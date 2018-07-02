Bức thư chồng gửi nhân tình của vợ vừa hài hước vừa thâm sâu

Lần đó, cấp trên cử anh đi công tác ở tận miền Tây. Lưỡng lự một hồi lâu, do sếp gây áp lực nên anh cũng đành đồng ý. Anh đi nhưng trong lòng cảm thấy khá bất an. Trước khi lên đường công tác, anh dặn vợ ở nhà chăm lo cho con, ăn uống đầy đủ, đừng về nhà quá muộn, nhớ đón con đúng giờ và hàng tỉ những việc khác. Anh luôn như vậy, ngoài lạnh trong nóng, không biết thể hiện tình cảm nhưng khi có việc lại suy nghĩ vô cùng chu đáo. Trước những lời dặn của chồng, chị lại tỏ ra bình thản, không mấy quan tâm, thậm chí còn nói một câu: “Chuyện đó tôi biết, anh khỏi phải lo”.

Anh là nhân viên của một công ty xây dựng. Có lẽ vì tính tình cứng nhắc, lại không biết lãng mạn nên vợ anh mới tìm người đàn ông khác. Dạo gần đây, chị thay đổi nhiều, ăn diện và xinh xắn hơn xưa. Mỗi lần anh có cử chỉ thân mật thì chị lại thẳng thừng từ chối, hôm thì bảo mệt, hôm thì nói bận việc. Càng nghĩ càng thấy vợ có điều gì đó mờ ám, anh lặng lẽ gắn camera quan sát trong nhà để tiện theo dõi những lần xa nhà.

Kết thúc chuyến công tác, anh trở về nhà, tâm trạng rối bời. Nếu là ngày xưa, anh sẽ hỏi bằng được lý do vợ ngoại tình , nhưng giờ đây khi lâm vào tình cảnh này, anh thật sự không biết làm sao. Tối đó, anh không ngủ được nên chong đèn ngồi đến tận sáng. Trên bàn là những con chữ ngổn ngang, anh viết thư cho nhân tình của chồng. Nghe có vẻ nực cười, đàn ông bị cắm sừng, ai lại làm những chuyện dở hơi như anh. Nhưng suy cho cùng, anh không muốn làm lớn chuyện khiến vợ mất mặt, rồi con cái biết chuyện.

Trong suốt quá trình công tác, anh vẫn quan sát nhà cửa, vợ con qua máy tính. Một lần, anh tá hỏa khi thấy chị dẫn một người đàn ông lạ về nhà và làm chuyện ấy trên chính chiếc giường của mình. Anh điên tiết định bụng sẽ lao về nhà ngay cho gã kia một trận. Nhưng suy nghĩ một hồi, anh quyết định giữ bình tĩnh tìm cách giải quyết.

Hôm chủ nhật, anh đặt lá thư trên bàn cạnh giường. Anh biết rõ hắn ta sẽ đến vào mỗi ngày cuối tuần nên cố ý đi ra ngoài. Anh rời đi được hơn 1 tiếng đồng hồ, chị gọi cho nhân tình đến nhà. Sau khi mặn nồng, cả hai nằm vật ra giường. Quay sang định lấy điện thoại, gã nhân tình chợt thấy bức thư trên bàn với dòng chữ to tướng: “Gửi tên khốn đang nằm trên giường của tôi”. Thấy dòng chữ này, hắn giật thót, chị cũng ngồi bật dậy mặt không còn giọt máu. Hắn vừa run rẩy vừa mở bức thư ra đọc.

“Tôi biết anh là ai và biết rõ chuyện vợ tôi và anh đã qua lại với nhau như thế nào. Không biết vì lý do gì mà hai người chọn nhà tôi làm nơi để “yêu đương”, làm những chuyện đồi bại như thế này. Điều đó tôi không quan tâm. Nhưng có một điều tôi phải nói, sau này nếu có đến nhà tôi và uống bia trong tủ lạnh của tôi, hãy nhớ mua lại, hoặc là trả tiền, đừng uống không như vậy. Khi làm chuyện ấy xong, hãy dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc của hai người, tôi không muốn thấy thứ dơ bẩn đó trên giường mình. Và nếu được hãy đi nơi khác, đừng vấy bẩn ngôi nhà trong sạch của tôi.

Nếu vợ tôi có hỏi anh, cô ấy mặc chiếc quần này có mập hay không? Anh hãy khôn ngoan là nói là không mập. Vì nếu không cô ấy sẽ mua chiếc quần khác thay vì giảm cân. Nếu cô ấy hỏi, da mặt của cô ấy như thế nào, anh hãy trả lời là đẹp. Nếu không cô ấy sẽ vét hết tiền của anh mà đi spa, thẩm mỹ. Đừng để cô ấy quản lý thẻ của anh, nếu không hậu quả sẽ rất ê chề, tiền không cánh mà bay lúc nào không hay. Còn về việc ăn uống, đừng đụng vào thức ăn hay bất cứ đồ dùng gì của tôi, tôi không muốn dùng chung đồ với người khác, bẩn lắm. Và điều cuối cùng, đừng bắt con tôi gọi anh là chú, đừng bắt chúng nhận làm người quen. Không lâu nữa thôi, tôi sẽ cho hai người toại nguyện, suốt đời ở bên nhau".

Sau tất cả, anh vẫn chọn không tha thứ cho người vợ lăng loàn - Ảnh minh họa: Internet

Đọc xong những dòng thư của anh, gã nhân tình và vợ anh lặng người. Không nói không rằng, hắn ta nhanh chóng mặc quần áo vào rồi rời đi. Chị ngồi im trên giường, đầu óc trống rỗng. Không ngờ anh lại biết hết những chuyện sai trái chị đã làm nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó vài ngày, anh đề nghị ly hôn và giành quyền nuôi con. Anh không thể sống bên người vợ lăng loàn, trắc nết như chị. Nhiều lần chị van xin tha thứ nhưng anh vẫn không mủi lòng.