Top con giáp nữ là báu vật, ai sở hữu được phúc đức ngàn đời, vừa có tiền vừa công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 27/06/2018 14:25

Những con giáp nữ dưới đây có mệnh nữ vương, mang lại nhiều phúc khí cho người khác, ai tu ngàn kiếp mới có được, vì vậy nên trân trọng đừng bỏ lỡ.

Tuổi Tỵ

Top con giáp nữ là báu vật, ai sở hữu được phúc đức ngàn đời, vừa có tiền vừa công thành danh toại - Ảnh 1
Tỵ có thể mang lại may mắn về tiền bạc cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tỵ có mệnh nữ vương, từ khi sinh ra đã có kẻ hầu người hạ, phúc khí đầy mình. Khi lớn lên lập gia đình, bạn là báu vật của cả dòng họ bên chồng. Tỵ vừa mang lại tài lộc vừa giúp chồng thăng quan tiến chức, công thành danh toại. Có thể nói ai tu ngàn kiếp mới có được người vợ tuổi Tỵ. Thời trẻ Tỵ có lối sống khá phóng khoáng, quen và tán tỉnh nhiều người. Nhưng khi đã làm vợ, làm mẹ, bạn sống có trách nhiệm với gia đình của mình nhiều hơn. Nếu lấy phải người chồng thụ động, bạn sẽ mạnh mẽ là trụ cột của gia đình. Tỵ vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng khiến chồng say đắm, yêu trọn một đời, không dám ngoại tình.

Tuổi Tuất

Top con giáp nữ là báu vật, ai sở hữu được phúc đức ngàn đời, vừa có tiền vừa công thành danh toại - Ảnh 2
Ai lấy được người tuổi Tuất phúc đức ngàn đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuất thời trẻ có cuộc sống không mấy sung túc. Bạn phải bôn ba, lao tâm khổ tứ nhiều mới kiếm được công việc ổn định. Tuy nhiên bạn lại được ơn trên phù trợ, gặp nạn không chết ắt sẽ có phúc về sau. Khi kết hôn, bạn may mắn lấy được người chồng hiểu chuyện, yêu thương vợ con. Những người phụ nữ tuổi Tuất rất biết giữ thể diện cho chồng. Bạn không bao giờ thể hiện bản thân tài giỏi, hơn thua với chồng trước mặt người khác. Có thể nói Tuất là cánh tay phải đắc lực giúp chồng gầy dựng cơ nghiệp. Đến tuổi trung niên, vợ chồng bạn sẽ sở hữu khối tài sản cực khủng, không đếm xuể.

Tuổi Dậu

Top con giáp nữ là báu vật, ai sở hữu được phúc đức ngàn đời, vừa có tiền vừa công thành danh toại - Ảnh 3
Dậu giúp chồng gầy dựng cơ nghiệp, hốt vàng hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dậu có tài ăn nói, giao tiếp khéo léo nên đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Bạn được nhiều người yêu thương, tín nhiệm bởi cách đối nhân xử thế, nhiệt tình và tận tâm với công việc. Nhờ vậy, Dậu có nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Bạn sẽ trở nên giàu có, sung túc khi kết hôn. Cuộc sống sau khi kết hôn của Dậu vô cùng khởi sắc, tiền bạc cứ lũ lượt kéo đến. Ai là chồng bạn cũng sẽ được hưởng lây may mắn, phúc đức của bạn. Nói chung, Dậu không phải lo lắng về cuộc sống sau này, bạn chỉ cần ngồi không hưởng bổng lộc trời ban là được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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