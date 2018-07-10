Đàn bà cũ trải qua biết bao nhiêu điều đau khổ, nhưng xin đừng ngại ngần yêu thương thêm một lần nữa.

Đàn bà cũ, trong khổ đau vẫn mỉm cười, trong hạnh phúc cũng không tránh khỏi bi thương. Ai cũng nói nội tâm của đàn bà rất phức tạp, đối với đàn bà cũ lại càng khó dò xét hơn. Họ thật sự không biết đàn bà một lần dang dở sẽ thích gì, sẽ muốn gì. Ngoài miệng cứ bảo không yêu nữa, không vướng vào khổ đau nữa, nhưng lại cứ mãi than vãn sao vẫn chưa thể hạnh phúc. Tôi nghĩ hạnh phúc hay không đều do bản thân tự tạo. Chẳng hạn bạn chọn cho mình một công việc yêu thích, một cuộc sống an yên, vậy là hạnh phúc. Như kiểu bạn chọn cho mình một món ăn ngon mỗi ngày, giấc ngủ tròn đầy vào mỗi tối, vậy là an yên. Cần chi những thứ hão huyền, đối với đàn bà vậy là quá đủ. Đàn bà cũ xứng đáng được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet Dạo gần đây, tôi hay nhắn tin với cô bạn thân hồi cấp hai. Cô ấy lấy chồng được hơn một năm nay. Cuộc sống của cô ấy chẳng ai rõ, vì cô ấy ít khi chia sẻ về chuyện cá nhân. Nhưng gần đây cô ấy lại hay đăng và chia sẻ những bài viết về hạnh phúc, hôn nhân và ngoại tình. Tôi cảm giác có chuyện gì đó nên nhắn tin hỏi han. Thì ra, chồng cô ấy phản bội và hiện tại cô ấy phải đối đầu với vô vàn khó khăn chưa biết giải quyết như thế nào. Cô ấy nói bản thân không hạnh phúc, không thật sự vui khi sống trong cuộc hôn nhân này. Tôi nói không hạnh phúc thì bỏ, đời người còn dài còn nhiều cơ hội để làm lại từ đầu. Cô ấy đã xem và không trả lời. Tôi nghĩ trong thâm tâm mỗi người đều đã có câu trả lời, họ chỉ hỏi để chắc chắn hơn cho những quyết định của mình mà thôi. Cuộc sống của mình phải do bản thân tự an bài, chứ để người khác sắp đặt lỡ làng rồi biết kêu ai.

3 năm sau, cô bạn thân liên lạc lại với tôi nói đã ly hôn và đang trong mối quan hệ với một người mới. Cô ấy nói bản thân đang rất hạnh phúc. Cuộc đời phụ nữ mong cầu gì hơn hai chữ hạnh phúc, đúng không? Điều quan trọng là người mạnh mẽ biết buông bỏ sẽ có được cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Kẻ cứng đầu nắm chặt không buông mãi cũng chẳng được bình yên. Vết thương nào cũng theo thời gian mà lành lặn trở lại - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà cũ, sống vì ai? Xin thưa chẳng sống vì ai cả, quan tâm đến bản thân trước là điều đáng mừng lắm rồi. Bởi có nhiều người sau đổ vỡ thường có nhiều suy nghĩ tiêu cực, họ không muốn yêu, không muốn đối mặt với thực tại khốc liệt. Và thậm chí còn chán ghét tất cả những người đàn ông trên đời này. Nhưng trong tâm khảm, có thật sự bạn muốn rời bỏ chuyện yêu đương, cả đời cũng không đụng đến nữa? Tôi nghĩ câu trả lời mọi người đều đã có. Con người ngộ lắm, suy nghĩ đó nhưng lại hành động khác nhau. Nói sợ yêu nhưng vẫn khao khát một người yêu mình thật lòng. Thế nên đừng tự lừa chính mình, muốn yêu cứ mạnh dạn tìm cho mình một người thích hợp. Đàn ông không phải ai cũng giống nhau, có kẻ tệ bạc, cũng sẽ có người vì bạn mà chung thủy suốt đời.

Đàn bà cũ xứng đáng được yêu thương và trân trọng - Ảnh minh họa: Internet Bạn biết đàn bà cũ hơn những người khác ở điểm gì không? Đó là sự chân thật. Khi trải qua đổ vỡ, họ sẽ biết cách yêu người khác một cách chân thật. Họ biết cách để đối đãi với người khác một cách chân thật. Và họ sẽ biết cách tìm cho mình một người chân thật nhất. Họ đủ kiến thức và trải nghiệm để phán đoán được những điều đó. Thứ mà họ có được sau những đổ vỡ ngoài trái tim tổn thương, còn có hàng tá cách nhìn nhận cuộc sống một cách khách quan nhất. Bởi thế, đàn bà cũ đừng sợ bi thương, ông trời sẽ không bạc đãi ai đến hai lần. Đừng sợ mù quáng trong tình yêu, bởi chẳng ai ngu ngốc để bị phản bội đến hai lần. Có người nói đàn bà cũ chẳng có gì thú vị, bởi vốn dĩ chỉ là món đồ chơi của người khác vứt đi. Tôi cảm thấy người trân trọng và yêu thương được người đàn cũ là phúc phận ba đời. Và người yêu được đàn bà cũ là người xứng đáng được trân trọng. Biết chấp nhận khuyết điểm của người khác chắc chắn bạn sẽ nhận lại những điều tốt đẹp nhất.

Đàn bà lấy chồng: Đánh đổi một đời an yên cho nửa kiếp lênh đênh Người ta nói cuộc đời mắc sai lầm thì sửa, thứ chúng ta có là thời gian. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy sợ hãi với những quyết định của mình.

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