm, họ sẽ không làm bạn đau buồn. Người đã vô tâm, dù bạn có muốn giữ họ cũng sẽ tìm cách rời đi.

Chuyện ngoại tình đừng nên cam chịu kẻo đau khổ triền miên - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ, nếu tình yêu của đàn ông đủ vững chắc sẽ không bao giờ có người thứ ba xuất hiện. Và một khi đã có người thứ ba, đồng nghĩa với việc họ không còn yêu bạn nữa. Thế nên đừng tiếc một cuộc tình vốn dĩ đã vỡ. Đừng cam chịu việc ngoại tình của bạn đời. Đừng nghĩ miễn là anh ấy hối lỗi, quay về bạn sẽ tha thứ tất cả. Tỏ ra cao thượng như vậy chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà thôi. Có nhiều chuyện bạn có thể bao dung, nhưng chuyện ngoại tình thì không. Bạn có dám chắc khi lầm đường một lần, đàn ông sẽ không có lần hai không? Trên đời này không thể đoán trước được điều gì, kể cả việc ai đó rời bỏ bạn. Ngày hôm nay, họ có thể nói yêu bạn, nhưng ngày mai đã vội nắm một bàn tay khác. Cuộc sống này, thứ đáng sợ nhất là lòng người thay đổi.

Cố sống một cuộc đời vốn dĩ không phải của mình

Cuộc đời của mình, hãy sống thật hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều cách phân biệt bạn có thật sự thuộc về nơi đó hay không. Hãy cảm nhận vị trí bạn đang đứng, môi trường bạn đang sống, có làm bạn thoải mái hay không? Nếu không cảm thấy hạnh phúc, đồng nghĩa với nơi đó không thật sự thuộc về bạn. Phụ nữ khổ tâm là vì sống không đúng với cuộc đời của chính mình. Chẳng hạn như bạn đang sống trong cuộc hôn nhân được bao bọc rất hoàn hảo. Người khác nhìn vào tưởng chừng bạn hạnh phúc, nhưng chỉ có bạn mới biết có thực sự an yên hay không? Vốn dĩ việc tồn tại và sống hoàn toàn khác nhau, bạn tồn tại chưa chắc đã sống. Việc tồn tại chỉ là báo hiệu cho thế gian này biết sự có mặt của bạn. Còn khi hạnh phúc, bạn mới thật sự sống cuộc đời ý nghĩa. Hạnh phúc là khi bạn không sống thay cuộc đời của bất cứ ai, không cần nhìn vào sắc mặt của người khác mà cư xử. Suy cho cùng đàn bà muốn thoát khỏi sự khổ tâm thì đừng bằng lòng với bất hạnh. Mỗi người chỉ có duy nhất một cuộc đời, đừng sống vì ai, cũng đừng sống tạm để rồi lỡ làng và khổ tâm biết bao nhiêu.