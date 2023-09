Đàn bà cũ, trong khổ đau vẫn mỉm cười, trong hạnh phúc cũng không tránh khỏi bi thương. Ai cũng nói nội tâm của đàn bà rất phức tạp, đối với đàn bà cũ lại càng khó dò xét hơn. Họ thật sự không biết đàn bà một lần dang dở sẽ thích gì, sẽ muốn gì. Ngoài miệng cứ bảo không yêu nữa, không vướng vào khổ đau nữa, nhưng lại cứ mãi than vãn sao vẫn chưa thể hạnh phúc. Tôi nghĩ hạnh phúc hay không đều do bản thân tự tạo. Chẳng hạn bạn chọn cho mình một công việc yêu thích, một cuộc sống an yên, vậy là hạnh phúc. Như kiểu bạn chọn cho mình một món ăn ngon mỗi ngày, giấc ngủ tròn đầy vào mỗi tối, vậy là an yên. Cần chi những thứ hão huyền, đối với đàn bà vậy là quá đủ.

Đàn bà cũ xứng đáng được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Dạo gần đây, tôi hay nhắn tin với cô bạn thân hồi cấp hai. Cô ấy lấy chồng được hơn một năm nay. Cuộc sống của cô ấy chẳng ai rõ, vì cô ấy ít khi chia sẻ về chuyện cá nhân. Nhưng gần đây cô ấy lại hay đăng và chia sẻ những bài viết về hạnh phúc, hôn nhân và ngoại tình. Tôi cảm giác có chuyện gì đó nên nhắn tin hỏi han. Thì ra, chồng cô ấy phản bội và hiện tại cô ấy phải đối đầu với vô vàn khó khăn chưa biết giải quyết như thế nào. Cô ấy nói bản thân không hạnh phúc, không thật sự vui khi sống trong cuộc hôn nhân này. Tôi nói không hạnh phúc thì bỏ, đời người còn dài còn nhiều cơ hội để làm lại từ đầu. Cô ấy đã xem và không trả lời. Tôi nghĩ trong thâm tâm mỗi người đều đã có câu trả lời, họ chỉ hỏi để chắc chắn hơn cho những quyết định của mình mà thôi. Cuộc sống của mình phải do bản thân tự an bài, chứ để người khác sắp đặt lỡ làng rồi biết kêu ai.