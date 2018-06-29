Top con giáp nam có quỹ đen, giấu giếm nhiều bí mật, vợ nên cẩn thận kẻo bị cắm sừng

Tâm linh - Tử vi 29/06/2018 14:41

Những con giáp nam dưới đây giấu giếm vợ lập nhiều quỹ đen để dùng cho việc cá nhân, người nào có chồng tuổi này nên cẩn thận kẻo bị cắm sừng.

Tuổi Sửu

Top con giáp nam có quỹ đen, giấu giếm nhiều bí mật, vợ nên cẩn thận kẻo bị cắm sừng - Ảnh 1
Sửu bị vợ quản lý tiền bạc nên giấu giếm lập nhiều quỹ đen - Ảnh minh họa: Internet

Sửu có vẻ ngoài thật thà, vợ nói gì nghe đó nhưng bên trong lại giấu giếm khá nhiều điều bí mật. Bạn luôn thủ sẵn cho mình những nguồn quỹ đen để không phụ thuộc tài chính vào vợ. Ở nhà Sửu là người chồng, người cha có trách nhiệm, thương vợ chiều con. Nhưng bên ngoài, bạn gặp gỡ và giao tiếp với rất nhiều người, đôi khi qua lại với nhiều cô gái khác. Những chuyện này Sửu luôn giấu giếm không bao giờ để vợ biết. Vì vậy, những cô vợ có chồng tuổi Sửu nên thận trọng, quan sát những cử chỉ của chồng để biết đời sống cá nhân của anh ấy như thế nào. Đừng quá tin tưởng chồng mà bị cắm sừng đau đớn.

Tuổi Dậu

Top con giáp nam có quỹ đen, giấu giếm nhiều bí mật, vợ nên cẩn thận kẻo bị cắm sừng - Ảnh 2
Dậu có tài ăn nói nên được nhiều phụ nữ tán tỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có cô vợ biết quản lý tài chính chặt chẽ, ít khi cho bạn xài tiền phung phí. Vì vậy mà Dậu luôn dành dụm, giấu giếm vợ những khoản tiền bí mật. Những con giáp nam tuổi Dậu có tính cách phóng khoáng, phong lưu nên được nhiều cô nàng vây quanh, theo đuổi. Cũng vì vậy mà bạn khó tránh khỏi những cám dỗ hay lời tán tỉnh của bất kỳ ai. Nam tuổi Dậu nắm bắt tâm lý của người khác khá tốt, thế nên luôn được lòng người khác, nhất là phái yếu. Vì thế những cô vợ cẩn thận, đừng tin tưởng chồng quá nhiều kẻo lại bị phản bội.

Tuổi Tý

Top con giáp nam có quỹ đen, giấu giếm nhiều bí mật, vợ nên cẩn thận kẻo bị cắm sừng - Ảnh 3
Cô vợ có chồng tuổi Tý nên cẩn thận kẻo bị cắm sừng - Ảnh minh họa: Internet

Những con giáp nam tuổi Tý sống khá tình cảm, thương vợ con nhưng lại không tránh được tật lăng nhăng. Bạn khéo nói, dễ lấy lòng người khác nên được nhiều phụ nữ có ý muốn tiếp cận, tán tỉnh. Nam tuổi Tý có công việc ổn định, địa vị cao, kiếm được nhiều tiền khiến người khác ngưỡng mộ. Số tiền bạn kiếm được một phần đưa cho vợ, một phần để lập quỹ đen riêng bản thân. Tý thường dùng những số tiền đó trong công việc cá nhân, ít khi để vợ biết. Thế nên những cô vợ có chồng tuổi Tý nên thận trọng, đừng chiều chồng quá sẽ sinh hư, cũng đừng tin tưởng lời chồng nói. Chị em nên kiểm tra kỹ càng chồng có những mối quan hệ xã hội nào để tiện bề giữ lửa hôn nhân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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