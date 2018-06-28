Top con giáp hốt vàng hốt bạc nhờ mát tay kinh doanh, bán một lời mười trong tháng 7/2018

Những con giáp dưới đây có duyên kinh doanh, bán gì lời đó, tiền lãi gấp đôi tiền vốn, giàu có hơn người trong tháng 7/2018.

Tuổi Thân Thân có duyên buôn bán, một vốn bốn lời trong tháng 7/2018 - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Thân ăn nói khéo léo nên rất giỏi trong việc kinh doanh, buôn bán. Bạn luôn kiếm được nguồn khách hàng tiềm năng nhờ tài giao tiếp của mình. Cũng vì vậy mà bán gì cũng một vốn bốn lời, hốt vàng hốt bạc trong tháng 7/2018. Bạn có trực giác khá nhạy bén, luôn lường trước được những rủi ro xảy ra nên ít ảnh hưởng đến tiền bạc, tinh thần khi thất bại. Thời điểm này bạn có nhiều ý tưởng kinh doanh táo bạo, vì vậy nên thử thách bản thân một chút. Nắm bắt cơ hội để thu về nguồn lợi khủng, đảm bảo bạn sẽ thành công ngoài mong đợi khiến nhiều người nể phục.

Tuổi Tỵ Tỵ có nhiều cơ hội làm giàu trong lĩnh vực kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet Tỵ thích tìm tòi, học hỏi những thứ mới mẻ, chăm chỉ lại biết lắng nghe ý kiến của người khác. Nhờ vậy, bạn luôn đạt được những thành công vang dội, sở hữu tiền tỷ từ khi còn trẻ. Tháng 7 là thời điểm hoàng kim giúp bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu có ý định kinh doanh hãy triển khai nhanh, bởi thời điểm này bạn sẽ vô cùng may mắn khi lấn sân buôn bán. Tỵ có duyên buôn bán, được mọi người ủng hộ nhiệt tình, tiền vốn ít nhưng tiền thu về tiêu xài không hết.

Tuổi Tuất Tuất được quý nhân giúp đỡ nên buôn bán gì cũng có lời - Ảnh minh họa: Internet Tuất suy nghĩ thực tế, không để những thứ viển vông chi phối, cản trở con đường bạn kiếm tiền. Tháng 7 là thời điểm tốt đẹp nhất cho Tuất chuyển hướng sang kinh doanh, buôn bán một mặt hàng nào đó. Chỉ cần bạn đầu tư, bán gì cũng sẽ thu về nguồn lợi khủng. Bạn vốn là người khôn khéo, biết tính toán, thiết lập những mối quan hệ nên việc kinh doanh thuận lợi, suôn sẻ. Tuy nhiên, Tuất cũng đừng quá chủ quan, làm gì cũng nên thận trọng và tuyệt đối đừng để cái miệng hại cái thân. Thời điểm này có thể bạn sẽ vướng vào họa thị phi, vì thế tránh nói những điều lỡ lời, phật lòng người lớn tuổi. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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