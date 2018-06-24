Top con giáp cẩn thận nếu vướng vào yêu đương sẽ khổ đau trăm bề trong tháng 7/2018

Tâm linh - Tử vi 24/06/2018 13:53

Trong tháng 7/2018, những con giáp này nếu vướng vào chuyện yêu đương sẽ bị phản bội, khổ đau không dứt ra được.

Tuổi Tuất

Top con giáp cẩn thận nếu vướng vào yêu đương sẽ khổ đau trăm bề trong tháng 7/2018 - Ảnh 1
Tuất nếu vướng vào yêu đương sẽ khổ đau trong tháng 7/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tuất có sự nghiệp khởi sắc, kiếm được nhiều tiền và có cuộc sống an nhàn trong tháng 7/2018. Tuy nhiên đường tình duyên của bạn không tốt. Khi vướng vào yêu đương với ai đó sẽ bị phản bội, đau khổ không dứt ra được. Song đó đây cũng là thời điểm nhiều người có ý tán tỉnh, theo đuổi bạn. Vì vậy, hãy bình tĩnh và sáng suốt đưa ra quyết định, đừng khiến bản thân phải hối hận. Chuyện này có thể sẽ ám ảnh bạn đến suốt cuộc đời, khó lòng thoát khỏi.

Tuổi Thân

Top con giáp cẩn thận nếu vướng vào yêu đương sẽ khổ đau trăm bề trong tháng 7/2018 - Ảnh 2
Thân nên tập trung cho công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân thông minh, lanh lợi trong công việc, nhưng chuyện yêu đương thì xử lý hơi cảm tính. Thế nên bạn luôn là người chịu thiệt thòi, yêu nhiều nên dễ bị tổn thương. Tháng 7 là thời điểm bạn nên tránh chuyện yêu đương để không rước họa vào thân. Tốt nhất Thân nên tập trung cho công việc, hoàn thành tốt trách nhiệm được giao, đừng để những chuyện khác chi phối. Đây là giai đoạn Thân có nhiều may mắn trong công việc hơn là tình duyên. Vì thế nên nắm bắt cơ hội để xây dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định hơn. Sau đó, bạn nghĩ đến chuyện yêu đương cũng chưa muộn.

Tuổi Mùi

Top con giáp cẩn thận nếu vướng vào yêu đương sẽ khổ đau trăm bề trong tháng 7/2018 - Ảnh 3
Mùi nên cẩn thận kẻo bị lừa dối, phản bội trong tháng 7/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Mùi sống khá tình cảm, mạnh mẽ trong công việc nhưng lại yếu đuối trong chuyện tình duyên. Bạn rất dễ tin người nên không ít lần bị lừa dối, phản bội. Thế nên, Mùi làm gì cũng nên cân nhắc, nhất là chuyện tình cảm. Đừng để bản thân phải chịu nhiều thiệt thòi cũng như tổn thương. Điều quan trọng trong thời điểm này bạn nên làm là tập trung cho công việc. Có thể bạn sẽ bị chuyện yêu đương chi phối làm ảnh hưởng đến phán đoán. Thế nên tiểu nhân sẽ tìm cách hãm hại và ngáng đường bạn. Nói chung, Mùi đừng tính chuyện yêu đương trong tháng 7 sắp tới, kẻo lại rước buồn phiền vào người.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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