Chị hay than vãn sao cuộc đời mình khổ quá. Nhiều năm tận tụy bên chồng, ăn cũng không dám ăn ngon, mặc cũng chẳng dám mặc đẹp. Ba mẹ ở quê nhà một năm chỉ về thăm được vài lần, đến một tách trà cũng không pha được. Nhưng ở nhà chồng, chị phải cơm bưng nước rót mà còn bị mạt sát, mắng chửi thậm tệ. Thế nhưng chị không bao giờ một lần vùng dậy để đấu tranh giành lại công bằng cho mình. Nhiều lần đến nhà chị chơi, tôi mới phát hiện ra tại sao người đàn bà này lại bất hạnh như vậy?

Lần đó, tôi đến nhà chị chơi với cháu trai. Từ đầu đến cuối buổi, chị làm việc không ngơi tay, nói với tôi chưa được hai câu đã bị mẹ chồng réo gọi. Hết nấu cơm đến giặt giũ rồi làm hết những chuyện trong nhà. Tôi nghĩ đó việc nhà là điều mà người phụ nữ nào cũng phải làm được. Tuy nhiên chuyện gì cũng phải có chừng mực, không phải việc gì cũng biết là tốt. Là phụ nữ ngoài việc chăm lo nhà cửa, cũng phải có thời gian dành cho bản thân. Cứ cặm cụi làm việc nhà, đến khi ngẩng mặt nhìn lên chồng đã rơi vào vòng tay người khác khi nào không hay. Thế nên phụ nữ nên nhớ, đừng quá chăm chỉ, đôi khi phải biết nói không để nhẹ nhàng tấm thân.

Ghen tuông vừa phải sẽ đáng yêu, còn vượt quá mức giới hạn hậu quả sẽ ê chề - Ảnh minh họa: Internet

Càng ghen bạn sẽ càng thiệt thân. Dù vợ có ghen tuông đến đâu, anh ấy cũng chẳng chấm dứt mối tình vụng trộm ấy. Thậm chí anh ấy còn lợi dụng lòng ghen tuông của bạn để công kích, châm chọc. Một người phụ nữ bất hạnh là người ghen quá nhiều. Họ tưởng việc mình ghen là đúng nhưng thực tế, ghen chỉ khiến cho đầu óc của con người ta mụ mị hơn. Thế nên nếu chồng có ngoại tình hay lăng nhăng, việc tốt nhất mà bạn nên làm là phớt lờ mọi thứ. Thấy vợ không thèm quan tâm, anh ấy sẽ cảm thấy trống trải. Khi đó chắc chắn bạn đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Suy nghĩ quá nhiều

Có những người đa sầu, đa cảm đến nỗi chỉ một lời nói nhỏ nhặt cũng khiến họ mất ăn, mất ngủ. Họ có thể suy diễn vấn đề đó vượt qua giới hạn suy nghĩ và tưởng tượng của mọi người. Đàn bà nhạy cảm thường gặp nhiều khó khăn trong hôn nhân. Đụng chuyện gì họ cũng có thể đau buồn và mang bộ mặt ủ rũ suốt ngày. Mà đàn ông thì chán ghét những người phụ nữ kiểu này. Điều họ muốn là người vợ có thể cười với mình mỗi ngày, chứ không phải một người ủ dột, thiếu sức sống. Vả lại đàn bà càng suy nghĩ nhiều sẽ càng già nhanh hơn bình thường. Vì thế đừng suy nghĩ tiêu cực quá, thoải mái đơn giản một chút ắt sẽ hạnh phúc.

Lo toan quá nhiều

Một người lo toan quá nhiều chuyện sẽ khiến bản thân mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Chồng đi đâu, làm gì, ăn gì, mặc gì, giao tiếp với ai, bạn cũng muốn quản lý, điểm này khiến đàn ông ghét cay ghét đắng. Nhiều người cứ tưởng quan tâm chồng nhiều một chút, anh ấy sẽ không đi ngoại tình, sẽ cảm nhận được giá trị của vợ. Tuy nhiên những việc làm đó chỉ khiến đàn ông chán ghét và cảm thấy mất tự do. Đàn ông vốn thích cảm giác bay nhảy, thoải mái làm những điều mình thích. Họ không thích bị ràng buộc kể cả khi đã có gia đình. Thế nên, một người vợ thông minh sẽ không chăm sóc chồng quá nhiều mà sẽ “bỏ rơi” anh ấy khi cần.

Phụ nữ đa tài

Phụ nữ giỏi quá sẽ bất hạnh trong cuộc sống lẫn hôn nhân. Nếu chuyện gì bạn cũng biết, người ta sẽ lợi dụng điểm đó để nhờ vả, cầu cứu. Nếu giúp, bạn sẽ mệt mỏi khi ôm đồm chuyện người khác, còn không giúp thì mang tiếng là người nhẫn tâm, ích kỷ. Chọn con đường nào cũng vô cùng khó khăn cho bạn. Thế nên phụ nữ hãy bớt tỏ ra "biết tuốt" để sống an nhàn tấm thân hơn. Thay vì chọn làm một người đàn bà giỏi giang, hãy chọn là người an phận. Nếu có kiếm được nhiều tiền hơn chồng, hãy giả vờ nhường cho anh ấy vai trò trụ cột cho gia đình. Đừng muốn thắng thua với chồng kẻo lại hối hận không kịp.