Đàn bà bị chồng kiểm soát từng li từng tí lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu!

Có lần chị đi cà phê với bạn bè, chưa tới nửa tiếng, anh đã gọi điện không dưới mười lần khiến bạn của chị vô cùng khó chịu.

Anh là người chồng có trách nhiệm, mỗi tháng đều đặn đưa tiền cho chị quản lý và chi tiêu trong gia đình. Anh không rượu chè hay bài bạc. Có người hỏi chị lấy được một người chồng hoàn hảo như vậy, chị còn ngoại tình làm gì? Chị biết anh hoàn hảo, nhưng chỉ tuyệt vời trong mắt người khác, còn với chị, anh không khác gì địa chủ, độc đoán và có tính chiếm hữu. Từ khi cưới nhau đến giờ, chị đi đâu, làm gì, anh cũng gọi điện nhắn tin giục về sớm. Thậm chí còn kiểm soát luôn cả những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và đối tác của chị. Anh kiểm soát chị từng chút, kể cả những mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet Có lần chị đi cà phê, tán gẫu với bạn bè. Chưa tới nửa tiếng, anh đã gọi không dưới mười lần khiến bạn bè của chị vô cùng khó chịu. Chị cũng ngại nên không còn hẹn hò bạn bè đi ăn uống hay nói chuyện như trước. Thậm chí đến việc dùng điện thoại, anh cũng kiểm soát và nổi đóa lên khi thấy chị nhắn tin với người khác phái. Mặc chị giải thích đó chỉ là bạn bè thông thường, anh vẫn mắng nhiếc, chửi bới vợ. Chị dần mất đi cuộc sống tự do vốn có của mình, bây giờ làm gì cũng sợ chồng khó chịu, bực tức. Sợ đổ vỡ hôn nhân, chị cố gắng nín nhịn, chồng làm gì cũng không dám phản kháng. Nhưng cuộc sống gò bó, ràng buộc như thế này, thật sự chị không thể chịu nổi.

Nhiều lúc chị suy nghĩ đến việc ngoại tình, đúng lúc đó người yêu cũ liên lạc với chị. Nhân cơ hội này chị muốn thoát khỏi cuộc sống hôn nhân tù túng. Qua lại với người cũ chỉ một hai ngày, chị cảm thấy vô cùng có lỗi với chồng. Gọi là ngoại tình nhưng thật ra là tìm bạn tâm sự thì đúng hơn. Chị muốn có một người hiểu để cùng san sẻ những nỗi lòng của mình và người cũ đáp ứng được hết những điều kiện đó. Từ khi có suy nghĩ có lỗi với chồng, chị chủ động chia tay và không còn liên lạc với người cũ. Chị không thể dùng cách này để giải thoát cho mình được. Thà sống dưới sự kiểm soát của chồng còn hơn sống đau đớn, nhục nhã hết phần đời còn lại. Chị cảm thấy mất tự do và chỉ muốn ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Vài ngày sau, anh phát hiện những tin nhắn của chị và người cũ còn sót lại trong điện thoại nên nổi trận lôi đình. Tình ngay lý gian, chị không thể biện minh gì cho bản thân, mặc nhiên để anh mắng chửi. Chị cố gắng giải thích đã chấm dứt, không còn bất cứ mối quan hệ nào với người cũ, anh cũng không tin. Anh luôn như vậy, chỉ cho mình là đúng. Vậy là cuộc hôn nhân của chị rơi vào “chiến tranh lạnh”. Dạo gần đây vì chuyện đó mà anh lao vào rượu chè nghiện ngập. Ngày xưa, chị chỉ chịu đựng sự kiểm soát thái quá của anh, giờ đây lại phải cam chịu thói bạo lực của chồng. Mỗi lần say xỉn, anh lại mang chuyện chị và người cũ ra làm cái cớ để mặt nặng mày nhẹ, đánh đập chị không thương tiếc.

Cuối cùng cuộc hôn nhân của chị lại có nguy cơ đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà chẳng sợ phải thiếu thốn vật chất, chỉ sợ có người chồng không thể hiểu mình. Đàn bà không sợ khó khăn hay nghèo khổ, chỉ sợ lao tâm khổ tứ không thoát ra được. Chị chưa từng nghĩ một ngày chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Khi yêu nhau, anh nói sẽ để chị tự do làm những điều mình thích. Chị muốn đi học thêm nâng cao kiến thức hay gặp gỡ ai, anh cũng sẽ không kiểm soát. Nhưng ngày về chung một nhà, anh thay đổi hẳn. Mới đầu chị nghĩ anh vì thương vợ nên mới có những hành động, cách suy nghĩ thái quá như vậy, không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như thế này. Thời gian gần đây, anh không còn nói chuyện nhiều với chị như trước. Chị không biết phải làm như thế nào để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình?

Bức thư chồng gửi nhân tình của vợ vừa hài hước vừa thâm sâu “Sau này có đến nhà, đừng đụng vào đồ đạc của tôi, tôi không muốn dùng chung đồ với người khác, bẩn lắm”, lời nhắn của anh khiến gã nhân tình tím mặt.

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