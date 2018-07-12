Dù thương chồng đến mấy nhưng có những thời điểm đàn bà nhất định phải dứt tình cạn nghĩa

Đàn bà lấy chồng, cực khổ bao nhiêu cũng có thể chịu được. Nhưng tuyệt đối đừng sống mãi trong khổ đau vào những giai đoạn này của cuộc đời. Có nhiều chuyện không phải cứ cố gắng, vị tha là được. Chẳng hạn chồng ngoại tình, tha thứ rồi niềm tin cũng đổ vỡ. Chồng vô tâm, bạn có vun vén gia đình đến mấy cũng không thể nào thay đổi được. Suy cho cùng, cuộc đời của bạn chỉ có bạn mới quyết định được khổ đau hay hạnh phúc, vì thế đừng để ai sắp đặt, an bài. Nếu khổ quá thì buông tay thôi, chẳng việc gì phải lo lắng.

Đàn bà bị phản bội lần một gọi là đáng thương, lần hai là ngu ngốc. Bởi vậy nếu gánh nhiều tổn thương, hãy nhẹ nhàng dứt tình. Khó khăn, mệt mỏi quá thì buông, đừng để bản thân phải sống trong những dằn vặt mãi không dứt được. Hôn nhân vốn dĩ chỉ là một gia vị đặc biệt cho cuộc sống của bạn thêm đậm đà hơn. Nếu không muốn, bạn cũng có thể chọn một cuộc đời vô vị nhưng lại cảm thấy thoải mái trong tâm hồn. Trong cuộc sống hôn nhân, có những lúc bạn nên dừng lại và tự hỏi nếu tiếp tục bạn có hạnh phúc? Đàn bà không tự thương lấy mình, không tự giải thoát cho bản thân, đừng mong sẽ nhận được hạnh phúc. Một người quá cứng nhắc, mù quáng sẽ chẳng nhận được gì tốt đẹp từ cuộc hôn nhân của mình.

Vợ chồng sống với nhau chỉ vì con chẳng thể bền lâu - Ảnh minh họa: Internet

Sống với nhau vì nghĩa, vì con cái, là lý do quá khiên cưỡng. Thử nghĩ khi sống trong một cuộc hôn nhân chỉ vì lo sợ con cái không có mái ấm đầy đủ, bạn có thật sự hạnh phúc? Chị tôi cũng từng chọn cuộc sống như thế và sau đó cũng là đổ vỡ. Phụ nữ phải mạnh mẽ trước rồi con cái sẽ có được hạnh phúc vẹn tròn. Nếu cuộc hôn nhân của bạn đã có nguy cơ đổ vỡ, hãy chấm dứt ngay vì càng kéo dài, vết thương gây ra cho đôi bên càng lớn hơn. Đàn ông không còn thương vợ, họ sẽ tìm cách để làm cho vợ đau buồn, tổn thương bằng những cách như ngoại tình. Còn đàn bà một khi đã hết thương chồng, điều đầu tiên họ nghĩ đến là tìm ra ưu điểm của người đó để tiếp tục yêu thương.

Tôi có một cô bạn thân, cô ấy nói tình cảm dành cho chồng không còn như trước. Mỗi ngày cô ấy phải tìm ra trong hàng tá khuyết điểm của anh ấy để chọn một điểm tốt. Và từ điểm tốt để làm cái cớ cho việc yêu thương lại từ đầu. Tôi nghĩ sao phải khổ sở như vậy? Đàn ông hết yêu thì dứt tình dứt nghĩa, sao đàn bà không một lần có suy nghĩ như vậy để nhẹ nhàng hơn?

Nhận ra không có người đó vẫn có thể sống tốt

Khi không còn cần đến chồng, hãy nhẹ nhàng chia tay - Ảnh minh họa: Internet

Có những thời điểm bạn sẽ tự vấn bản thân rằng “Chồng đã giúp ích gì cho cuộc đời của tôi?”. Bạn nhận ra một điều, không có anh ấy, bạn cũng có thể sống tốt. Ít nhất bạn cũng có một công việc ổn định, không phải lo nghèo đói, không phải dựa dẫm. Mà đàn bà một khi đã làm chủ được cuộc sống của mình, đàn ông chỉ là vật trang trí, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Không có chồng, bạn cũng tự lo cho con và bản thân một cuộc sống tốt đẹp. Có chồng mà khổ quá, vậy thì có để làm gì? Buồn mình, phiền luôn người, chứ có vui sướng gì đâu.